Обличчя росіянина, коли він дізнався, що його полонили "бандеры". ВIДЕО

Українські воїни потролили російського полоненого, заявивши йому, що вони "бандерівці".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після цієї звістки полонений, що за мить до цього щось жваво з посмішкою розповідав українським воїнам, різко змінився на обличчі і перепитав: "Бандеры?".

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