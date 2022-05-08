Россияне вызверились на норвежский McDonald's из-за бургера Bandera. ВIДЕО
Бургер под названием Bandera входит в меню ресторана с 2018 года. С тех пор как украинка опубликовала видео с вывеской возле заведения в TikTok, россияне атаковали соцсети норвежского McDonald's обвинениями в нацизме.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Гордон".
Ролик пользователя с ником yomazafooka озвучила популярной в Украине песней "Батько наш Бандера".
После этого россияне набежали с комментариями на страницу норвежского McDonald's в Instagram.
"McDonald's, вы назвали один из гамбургеров "Бандерой" в честь мучителя невинных людей, вы там совсем сошли с ума? Это то же самое, что назвать гамбургер именем Брейвика", – пишет россиянка с ником _rill_rill_
"Бандера-бургер? Что за хрень в вашей дурацкой голове?" – возмущается airmatic__visit__workshop.
"Бургер "Бандера". Долбанный нацист, умерший медленной смертью", - написал пользователь flavio_ekb с изображением георгиевской ленты в форме буквы Z на аватарке.
Также новость о бургере подхватили некоторые российские СМИ, опубликовав ее под заголовками "Норвежский McDonald's продает бургеры в честь украинского нациста Бандеры, "Говядина с привкусом нацизма?" В Норвегии McDonald's продает "Бандера-бургер" и другие.
Название бургера, скорее всего, никак не связано с лидером Организации украинских националистов Степаном Бандерой. На официальном сайте McDonald's в Осло действительно есть блюдо Homestyle Bandera Beef (сейчас страница удалена, но она доступна в архиве), а ее состав похож на мексиканскую кухню. В то же время с испанского слово "bandera" переводится как "флаг".
Автор начального видео позже опубликовал ролик с комментариями, в которых пользователи TikTok также считают, что название связано с мексиканской кухней. Они отметили, что бургер появился в меню еще в 2018 году.
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Хворі на всю голову...
Мабуть, скрєпно.
https://www.instagram.com/h_dmytro/ h_dmytro
Норвежці, ви супер👍💪 Сподіваюсь в вашому меню з'явиться бургер з чорноморськими бичками! Вони обіцяють бути смачними в цьому році 😉
Rosario, Argentina. Monumento a la Bandera
Москалі, фас!
скидували всього 4 ракети за 20 вилітів, та і то по антенах, біда з кацапами в реалі.