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Сьогодні зранку знищено три дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакували Миколаївщину, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 27 вересня, близько 8 години ранку, протиповітряною обороною Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе "Shahed-136", які атакували Миколаївщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил.
Як зазначається, військовослужбовці усіх Сил оборони України шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам та набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе.
Як повідомлялось, за добу 26 вересня знищено 4 дрони-камікадзе.
Топ коментарі
+8 Володимир Шевченко 805b5da6
показати весь коментар27.09.2022 10:19
+6 Димитрий CrimeaBandera
показати весь коментар27.09.2022 10:17
+3 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар27.09.2022 10:17
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Якщо наша ППО , вже фактично почала виконувати функції ПРО , і успішно навчилась збивати набагато складніші і небезпечніші цілі , крилаті і навіть балістичні ракети , то навчиться збивати і літаючі мокіки . . Всьому свій час .. Гадаю - скоро вони перестануть дошкуляти .