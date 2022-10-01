Російський гелікоптер Ка-52 знищено у Запорізькій області. ВIДЕО
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1 жовтня у мережу потрапили кадри як воїни ЗСУ збивають ворожий гелікоптер Ка-52 у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри знищення гелікоптера опублікував Сергій Стерненко
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Топ коментарі
+24 Максім ХОЙ 07fb0949
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+21 Йцу Кенг 07b0c614
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💪💛
https://twitter.com/i/status/1576260519333310464
Пехух Файтербомбер подтвердил даже
в лиман уже отправили людей
и в харьков))
Это не народ? Это хуже народа! Это лучшие люди города...
https://youtu.be/vTvlB-u7d2U
https://twitter.com/i/status/1576198489549086721
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