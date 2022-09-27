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Сегодня утром уничтожены три дрона-камикадзе "Shahed-136", атаковавших Николаевщину, - Воздушные силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 27 сентября, около 8 часов утра, противовоздушной обороной Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три из трех беспилотников-камикадзе "Shahed-136", атаковавших Николаевщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.
Как отмечается, военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия барражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе.
Как сообщалось, за сутки 26 сентября уничтожены 4 дрона-камикадзе.
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+8 Володимир Шевченко 805b5da6
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+6 Димитрий CrimeaBandera
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+3 Валентина Саюн c856325a
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Якщо наша ППО , вже фактично почала виконувати функції ПРО , і успішно навчилась збивати набагато складніші і небезпечніші цілі , крилаті і навіть балістичні ракети , то навчиться збивати і літаючі мокіки . . Всьому свій час .. Гадаю - скоро вони перестануть дошкуляти .