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Россияне вызверились на норвежский McDonald's из-за бургера Bandera. ВIДЕО

Бургер под названием Bandera входит в меню ресторана с 2018 года. С тех пор как украинка опубликовала видео с вывеской возле заведения в TikTok, россияне атаковали соцсети норвежского McDonald's обвинениями в нацизме.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Гордон".

Ролик пользователя с ником yomazafooka озвучила популярной в Украине песней "Батько наш Бандера".

После этого россияне набежали с комментариями на страницу норвежского McDonald's в Instagram.

"McDonald's, вы назвали один из гамбургеров "Бандерой" в честь мучителя невинных людей, вы там совсем сошли с ума? Это то же самое, что назвать гамбургер именем Брейвика", – пишет россиянка с ником _rill_rill_

Смотрите: Почти лапти: оккупанты, убегая, забыли деревянную обувь. ФОТО

"Бандера-бургер? Что за хрень в вашей дурацкой голове?" – возмущается airmatic__visit__workshop.

"Бургер "Бандера". Долбанный нацист, умерший медленной смертью", - написал пользователь flavio_ekb с изображением георгиевской ленты в форме буквы Z на аватарке.

Также новость о бургере подхватили некоторые российские СМИ, опубликовав ее под заголовками "Норвежский McDonald's продает бургеры в честь украинского нациста Бандеры, "Говядина с привкусом нацизма?" В Норвегии McDonald's продает "Бандера-бургер" и другие.

Название бургера, скорее всего, никак не связано с лидером Организации украинских националистов Степаном Бандерой. На официальном сайте McDonald's в Осло действительно есть блюдо Homestyle Bandera Beef (сейчас страница удалена, но она доступна в архиве), а ее состав похож на мексиканскую кухню. В то же время с испанского слово "bandera" переводится как "флаг".

Читайте: К Бандере теперь хорошо относятся и русскоязычные украинцы, и жители юга и востока страны, - опрос

Автор начального видео позже опубликовал ролик с комментариями, в которых пользователи TikTok также считают, что название связано с мексиканской кухней. Они отметили, что бургер появился в меню еще в 2018 году.

Бандера Степан (752) Норвегия (712) русский мир (625) McDonald’s (32)


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Топ комментарии
+61
Ідіоти з трьома класами освіти.
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08.05.2022 12:10 Ответить
+47
слушать их а тем более спорить бесполезно, а лучше сразу слать за кораблем
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08.05.2022 12:10 Ответить
+42
Хуже. Идиоты с высшим, так ничему и не научившиеся.
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08.05.2022 12:15 Ответить
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скоро в северной корее будет в меню "путин сдрысны"
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08.05.2022 13:24 Ответить
треба тому макдональдсу поставити 5 зірок
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08.05.2022 13:50 Ответить
путинка все пути закрыты, только нах.й.
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08.05.2022 13:53 Ответить
80 лет воевать со Степан Андреевичем єто особый рюсский дебилизм...
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08.05.2022 13:56 Ответить
Уроды рашистские, скоро захлебнутся собственным ядом, нелюди
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08.05.2022 13:58 Ответить
А якби Верховна Рада нарешті визначилася з назвою нацизм/фашизм і яке до цього має відношення Степан Бандера, то не було б ніякої проблеми! Також призначили б кримінальне покарання за ототожнювання українських героїв з нацистами! На Заході люди повністю не усвідомлюють всі подробиці української війни за незалежність і користуються "історією" яку їм подає рашистська пропаганда!!!!
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08.05.2022 14:11 Ответить
Заспокойся! Про це ще під час Нюрнберзького процесу сказали судді - вони його навіть до суду не викликали бо він фактично був "потерпілим від нацизму а не його прихильником! ОУН-Б була там визнана "національно-визвольним рухом" а не "колаборантами"
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08.05.2022 14:42 Ответить
Степан Бандера особисто катував людей?
Хворі на всю голову...
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08.05.2022 14:38 Ответить
А норвезьке пиво "*****" їх не смущає?
Мабуть, скрєпно.

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08.05.2022 14:44 Ответить
Не звертайте уваги на кацапів, вони всі ї###унуті.
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08.05.2022 14:53 Ответить
смех-смехом, а все макдональдсы в Украине закрыты! с каких хренов??
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08.05.2022 15:11 Ответить
Это кто тебе сказал? Сливной бачек с соловьиным пометом?
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08.05.2022 20:12 Ответить
С их страницы наш человек

https://www.instagram.com/h_dmytro/ h_dmytro

Норвежці, ви супер👍💪 Сподіваюсь в вашому меню з'явиться бургер з чорноморськими бичками! Вони обіцяють бути смачними в цьому році 😉
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08.05.2022 16:55 Ответить
Ще треба кока колу якось промаркувати Бандерою, щоб ті кацапи від асфіксії позадихалися при свої злобі!
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08.05.2022 18:00 Ответить
https://ibb.co/SV4WjBZ https://ibb.co/SV4WjBZ

Rosario, Argentina. Monumento a la Bandera

Москалі, фас!
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08.05.2022 19:27 Ответить
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_hist%C3%B3rico_nacional_a_la_Bandera
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08.05.2022 19:28 Ответить
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_hist%C3%B3rico_nacional_a_la_Bandera
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08.05.2022 19:29 Ответить
І шо тепер? Кацапи не будуть ходити в Макдоналдс? Бугагагага
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08.05.2022 21:03 Ответить
Пєтушинні кацапи, в реалі вони завжди їхали на учєнія, вони не знали куди їдуть,
скидували всього 4 ракети за 20 вилітів, та і то по антенах, біда з кацапами в реалі.
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08.05.2022 22:27 Ответить
в узкаязичних буде шок, коли взнають що 'бандера' по-іспанськи це 'прапор' і в них 'бандера' гордо розвивається над самим кремлем!!! ХАХАХАХАХА!
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09.05.2022 03:26 Ответить
Ви мені скажіть, наскільки треба бути ідіотами, щоби продовжувати боятись мертвої людини . Вони бояться більше мертвого Бандери аніж смерті своїх рідних на Українському фронті. Як завжди повторюю, що додають у воду кацапам, що вони всі соціопатіки. Думаю, що світові спеціалісти із психіатрії мають над цим попрацювати. В кацапстанії вдалось зазомбуват 100 млн людей. Шкода що я не психіатр. А то би професором стала, якщо би розкрила цю таємницю.
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09.05.2022 21:58 Ответить
Найкраще кацапізм головного мозку лікується кулею калібру 7,62мм.
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10.05.2022 00:21 Ответить
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