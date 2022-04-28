УКР
Майже лапті: окупанти, втікаючи, забули дерев’яне взуття. ФОТО

Російські окупанти залишили в Іванкові на Київщині капці, зроблені зі шматків дерева.

Фото незвичайного взуття опублікував у фейсбуці колишній радник міністра внутрішніх справ Валерій Поцілуйко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю, як підписати це... Знайшли на позиціях лаптєногих асвабідітілєй при зачистці Іванковського району", - написав він.

У коментарях українці жартують, що так виглядає російське "імпортозаміщення".

"Аналоговнєт", "Це імпортозаміщення))", "Так це ж Буратіно залишив свої черевички!) Він існує)", "Дідивоювали. Залишилось від дідів", "Або коли не було можливості поцупити тапочки в турецькому готелі і довелося робити самому", "Із серії вгадай країну. Як тобі таке Ілон Маск", "У таких лаптях кац@пи вже по расєї будуть століттями ходити", - пишуть вони.

Майже лапті: окупанти, втікаючи, забули дерев’яне взуття 01
Майже лапті: окупанти, втікаючи, забули дерев’яне взуття 02

Київська область (4191) окупація (6818) росія (67226) русский мир (482)
+20
Это импортозамещенные белые тапки...
28.04.2022 09:01 Відповісти
+20
Животные *****🐷
28.04.2022 09:04 Відповісти
+20
Это "Скрепоходы"!
Или "Вяличиеступы"...
28.04.2022 09:09 Відповісти
28.04.2022 09:01 Відповісти
Главное нождачкой не зашкуривать, что б потом вечером было чем заниматься, например вынимать занозы из ноги
28.04.2022 09:08 Відповісти
аналагавнет, можем павтаріть
28.04.2022 09:13 Відповісти
Та ладно, знаю при плоскостопие иногда такое носят, ну уж тапки кто им спереть мешал, это такое. Лучше все равно дохлого кацапа на фото нет ничего
28.04.2022 09:04 Відповісти
🔴⚫ Из говна и палок - в прямом смысле этого слова 🔴⚫ А лучше их в консервные банки обуть!
28.04.2022 09:05 Відповісти
Тому вони й гребли все підряд, злидні.
Реально, дика орда.
28.04.2022 09:05 Відповісти
28.04.2022 09:05 Відповісти
Ну а что вы хотели? Вторая армия в мире. Могут себе позволить. Не то что мы 🥾🥾
28.04.2022 09:07 Відповісти
*****...
28.04.2022 10:07 Відповісти
це хтось з них привіз з собою може, а схоже це скоріше не на лапті, а на азіатські стародавні сандалії, тільки зроблені гівняно.
показати весь коментар
та хто, буряти й привезли
показати весь коментар
Ніхто нічого не привозив. Ви бачили, в чому вони взуті були? - в гумаках!!!
Скільки ти в гумаках повоюєш, поки ноги не розпухнуть?
От і рятувалися, як могли....
показати весь коментар
Гусская смикалка
показати весь коментар
Ета уже не лапті-ета уже лапатниє кросовкі...
показати весь коментар
На лабутенах, и в офигительных штанах
показати весь коментар
В обісраних штанах...
показати весь коментар
Зато сцарьки их носят Прада.
показати весь коментар
Это то чего они хотят нас научить.
показати весь коментар
Ще такого не бачив))))))))) " Імперія бл**дь"

БУРАТІНО--- НЄРВНО КУРИТЬ)))
показати весь коментар
кацап і кусок дерева толком постругати не може...от же нація "жопоруких"...
показати весь коментар
у русни в армию с плоскостопием берут? Прикольно
показати весь коментар
почти традиционные японский гэты, только без каблуков!
показати весь коментар
видимо, в таких посрать в поле ходят "разминировать" ранее наложенные кучки дерьма (не жалко)!
показати весь коментар
Нашли чем удивить. В Сибири можно увидеть и намного поинтереснее....
показати весь коментар
Відразу видно що воїнстующі кацапи виросли на телепередачі "Пока фсє дома" і її рубриці "Ачумєлиє ручкі".🤣
показати весь коментар
кизяков одобряет и фамилия скрепная
показати весь коментар
это же скрепы
показати весь коментар
И это воинынефтяной державы... «втораяармиявмире»...лютый киздец....
показати весь коментар
Ви нічого не розумієте. Ето рашн стайл. Хоч би одна моя знайома не побачила, бо буде: "О! ето стільненько!"
показати весь коментар
На роботі ми робили собі такі щоб ходити в душ.
показати весь коментар
показати весь коментар
Фтарая армія )))
показати весь коментар
Тактичні лапті
показати весь коментар
показати весь коментар
Навіщо цей сюжет висмоктаний з пальця ?! Ну серйозно ! Адже зрозуміло що найвірогідніше хтось з орків власноруч зробив ці "лапті" аби використати їх для душу. Такі публікації, з таким заголовком, на мій погляд, не додають ваги "Цензору.нет". Як на мене, якщо це гумор - то він плаский. Вважаю що поважному виданню не варто опускатися до рівня ЗМІ оркостанської федерації. Якщо стріляти - так щоби було на смерть.
показати весь коментар
но ми ж так ім завідавалі...асобєнна бєларуссам...
показати весь коментар
Для душу? А вони знають що це таке? Здається ти щось пропустив!
показати весь коментар
Заземление ,
показати весь коментар
занулєніє
показати весь коментар
Нано?
показати весь коментар
Нехай рашисти готують лижі.
показати весь коментар
Може це лижи і були просто сезон закінчився і їх обрізали. Як казало *****: «радикальне обрізання».
показати весь коментар
це все-таки трішки вищого рівня технологія,ніж лапті..

Шкіра(оброблена) ,цв"яхи (Або НАВІТЬ шурупи)....
показати весь коментар
Кстати, кто знает, куда делись спецназовцы с родины фельдмаршала-оленевода, те, что в галошах? Они ж, вроде, ехали заступатся за народ бамбаса.
показати весь коментар
Скрепы ну как без них...
показати весь коментар
Це ж якщо довго стояти у вологій місцині, такі шльопкі пустять коріння. А потім розпукнуть бруньки і воно почне зацвітати...
показати весь коментар
Ничего смешного не вижу, если вы хоть раз получали переломы или травмы ступней, то поймёте в чем дело.
показати весь коментар
Конечно не смешно, с переломанными ступнями идти на войну - Мересьев ёпта. Назвать это сабо язык не поворачивается - буратины. Особенно примечательна жопорукость, на одном два ремня, на другом один, это чтобы левый с правым не перепутать. А вы удивляетесь почему у летчиков парашюты не открываются, стропы уходят на ортопедические буратины.
показати весь коментар
Треба запатентувати...
показати весь коментар
Это импортозамещэние
показати весь коментар
Це марсоходи,та ось про що говорило ***** аналогов нєт.
показати весь коментар
