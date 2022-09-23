Мешканці окупованої Снігурівки вийшли на мітинг проти псевдореферендуму. ВIДЕО
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Городяни вийшли на акцію з українськими прапорами та заявили про свій протест проти дій російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
"Ми, мешканці Снігурівки, сьогодні зібралися на акцію протесту щодо незаконного проведення "референдуму" в місті Снігурівка та прилеглих селах. Снігурівський край завжди був Україною. Був і буде Україною. До Російської Федерації ми ніколи не хотіли й не будемо хотіти", - наголосили жителі Снігурівки Миколаївської області.
Вони закликали жителів навколишніх тимчасово окупованих територій Снігурівської ОТГ не ходити на так звані "референдуми", що їх влаштували російські окупанти.
Топ коментарі
+100 Muron
показати весь коментар23.09.2022 17:39
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+48 Александр Бень
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Будь ласка, зачекайте...
1) Чим відрізняється манкурт від Павлика Морозова? На тепер до кого відносятся "Зеботи/порохоботи"?
2) Чому УНР не вистояла перед Московією?
3) Які заключні слова сказав Степан Хмара після захистника Медведчука на судовому засіданні?
4) В чому полягає національна ідея України?
5) Хто такий Сашко Білий та який звязок з міністром Аваковим?
6) В якому році відмінилась індексація соціальних видатків?
7) Як формула розразунку "Роттердам+" корелюється з Конституцією України?
8) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
9) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
10) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
11) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
12) Розумієти ви як можновладці та олігархи виводять кошти сірими схемами минаючи оподаткування?
13) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну в 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуаціїю на острові Тузла?
1. 1а павлік та манкурт, це 2 великі різниці, без деталей. 1бне можна усіх підганяти під зеботів*порохоботів. Для мене НАВІТЬ найзатятіші порохоботи на порядок розумніші від зейобків.
2. Тому, що менше треба торгуватися, а більше думати про країну.
3. не знаю(
4. для мене це Україна понад усе, усе буже Україна.
5. не треба про сашка білого, романтизація бандюків бурштинових трафіків не є гарною ідеєю!
6. не цікавився.
7. ротердам + мало співвідноситься з конституцією, в тому що співвідноситься, законності немає
8. Грушевський, Яворницький, хоча в останньому маю сумніви.
9. жовтосиній, синьо жовтий, тяжко відповісти, досконало не розбирався.
10. в датах історії плаваю(
11, намагався
12. не можновладець, усі знання по переводу коштів в сірі зони з інету(
13, про можливість нападу знав, мав надію, що може не статися, з 14 року був впевнений у нападі, тузла перевірка на реакцію, слаба реакція була, погомоніли, потоптали ніжками і усе
Я не экзаменатор а вы не студент, але знання нашого, загального, сумного літопису шкульгає.
загальні знання вище середнього.
Можу рекомендувати світогляд передивитись зі зміною рамок історичного тлумачення причино-наслідкових зв'язків з 30 рокі до трьохсот. Критичне мислення, як на мене починається з 1000.
Дякую за позицію.
ps
На рахунок Сашка - він такий же бандит як і Бандера, який сповідував "смерть нападникам". Саме тому воював на боці вільних чеченців у складі підрозділу Шаміля Басаєва. Маю надію що ви розумієте яку роль виконували для стада орків чеченці останні 20 років. Також є паралелі на використання їх по відношенню до "россиянських" як чорних до "американських"....
"На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?"
- В.Білінський Країна Моксель, або Московія
- В.Суворов Ледокол
Людина яка свою думку не змініли.
/watch?v=lalWkkLdsfE
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Реєстрація:23.09.2022
Кожен робить що може для перемоги.
Підтримуємо ЗСУ!
сподіваємось і віримо у ЗСУ
вона і не в окупації среться
Відео не в Снігурівці було записано.
Знайома дівчина живе у Снігурівці, Снігурівка це Україна