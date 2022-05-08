Росіяни визвірилися на норвезький McDonald's через бургер Bandera. ВIДЕО
Бургер під назвою Bandera входить до меню ресторану з 2018 року. Та відколи українка опублікувала відео з вивіскою біля закладу в TikTok, росіяни атакували соцмережі норвезького McDonald's звинуваченнями у нацизмі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Гордон".
Ролик користувачка з ніком yomazafooka озвучила популярною в Україні піснею "Батько наш Бандера".
Після цього росіяни набігли з коментарями на сторінку норвезького McDonald's в Instagram.
"McDonald's, ви назвали один із гамбургерів "Бандерою" на честь карателя Бандери, який катував невинних людей, ви там зовсім збожеволіли? Це те саме, що назвати гамбургер іменем Брейвіка", – пише росіянка з ніком _rill_rill_
"Бандера-бургер? Що за хрінь у вашій безглуздій голові?" – обурюється airmatic__visit__workshop.
"Бургер "Бандера". Довбаний нацист, який помер повільною смертю", – написав користувач flavio_ekb із зображенням георгіївської стрічки у формі літери Z на аватарці.
Також новину про бургер підхопили деякі російські ЗМІ, опублікувавши її під заголовками "Норвезький McDonald's продає бургери на честь українського нациста Бандери, "Яловичина із присмаком нацизму?" У Норвегії McDonald's продає "Бандера-бургер" та інші.
Натомість назва бургера, найімовірніше, ніяк не пов'язана з лідером Організації українських націоналістів Степаном Бандерою. На офіційному сайті McDonald's в Осло дійсно є страва Homestyle Bandera Beef (зараз сторінку видалено, але вона доступна в архіві), а її склад схожий на мексиканську кухню. Водночас з іспанської слово "bandera" перекладається як "прапор".
Авторка початкового відео пізніше опублікувала ролик із коментарями, в яких користувачі TikTok також вважають, що назва пов'язана з мексиканською кухнею. Вони ж зазначили, що бургер з'явився у меню ще 2018 року.
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Хворі на всю голову...
Мабуть, скрєпно.
https://www.instagram.com/h_dmytro/ h_dmytro
Норвежці, ви супер👍💪 Сподіваюсь в вашому меню з'явиться бургер з чорноморськими бичками! Вони обіцяють бути смачними в цьому році 😉
Rosario, Argentina. Monumento a la Bandera
Москалі, фас!
скидували всього 4 ракети за 20 вилітів, та і то по антенах, біда з кацапами в реалі.