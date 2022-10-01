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Російський вертоліт Ка-52 збито на Херсонщині, - ПК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вертоліт,ка52

30 вересня силами ППО на Херсонщині було знищено російський вертоліт Ка-52.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

"30 вересня, близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, силами та засобами протиповітряної оборони збито російський вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардієць "Іглою" збив вертоліт Мі-8 під час нальоту авіації РФ на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+11
Несбиваемые вертолёты, неубиваемые мобики...особо нравится как радостно стремятся "порешать" проблемы мобилизации сами орки - дескать, нуна устранять перегибы, сообщать где не хватает материального обеспечения, то да сё, где врача-хирурга призвали, а где спортивного тренера.. Забывая о том, что главная проблема мобилизации - сама мобилизация, которую им впишут в историю позорной коричневой нитью якутского скульптора. Это ещё мой отец рассказывал, как отправляли на войну в 1941 году - с песнями и плясками. А потом прозрели. Кацапы, вам мобилизация обойдётся очень дорого - крушением вашей гнидоимперии.
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01.10.2022 00:34
+9
Смерть клятим ворогам!
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01.10.2022 00:27
+6
збили! на початку широкомасштабної війни, в Гостомелі, один кацап, якому відірвало дупу, падаючи, розтріляв свого і той те ж ******** в полі, поруч з Бучею
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01.10.2022 00:43
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Ще залишилися ці літаючи алігатори?
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01.10.2022 00:16 Відповісти
Згідно вікіпедії у орків їх було 152 одиниці. Тобто ще є
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01.10.2022 00:19 Відповісти
Вибачте, 133
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01.10.2022 00:20 Відповісти
Ну реальные цифры в википедии не укажут. Вопрос в том что практики применения вертолетов в боевых условиях степной Украины у русни нет. А толком получить боевой опыт получается у единиц, Stinger-ов сейчас с избытком)
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01.10.2022 00:54 Відповісти
Оце діло!
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01.10.2022 00:16 Відповісти
Это конечно *******. Вертолеты сбивает, а мопеды в Николаеве летают как у себя дома... После прилёта, сейчас пожар в Нико. *******.
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01.10.2022 00:39 Відповісти
Найближчим часом до нас приїде американсько - ізраїльська система "TITAN", яка дуже гарно вміє приземляти усілякі летючі мапєди! А поки що на це летюче гівно доводиться витрачати дорогоцінний ресурс ракет ППО.(ще й площа розсіювання в цих дронів дуже мала - що дуже ускладнює їх завчасне виявлення наявними локаційними системами). Хіба шо їх дринчання у небі дозволяє вести по ним прицільний вогонь, тільки коли вони вже "на підході".
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01.10.2022 01:34 Відповісти
Гаряче на півдні. Майже кожен день збивають виродків
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01.10.2022 00:16 Відповісти
Не може такого бути. Ка-52 - нєзбіваємий.
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01.10.2022 00:17 Відповісти
Та да! Кацапи ще жодного не збили! 😁
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01.10.2022 00:19 Відповісти
збили! на початку широкомасштабної війни, в Гостомелі, один кацап, якому відірвало дупу, падаючи, розтріляв свого і той те ж ******** в полі, поруч з Бучею
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01.10.2022 00:43 Відповісти
Боровся із земним тяжінням і програв? 🤔
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01.10.2022 00:18 Відповісти
Атрицательный взльот?
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01.10.2022 00:20 Відповісти
Чудова новина , молодці наші👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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01.10.2022 00:24 Відповісти
стал тяжелее воздуха
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01.10.2022 00:24 Відповісти
"Якшо з першого разу не вийшло, парашутний спорт -- не для вас" ©
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01.10.2022 00:25 Відповісти
Дякуємо, ЗСУ!
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01.10.2022 00:26 Відповісти
Смерть клятим ворогам!
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01.10.2022 00:27 Відповісти
дякуем ЗСУ1 де ті ібучі пілоти.. 4 шт. повинно бути.. накрило.. маю. шо кажу.
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01.10.2022 00:32 Відповісти
Несбиваемые вертолёты, неубиваемые мобики...особо нравится как радостно стремятся "порешать" проблемы мобилизации сами орки - дескать, нуна устранять перегибы, сообщать где не хватает материального обеспечения, то да сё, где врача-хирурга призвали, а где спортивного тренера.. Забывая о том, что главная проблема мобилизации - сама мобилизация, которую им впишут в историю позорной коричневой нитью якутского скульптора. Это ещё мой отец рассказывал, как отправляли на войну в 1941 году - с песнями и плясками. А потом прозрели. Кацапы, вам мобилизация обойдётся очень дорого - крушением вашей гнидоимперии.
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01.10.2022 00:34 Відповісти
нє забувай. шо вони дибіли.. служив.. кажу (нельзя заливать.. антифриз.. -40 когда ми в калмикии.. ответ.. да ***** мі тут кому нужні0.. ось тобі і армія.. хустріну на полі.. і в очі не подивлюсь.. клепка в лоба
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01.10.2022 01:21 Відповісти
 
 