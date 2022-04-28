Майже лапті: окупанти, втікаючи, забули дерев’яне взуття. ФОТО

Російські окупанти залишили в Іванкові на Київщині капці, зроблені зі шматків дерева.

Фото незвичайного взуття опублікував у фейсбуці колишній радник міністра внутрішніх справ Валерій Поцілуйко, інформує Цензор.НЕТ.

"Не знаю, як підписати це... Знайшли на позиціях лаптєногих асвабідітілєй при зачистці Іванковського району", - написав він.

У коментарях українці жартують, що так виглядає російське "імпортозаміщення".

"Аналоговнєт", "Це імпортозаміщення))", "Так це ж Буратіно залишив свої черевички!) Він існує)", "Дідивоювали. Залишилось від дідів", "Або коли не було можливості поцупити тапочки в турецькому готелі і довелося робити самому", "Із серії вгадай країну. Як тобі таке Ілон Маск", "У таких лаптях кац@пи вже по расєї будуть століттями ходити", - пишуть вони.

