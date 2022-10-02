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Захисники України зайшли у приймальню Пушиліна у Лимані. ВIДЕО
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Захисники України зайшли до приймальні голови так званої "ДНР" Дениса Пушиліна у м. Лиман.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал AAF.
"Захисники України зайшли до приймальні голови так званої "ДНР" Дениса Пушиліна у м. Лиман, а його давно й слід пропав. Чувак так поспішав, що навіть прапор своєї нової країни не встиг забрати", - йдеться у повідомленні.
Як видно з сюжету, у приймальню російського маріонетки зайшов також український військовик, генерал полiцiї 3-го рангу, заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич. Він зняв зі стін весь непотріб, серед якого прапори РФ та "ДНР", а також портрет Пушиліна.
Топ коментарі
+79 Светлана Науменко
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+66 Олександр Дніпро
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+45 govtva
показати весь коментар02.10.2022 08:45
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На церемонії проголошення анексії херсонський священик Олександр Федоров, настоятель Свято-Успенського собору у Херсоні та архимандрит так званої "УПЦ МП" Алексій, сидів у перших рядах поруч з Кадировим і Собяніним.
Люди!! Схаменіться! Женіть цю нечисть звідусіль, там де вони там скрізь кров і сльози та людиноненависницька пропаганда гнилого, "смердящага" рузького міру.
На першому місці по зрадниках ОПЗЖ, на другому Слуга народу.
А у таких партій як Батьківщина та ЄС зовсім не має зрадників, жодного.
дперейшло в ПЦУ, а суди і реєстратори гальмують цей процес по негласній вказівці влади. Слабо заборонити цю секту ФСБ? Вони вже діють відкрито, витирають ноги об все українське, а влада сліпа, вона бачить тільки волонтерів, Татьяну Чорновіл, Федину, Звіробій, Порошенка, Кривоноса, Марченка та інших патріотів України.
(це як Гевара, але пушилін)
Тепер зрозуміло, що рашисти берегли цих колаборантів від їх ліквідації, допоки вони не підпишуть лжедоговори про анексію українських територій.
Виходить, що наразі вони - відпрацьований матеріал.
Щоб інші колаборанти побачили, яка доля на них чекає. І щоб тіні своєї боялися.
-Выдадут, выдадут! И не простые, а для "вечного сна". Этого "добра" на всех хватит!
природі. Нормальні Українці відтіля виїхали спочатку окупації, залищились одиниці.