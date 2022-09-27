Дрон-камікадзе атакує позиції російських окупантів. ВIДЕО

Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе вдарили по позиціям російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, зроблений камерою дрону, українські воїни опублікували в соцмережах. На відео, чітко видно що в момент атаки поблизу епіцентру вибуху було щонайменше чотири окупанти.

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