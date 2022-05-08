Россияне вызверились на норвежский McDonald's из-за бургера Bandera. ВIДЕО

Бургер под названием Bandera входит в меню ресторана с 2018 года. С тех пор как украинка опубликовала видео с вывеской возле заведения в TikTok, россияне атаковали соцсети норвежского McDonald's обвинениями в нацизме.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Гордон".

Ролик пользователя с ником yomazafooka озвучила популярной в Украине песней "Батько наш Бандера".

После этого россияне набежали с комментариями на страницу норвежского McDonald's в Instagram.

"McDonald's, вы назвали один из гамбургеров "Бандерой" в честь мучителя невинных людей, вы там совсем сошли с ума? Это то же самое, что назвать гамбургер именем Брейвика", – пишет россиянка с ником _rill_rill_

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"Бандера-бургер? Что за хрень в вашей дурацкой голове?" – возмущается airmatic__visit__workshop.

"Бургер "Бандера". Долбанный нацист, умерший медленной смертью", - написал пользователь flavio_ekb с изображением георгиевской ленты в форме буквы Z на аватарке.

Также новость о бургере подхватили некоторые российские СМИ, опубликовав ее под заголовками "Норвежский McDonald's продает бургеры в честь украинского нациста Бандеры, "Говядина с привкусом нацизма?" В Норвегии McDonald's продает "Бандера-бургер" и другие.

Название бургера, скорее всего, никак не связано с лидером Организации украинских националистов Степаном Бандерой. На официальном сайте McDonald's в Осло действительно есть блюдо Homestyle Bandera Beef (сейчас страница удалена, но она доступна в архиве), а ее состав похож на мексиканскую кухню. В то же время с испанского слово "bandera" переводится как "флаг".

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Автор начального видео позже опубликовал ролик с комментариями, в которых пользователи TikTok также считают, что название связано с мексиканской кухней. Они отметили, что бургер появился в меню еще в 2018 году.