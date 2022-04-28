Почти лапти: оккупанты, убегая, забыли деревянную обувь. ФОТО

Российские оккупанты оставили в Иванково на Киевщине тапки, сделанные из кусков дерева.

Фото необычной обуви опубликовал в фейсбуке бывший советник министра внутренних дел Валерий Поцелуйко, передает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, как подписать это... Нашли на позициях лаптеногих асвабидителий при зачистке Иванковского района", - написал он.

В комментариях украинцы шутят, что так выглядит российское "импортозамещение".

"Аналоговнет", "Это импортозамещение))", "Так это же Буратино оставил свои ботиночки!) Он существует)", "Дедывоевали. Осталось от дедов", "Или когда не было возможности утащить тапочки в турецком отеле и пришлось делать самому", "Из серии угадай страну. Как тебе такое Илон Маск", "В таких лаптях кац@пы уже по России будут веками ходить", - пишут они.

Читайте: Установлены личности двух оккупантов, которые пытали украинцев в селе Богдановка, - СМИ



