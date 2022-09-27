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Дрон-камікадзе атакує позиції російських окупантів. ВIДЕО
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Українські воїни за допомогою дрона-камікадзе вдарили по позиціям російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, зроблений камерою дрону, українські воїни опублікували в соцмережах. На відео, чітко видно що в момент атаки поблизу епіцентру вибуху було щонайменше чотири окупанти.
Топ коментарі
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показати весь коментар27.09.2022 14:14
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показати весь коментар27.09.2022 14:00
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Будь ласка, зачекайте...
все, що має ноги має достатньо часу щоб ті ноги зробити.
запускати першим камікадзе, шарахнути а через 5 хвилин по тому ж маршруту пару швидкісних літачків як в клубах моделістів
вони сильно гудуть я швидко літають, тому хрен зіб,єш і навіть без скидування мін будуть наводити такого щороху що вата дійсно буде в штани стати
дешево і сердито...
1. Лелека-100 (2017 года)
2. PD-1 (2015 года)
3. PD-2 (2020 года)
4. Сокіл-2 (ДП ДержККБ «Луч»)
5. СКІФ (БПЛА) - там целый ряд, но не не очень массовые
6. пАК-МП-1 «Spectator» (2015 года)
7. АН-БК-1 «Горлиця» (Антонов)
Мало? Другой вопрос что кое кто решил что асфальт нужней