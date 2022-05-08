Росіяни визвірилися на норвезький McDonald's через бургер Bandera. ВIДЕО

Бургер під назвою Bandera входить до меню ресторану з 2018 року. Та відколи українка опублікувала відео з вивіскою біля закладу в TikTok, росіяни атакували соцмережі норвезького McDonald's звинуваченнями у нацизмі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".

Ролик користувачка з ніком yomazafooka озвучила популярною в Україні піснею "Батько наш Бандера".

Після цього росіяни набігли з коментарями на сторінку норвезького McDonald's в Instagram.

"McDonald's, ви назвали один із гамбургерів "Бандерою" на честь карателя Бандери, який катував невинних людей, ви там зовсім збожеволіли? Це те саме, що назвати гамбургер іменем Брейвіка", – пише росіянка з ніком _rill_rill_

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"Бандера-бургер? Що за хрінь у вашій безглуздій голові?" – обурюється airmatic__visit__workshop.

"Бургер "Бандера". Довбаний нацист, який помер повільною смертю", – написав користувач flavio_ekb із зображенням георгіївської стрічки у формі літери Z на аватарці.

Також новину про бургер підхопили деякі російські ЗМІ, опублікувавши її під заголовками "Норвезький McDonald's продає бургери на честь українського нациста Бандери, "Яловичина із присмаком нацизму?" У Норвегії McDonald's продає "Бандера-бургер" та інші.

Натомість назва бургера, найімовірніше, ніяк не пов'язана з лідером Організації українських націоналістів Степаном Бандерою. На офіційному сайті McDonald's в Осло дійсно є страва Homestyle Bandera Beef (зараз сторінку видалено, але вона доступна в архіві), а її склад схожий на мексиканську кухню. Водночас з іспанської слово "bandera" перекладається як "прапор".

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Авторка початкового відео пізніше опублікувала ролик із коментарями, в яких користувачі TikTok також вважають, що назва пов'язана з мексиканською кухнею. Вони ж зазначили, що бургер з'явився у меню ще 2018 року.