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Російський вертоліт Ка-52 збито на Херсонщині, - ПК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
30 вересня силами ППО на Херсонщині було знищено російський вертоліт Ка-52.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".
"30 вересня, близько 21.30 години, в Бериславському районі Херсонщини, силами та засобами протиповітряної оборони збито російський вертоліт Ка-52", - йдеться у повідомленні.
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