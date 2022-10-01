Російський вертоліт Ка-52 збито на Херсонщині, - ПК "Південь"

30 вересня силами ППО на Херсонщині було знищено російський вертоліт Ка-52.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

"30 вересня, близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, силами та засобами протиповітряної оборони збито російський вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацгвардієць "Іглою" збив вертоліт Мі-8 під час нальоту авіації РФ на Запоріжжі. ВIДЕО