Майже лапті: окупанти, втікаючи, забули дерев’яне взуття. ФОТО
Російські окупанти залишили в Іванкові на Київщині капці, зроблені зі шматків дерева.
Фото незвичайного взуття опублікував у фейсбуці колишній радник міністра внутрішніх справ Валерій Поцілуйко, інформує Цензор.НЕТ.
"Не знаю, як підписати це... Знайшли на позиціях лаптєногих асвабідітілєй при зачистці Іванковського району", - написав він.
У коментарях українці жартують, що так виглядає російське "імпортозаміщення".
"Аналоговнєт", "Це імпортозаміщення))", "Так це ж Буратіно залишив свої черевички!) Він існує)", "Дідивоювали. Залишилось від дідів", "Або коли не було можливості поцупити тапочки в турецькому готелі і довелося робити самому", "Із серії вгадай країну. Як тобі таке Ілон Маск", "У таких лаптях кац@пи вже по расєї будуть століттями ходити", - пишуть вони.
Реально, дика орда.
Скільки ти в гумаках повоюєш, поки ноги не розпухнуть?
От і рятувалися, як могли....
Или "Вяличиеступы"...
БУРАТІНО--- НЄРВНО КУРИТЬ)))
Шкіра(оброблена) ,цв"яхи (Або НАВІТЬ шурупи)....