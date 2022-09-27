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Сьогодні зранку знищено три дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакували Миколаївщину, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса,дрон

Сьогодні, 27 вересня, близько 8 години ранку, протиповітряною обороною Військово-Морських Сил Збройних Сил України знищено три із трьох безпілотників-камікадзе "Shahed-136", які атакували Миколаївщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних сил. 

Як зазначається, військовослужбовці усіх Сил оборони України шукають ефективні методи протидії баражуючим боєприпасам та набувають все більше досвіду у знищенні дронів-камікадзе.

Як повідомлялось, за добу 26 вересня знищено 4 дрони-камікадзе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищено всі три дрони-камікадзе, спрямовані росіянами на Одесу ввечері 26 вересня, - Повітряні сили

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Шо опять? Вчера вечером крушили эти бензопилы, такое впечатление что их было 8, грохот над городом стоял долго. Но потом сказали что их было три. И сегодня опять три приземлили. Кто бы там ***** сказал элементарную вещь? Какой толк Одессе нервы делать? Наши военные хорошо одеты, вкусно накормлены (сам Либкин их кормит ресторанной едой) и шмаляют они по тем мопедам с модного оружия. Штанга Вова!!!
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27.09.2022 10:19
+6
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27.09.2022 10:17
+3
На кожну Герань є свої інсектициди. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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27.09.2022 10:17
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чалматі уроди ще за літак не розплатились..
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27.09.2022 10:09 Відповісти
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27.09.2022 10:17 Відповісти
На кожну Герань є свої інсектициди. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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27.09.2022 10:17 Відповісти
Якщо так, то гербіциди, бо герань це рослина, а не комаха.
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27.09.2022 10:36 Відповісти
Вибачте,але металом керують комахи-мутанти-зомбі.
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27.09.2022 10:43 Відповісти
Шо опять? Вчера вечером крушили эти бензопилы, такое впечатление что их было 8, грохот над городом стоял долго. Но потом сказали что их было три. И сегодня опять три приземлили. Кто бы там ***** сказал элементарную вещь? Какой толк Одессе нервы делать? Наши военные хорошо одеты, вкусно накормлены (сам Либкин их кормит ресторанной едой) и шмаляют они по тем мопедам с модного оружия. Штанга Вова!!!
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27.09.2022 10:19 Відповісти
Необходимо затрофеить несколько штук и отправить назад в Иран своим ходом.
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27.09.2022 10:37 Відповісти
Іранці були б тільки раді якби по їхнім аятоллам прилетіло.
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27.09.2022 12:10 Відповісти
Кацапня а шо с ліцом .?? .

Якщо наша ППО , вже фактично почала виконувати функції ПРО , і успішно навчилась збивати набагато складніші і небезпечніші цілі , крилаті і навіть балістичні ракети , то навчиться збивати і літаючі мокіки . . Всьому свій час .. Гадаю - скоро вони перестануть дошкуляти .
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27.09.2022 11:08 Відповісти
ці с*ані мопеди такі гучні, що по них наводитися, певно, й на звук можна що скажете, акустики?...
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27.09.2022 14:31 Відповісти
 
 