Російський гелікоптер Ка-52 знищено у Запорізькій області. ВIДЕО

1 жовтня у мережу потрапили кадри як воїни ЗСУ збивають ворожий гелікоптер Ка-52 у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри знищення гелікоптера опублікував Сергій Стерненко

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