РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8106 посетителей онлайн
Новости
25 131 56

Почти лапти: оккупанты, убегая, забыли деревянную обувь. ФОТО

Российские оккупанты оставили в Иванково на Киевщине тапки, сделанные из кусков дерева.

Фото необычной обуви опубликовал в фейсбуке бывший советник министра внутренних дел Валерий Поцелуйко, передает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, как подписать это... Нашли на позициях лаптеногих асвабидителий при зачистке Иванковского района", - написал он.

В комментариях украинцы шутят, что так выглядит российское "импортозамещение".

"Аналоговнет", "Это импортозамещение))", "Так это же Буратино оставил свои ботиночки!) Он существует)", "Дедывоевали. Осталось от дедов", "Или когда не было возможности утащить тапочки в турецком отеле и пришлось делать самому", "Из серии угадай страну. Как тебе такое Илон Маск", "В таких лаптях кац@пы уже по России будут веками ходить", - пишут они.

Читайте: Установлены личности двух оккупантов, которые пытали украинцев в селе Богдановка, - СМИ

Почти лапти: оккупанты, убегая, забыли деревянную обувь 01
Почти лапти: оккупанты, убегая, забыли деревянную обувь 02

Киевская область (4292) оккупация (10258) россия (96899) русский мир (644)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Это импортозамещенные белые тапки...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:01 Ответить
+20
Животные *****🐷
показать весь комментарий
28.04.2022 09:04 Ответить
+20
Это "Скрепоходы"!
Или "Вяличиеступы"...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
28.04.2022 09:01 Ответить
Это импортозамещенные белые тапки...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:01 Ответить
Животные *****🐷
показать весь комментарий
28.04.2022 09:04 Ответить
Главное нождачкой не зашкуривать, что б потом вечером было чем заниматься, например вынимать занозы из ноги
показать весь комментарий
28.04.2022 09:08 Ответить
аналагавнет, можем павтаріть
показать весь комментарий
28.04.2022 09:13 Ответить
Та ладно, знаю при плоскостопие иногда такое носят, ну уж тапки кто им спереть мешал, это такое. Лучше все равно дохлого кацапа на фото нет ничего
показать весь комментарий
28.04.2022 09:04 Ответить
🔴⚫ Из говна и палок - в прямом смысле этого слова 🔴⚫ А лучше их в консервные банки обуть!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:05 Ответить
Тому вони й гребли все підряд, злидні.
Реально, дика орда.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:05 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 09:05 Ответить
Ну а что вы хотели? Вторая армия в мире. Могут себе позволить. Не то что мы 🥾🥾
показать весь комментарий
28.04.2022 09:07 Ответить
*****...
показать весь комментарий
28.04.2022 10:07 Ответить
це хтось з них привіз з собою може, а схоже це скоріше не на лапті, а на азіатські стародавні сандалії, тільки зроблені гівняно.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:07 Ответить
та хто, буряти й привезли
показать весь комментарий
28.04.2022 09:20 Ответить
Ніхто нічого не привозив. Ви бачили, в чому вони взуті були? - в гумаках!!!
Скільки ти в гумаках повоюєш, поки ноги не розпухнуть?
От і рятувалися, як могли....
показать весь комментарий
28.04.2022 10:40 Ответить
Гусская смикалка
показать весь комментарий
28.04.2022 09:07 Ответить
Ета уже не лапті-ета уже лапатниє кросовкі...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:08 Ответить
Это "Скрепоходы"!
Или "Вяличиеступы"...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:09 Ответить
На лабутенах, и в офигительных штанах
показать весь комментарий
28.04.2022 09:10 Ответить
В обісраних штанах...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:21 Ответить
Зато сцарьки их носят Прада.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:12 Ответить
Это то чего они хотят нас научить.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:13 Ответить
Ще такого не бачив))))))))) " Імперія бл**дь"

БУРАТІНО--- НЄРВНО КУРИТЬ)))
показать весь комментарий
28.04.2022 09:14 Ответить
кацап і кусок дерева толком постругати не може...от же нація "жопоруких"...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:14 Ответить
у русни в армию с плоскостопием берут? Прикольно
показать весь комментарий
28.04.2022 09:15 Ответить
почти традиционные японский гэты, только без каблуков!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:17 Ответить
видимо, в таких посрать в поле ходят "разминировать" ранее наложенные кучки дерьма (не жалко)!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:21 Ответить
Нашли чем удивить. В Сибири можно увидеть и намного поинтереснее....
показать весь комментарий
28.04.2022 09:19 Ответить
Відразу видно що воїнстующі кацапи виросли на телепередачі "Пока фсє дома" і її рубриці "Ачумєлиє ручкі".🤣
показать весь комментарий
28.04.2022 09:26 Ответить
кизяков одобряет и фамилия скрепная
показать весь комментарий
28.04.2022 09:29 Ответить
это же скрепы
показать весь комментарий
28.04.2022 09:27 Ответить
И это воинынефтяной державы... «втораяармиявмире»...лютый киздец....
показать весь комментарий
28.04.2022 09:28 Ответить
Ви нічого не розумієте. Ето рашн стайл. Хоч би одна моя знайома не побачила, бо буде: "О! ето стільненько!"
показать весь комментарий
28.04.2022 09:29 Ответить
На роботі ми робили собі такі щоб ходити в душ.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:32 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 09:35 Ответить
Фтарая армія )))
показать весь комментарий
28.04.2022 09:35 Ответить
Тактичні лапті
показать весь комментарий
28.04.2022 09:36 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2022 09:37 Ответить
Навіщо цей сюжет висмоктаний з пальця ?! Ну серйозно ! Адже зрозуміло що найвірогідніше хтось з орків власноруч зробив ці "лапті" аби використати їх для душу. Такі публікації, з таким заголовком, на мій погляд, не додають ваги "Цензору.нет". Як на мене, якщо це гумор - то він плаский. Вважаю що поважному виданню не варто опускатися до рівня ЗМІ оркостанської федерації. Якщо стріляти - так щоби було на смерть.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:41 Ответить
но ми ж так ім завідавалі...асобєнна бєларуссам...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:49 Ответить
Для душу? А вони знають що це таке? Здається ти щось пропустив!
показать весь комментарий
28.04.2022 09:59 Ответить
Заземление ,
показать весь комментарий
28.04.2022 09:43 Ответить
занулєніє
показать весь комментарий
28.04.2022 09:51 Ответить
Нано?
показать весь комментарий
28.04.2022 09:52 Ответить
Нехай рашисти готують лижі.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:52 Ответить
Може це лижи і були просто сезон закінчився і їх обрізали. Як казало *****: «радикальне обрізання».
показать весь комментарий
28.04.2022 10:47 Ответить
це все-таки трішки вищого рівня технологія,ніж лапті..

Шкіра(оброблена) ,цв"яхи (Або НАВІТЬ шурупи)....
показать весь комментарий
28.04.2022 09:52 Ответить
Кстати, кто знает, куда делись спецназовцы с родины фельдмаршала-оленевода, те, что в галошах? Они ж, вроде, ехали заступатся за народ бамбаса.
показать весь комментарий
28.04.2022 09:55 Ответить
Скрепы ну как без них...
показать весь комментарий
28.04.2022 09:56 Ответить
Це ж якщо довго стояти у вологій місцині, такі шльопкі пустять коріння. А потім розпукнуть бруньки і воно почне зацвітати...
показать весь комментарий
28.04.2022 10:05 Ответить
Ничего смешного не вижу, если вы хоть раз получали переломы или травмы ступней, то поймёте в чем дело.
показать весь комментарий
28.04.2022 10:23 Ответить
Конечно не смешно, с переломанными ступнями идти на войну - Мересьев ёпта. Назвать это сабо язык не поворачивается - буратины. Особенно примечательна жопорукость, на одном два ремня, на другом один, это чтобы левый с правым не перепутать. А вы удивляетесь почему у летчиков парашюты не открываются, стропы уходят на ортопедические буратины.
показать весь комментарий
28.04.2022 12:43 Ответить
Треба запатентувати...
показать весь комментарий
28.04.2022 10:50 Ответить
Это импортозамещэние
показать весь комментарий
28.04.2022 11:06 Ответить
Це марсоходи,та ось про що говорило ***** аналогов нєт.
показать весь комментарий
28.04.2022 11:30 Ответить
 
 