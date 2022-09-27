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Сегодня утром уничтожены три дрона-камикадзе "Shahed-136", атаковавших Николаевщину, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одеса,дрон

Сегодня, 27 сентября, около 8 часов утра, противовоздушной обороной Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены три из трех беспилотников-камикадзе "Shahed-136", атаковавших Николаевщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Командования Воздушных сил.

Как отмечается, военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия барражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе.

Как сообщалось, за сутки 26 сентября уничтожены 4 дрона-камикадзе.

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Топ комментарии
+8
Шо опять? Вчера вечером крушили эти бензопилы, такое впечатление что их было 8, грохот над городом стоял долго. Но потом сказали что их было три. И сегодня опять три приземлили. Кто бы там ***** сказал элементарную вещь? Какой толк Одессе нервы делать? Наши военные хорошо одеты, вкусно накормлены (сам Либкин их кормит ресторанной едой) и шмаляют они по тем мопедам с модного оружия. Штанга Вова!!!
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27.09.2022 10:19
+6
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27.09.2022 10:17
+3
На кожну Герань є свої інсектициди. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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27.09.2022 10:17
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чалматі уроди ще за літак не розплатились..
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27.09.2022 10:09 Ответить
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27.09.2022 10:17 Ответить
На кожну Герань є свої інсектициди. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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27.09.2022 10:17 Ответить
Якщо так, то гербіциди, бо герань це рослина, а не комаха.
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27.09.2022 10:36 Ответить
Вибачте,але металом керують комахи-мутанти-зомбі.
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27.09.2022 10:43 Ответить
Шо опять? Вчера вечером крушили эти бензопилы, такое впечатление что их было 8, грохот над городом стоял долго. Но потом сказали что их было три. И сегодня опять три приземлили. Кто бы там ***** сказал элементарную вещь? Какой толк Одессе нервы делать? Наши военные хорошо одеты, вкусно накормлены (сам Либкин их кормит ресторанной едой) и шмаляют они по тем мопедам с модного оружия. Штанга Вова!!!
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27.09.2022 10:19 Ответить
Необходимо затрофеить несколько штук и отправить назад в Иран своим ходом.
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27.09.2022 10:37 Ответить
Іранці були б тільки раді якби по їхнім аятоллам прилетіло.
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27.09.2022 12:10 Ответить
Кацапня а шо с ліцом .?? .

Якщо наша ППО , вже фактично почала виконувати функції ПРО , і успішно навчилась збивати набагато складніші і небезпечніші цілі , крилаті і навіть балістичні ракети , то навчиться збивати і літаючі мокіки . . Всьому свій час .. Гадаю - скоро вони перестануть дошкуляти .
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27.09.2022 11:08 Ответить
ці с*ані мопеди такі гучні, що по них наводитися, певно, й на звук можна що скажете, акустики?...
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27.09.2022 14:31 Ответить
 
 