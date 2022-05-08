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Росіяни визвірилися на норвезький McDonald's через бургер Bandera. ВIДЕО

Бургер під назвою Bandera входить до меню ресторану з 2018 року. Та відколи українка опублікувала відео з вивіскою біля закладу в TikTok, росіяни атакували соцмережі норвезького McDonald's звинуваченнями у нацизмі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".

Ролик користувачка з ніком yomazafooka озвучила популярною в Україні піснею "Батько наш Бандера".

Після цього росіяни набігли з коментарями на сторінку норвезького McDonald's в Instagram.

"McDonald's, ви назвали один із гамбургерів "Бандерою" на честь карателя Бандери, який катував невинних людей, ви там зовсім збожеволіли? Це те саме, що назвати гамбургер іменем Брейвіка", – пише росіянка з ніком _rill_rill_

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"Бандера-бургер? Що за хрінь у вашій безглуздій голові?" – обурюється airmatic__visit__workshop.

"Бургер "Бандера". Довбаний нацист, який помер повільною смертю", – написав користувач flavio_ekb із зображенням георгіївської стрічки у формі літери Z на аватарці.

Також новину про бургер підхопили деякі російські ЗМІ, опублікувавши її під заголовками "Норвезький McDonald's продає бургери на честь українського нациста Бандери, "Яловичина із присмаком нацизму?" У Норвегії McDonald's продає "Бандера-бургер" та інші.

Натомість назва бургера, найімовірніше, ніяк не пов'язана з лідером Організації українських націоналістів Степаном Бандерою. На офіційному сайті McDonald's в Осло дійсно є страва Homestyle Bandera Beef (зараз сторінку видалено, але вона доступна в архіві), а її склад схожий на мексиканську кухню. Водночас з іспанської слово "bandera" перекладається як "прапор".

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Авторка початкового відео пізніше опублікувала ролик із коментарями, в яких користувачі TikTok також вважають, що назва пов'язана з мексиканською кухнею. Вони ж зазначили, що бургер з'явився у меню ще 2018 року.

Автор: 

Бандера Степан (197) Норвегія (784) русский мир (463) McDonald’s (121)


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Топ коментарі
+61
Ідіоти з трьома класами освіти.
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08.05.2022 12:10 Відповісти
+47
слушать их а тем более спорить бесполезно, а лучше сразу слать за кораблем
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08.05.2022 12:10 Відповісти
+42
Хуже. Идиоты с высшим, так ничему и не научившиеся.
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08.05.2022 12:15 Відповісти
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скоро в северной корее будет в меню "путин сдрысны"
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08.05.2022 13:24 Відповісти
треба тому макдональдсу поставити 5 зірок
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08.05.2022 13:50 Відповісти
путинка все пути закрыты, только нах.й.
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08.05.2022 13:53 Відповісти
80 лет воевать со Степан Андреевичем єто особый рюсский дебилизм...
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08.05.2022 13:56 Відповісти
Уроды рашистские, скоро захлебнутся собственным ядом, нелюди
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08.05.2022 13:58 Відповісти
А якби Верховна Рада нарешті визначилася з назвою нацизм/фашизм і яке до цього має відношення Степан Бандера, то не було б ніякої проблеми! Також призначили б кримінальне покарання за ототожнювання українських героїв з нацистами! На Заході люди повністю не усвідомлюють всі подробиці української війни за незалежність і користуються "історією" яку їм подає рашистська пропаганда!!!!
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08.05.2022 14:11 Відповісти
Заспокойся! Про це ще під час Нюрнберзького процесу сказали судді - вони його навіть до суду не викликали бо він фактично був "потерпілим від нацизму а не його прихильником! ОУН-Б була там визнана "національно-визвольним рухом" а не "колаборантами"
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08.05.2022 14:42 Відповісти
Степан Бандера особисто катував людей?
Хворі на всю голову...
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08.05.2022 14:38 Відповісти
А норвезьке пиво "*****" їх не смущає?
Мабуть, скрєпно.

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08.05.2022 14:44 Відповісти
Не звертайте уваги на кацапів, вони всі ї###унуті.
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08.05.2022 14:53 Відповісти
смех-смехом, а все макдональдсы в Украине закрыты! с каких хренов??
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08.05.2022 15:11 Відповісти
Это кто тебе сказал? Сливной бачек с соловьиным пометом?
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08.05.2022 20:12 Відповісти
С их страницы наш человек

https://www.instagram.com/h_dmytro/ h_dmytro

Норвежці, ви супер👍💪 Сподіваюсь в вашому меню з'явиться бургер з чорноморськими бичками! Вони обіцяють бути смачними в цьому році 😉
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08.05.2022 16:55 Відповісти
Ще треба кока колу якось промаркувати Бандерою, щоб ті кацапи від асфіксії позадихалися при свої злобі!
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08.05.2022 18:00 Відповісти
https://ibb.co/SV4WjBZ https://ibb.co/SV4WjBZ

Rosario, Argentina. Monumento a la Bandera

Москалі, фас!
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08.05.2022 19:27 Відповісти
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_hist%C3%B3rico_nacional_a_la_Bandera
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08.05.2022 19:28 Відповісти
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_hist%C3%B3rico_nacional_a_la_Bandera
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08.05.2022 19:29 Відповісти
І шо тепер? Кацапи не будуть ходити в Макдоналдс? Бугагагага
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08.05.2022 21:03 Відповісти
Пєтушинні кацапи, в реалі вони завжди їхали на учєнія, вони не знали куди їдуть,
скидували всього 4 ракети за 20 вилітів, та і то по антенах, біда з кацапами в реалі.
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08.05.2022 22:27 Відповісти
в узкаязичних буде шок, коли взнають що 'бандера' по-іспанськи це 'прапор' і в них 'бандера' гордо розвивається над самим кремлем!!! ХАХАХАХАХА!
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09.05.2022 03:26 Відповісти
Ви мені скажіть, наскільки треба бути ідіотами, щоби продовжувати боятись мертвої людини . Вони бояться більше мертвого Бандери аніж смерті своїх рідних на Українському фронті. Як завжди повторюю, що додають у воду кацапам, що вони всі соціопатіки. Думаю, що світові спеціалісти із психіатрії мають над цим попрацювати. В кацапстанії вдалось зазомбуват 100 млн людей. Шкода що я не психіатр. А то би професором стала, якщо би розкрила цю таємницю.
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09.05.2022 21:58 Відповісти
Найкраще кацапізм головного мозку лікується кулею калібру 7,62мм.
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10.05.2022 00:21 Відповісти
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