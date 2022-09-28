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Обличчя росіянина, коли він дізнався, що його полонили "бандеры". ВIДЕО
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Українські воїни потролили російського полоненого, заявивши йому, що вони "бандерівці".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після цієї звістки полонений, що за мить до цього щось жваво з посмішкою розповідав українським воїнам, різко змінився на обличчі і перепитав: "Бандеры?".
Топ коментарі
+75 Ziu Zou
показати весь коментар28.09.2022 10:43
+69 Деніс Войцеховський
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+60 Владимир Кошарюк
показати весь коментар28.09.2022 10:49
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(поверьте внутричерепное давление и сосуды шеи и головы... вдруг это не от переохладжения?)
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