Сегодня утром уничтожены три дрона-камикадзе "Shahed-136", атаковавших Николаевщину, - Воздушные силы

Сегодня, 27 сентября, около 8 часов утра, противовоздушной обороной Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три из трех беспилотников-камикадзе "Shahed-136", атаковавших Николаевщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия барражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе.

Как сообщалось, за сутки 26 сентября уничтожены 4 дрона-камикадзе.

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