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Захисники України зайшли у приймальню Пушиліна у Лимані. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України зайшли до приймальні голови так званої "ДНР" Дениса Пушиліна у м. Лиман.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал AAF.

"Захисники України зайшли до приймальні голови так званої "ДНР" Дениса Пушиліна у м. Лиман, а його давно й слід пропав. Чувак так поспішав, що навіть прапор своєї нової країни не встиг забрати", - йдеться у повідомленні.

Як видно з сюжету, у приймальню російського маріонетки зайшов також український військовик, генерал полiцiї 3-го рангу, заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич. Він зняв зі стін весь непотріб, серед якого прапори РФ та "ДНР", а також портрет Пушиліна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Визволення Лиману є обнадійливим успіхом українських захисників, - глава Пентагону Остін

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+79
Проверяйте московских попов
На церемонії проголошення анексії херсонський священик Олександр Федоров, настоятель Свято-Успенського собору у Херсоні та архимандрит так званої "УПЦ МП" Алексій, сидів у перших рядах поруч з Кадировим і Собяніним.

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02.10.2022 08:42
+66
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02.10.2022 09:01
+45
Глаза у него конченного афериста.
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02.10.2022 08:45
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А пєтушиліна на мєстє нє аказалась-он в кукарєчнай...
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02.10.2022 08:41 Відповісти
Проверяйте московских попов
На церемонії проголошення анексії херсонський священик Олександр Федоров, настоятель Свято-Успенського собору у Херсоні та архимандрит так званої "УПЦ МП" Алексій, сидів у перших рядах поруч з Кадировим і Собяніним.

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02.10.2022 08:42 Відповісти
Глаза у него конченного афериста.
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02.10.2022 08:45 Відповісти
истиный отец Федор

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02.10.2022 10:16 Відповісти
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02.10.2022 12:16 Відповісти
От кровожерливі бандерівці- абідєлі дєнєчку пушилін! Ай ай й!
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02.10.2022 21:16 Відповісти
А Пашу Мерседеса, тот что жирует в Лавре, задержали погранцы на контрабанде церковного имущества.
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02.10.2022 08:47 Відповісти
не корысти ради, сын мой, а токмо волею пославшей мя супруги 🤣🤣
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02.10.2022 12:05 Відповісти
просто вони звикають до компанії адже можуть в такому порядку сидіти на лавці гаагзького трибуналу
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02.10.2022 09:12 Відповісти
Як можна цих виродків прикритих ризами терпіти на нашій землі?
Люди!! Схаменіться! Женіть цю нечисть звідусіль, там де вони там скрізь кров і сльози та людиноненависницька пропаганда гнилого, "смердящага" рузького міру.
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02.10.2022 09:15 Відповісти
Іуди були завжди але на сьгоднішній день зрадників різних політичних партій лержслужбовців різних рангів силовиків ітд в рази більше ніж зрадників в рясах . досить проводить гоніння на православних .
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02.10.2022 10:54 Відповісти
Є зрадники й з політичних партій і ми навіть знаємо, що це за партії.
На першому місці по зрадниках ОПЗЖ, на другому Слуга народу.
А у таких партій як Батьківщина та ЄС зовсім не має зрадників, жодного.
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02.10.2022 11:46 Відповісти
ну шо вы хотите, в семье не без урода. Это всё наследие феодальной раздробленности и меджоусобных войн.
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02.10.2022 12:03 Відповісти
УПЦ - це друзі Боневтіка, він тільки цих попів нагородив і тільки цю церкву підтримував його колишній трофімов і колишній дружбан-чорт баканов. Цим попам вони і до цього дня цілують руки, які по локоть в українській крові.Ці попи-сатаністи витворяюить все, що їм заманеться, а владі до них зовсім немає справи, тільки виключно підтримка. Скільки громад
дперейшло в ПЦУ, а суди і реєстратори гальмують цей процес по негласній вказівці влади. Слабо заборонити цю секту ФСБ? Вони вже діють відкрито, витирають ноги об все українське, а влада сліпа, вона бачить тільки волонтерів, Татьяну Чорновіл, Федину, Звіробій, Порошенка, Кривоноса, Марченка та інших патріотів України.
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02.10.2022 09:38 Відповісти
Хто із священиків виний тих до суду але не прикривай тисячі зрадників від різних політсил яки допомогли ворогу захопити території України знищення міст сіл лікарень шкілі храмів УПЦ прихожани упц захищають Україну в лавах всу а ти як путін хочеш нищити в Україні Українське не вийде .
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02.10.2022 11:04 Відповісти
Все одно, що у сінагогах Хезбола б хазяйнувала, чи не так Зєля?
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02.10.2022 11:41 Відповісти
а з ким тоді Вася Лома з Усиком будуть молитися якщо вигнати московських попів
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02.10.2022 10:02 Відповісти
Московских попов нужно проверять только на линии фронта в том плане, чтобы тварь не потянула с собой какую-нибудь позолоченную картинку, когда вышвыривают их из Украины. Все остальные проверки -пустая трата времени, они все враги.
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03.10.2022 07:35 Відповісти
Обісрався Петушилін...
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02.10.2022 08:43 Відповісти
Жаль,что петушилинской гниды там не оказалось
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02.10.2022 08:45 Відповісти
А где же сам? А сам там даааавно не бывал, Петушилин.
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02.10.2022 08:46 Відповісти
Кстати Пушин уже долгожитель всех его попередников давно грохнули пора и ему не нарушать традицию.
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02.10.2022 08:49 Відповісти
он нужен как жертвенный баран, когда придет время его показательно грохнут свои же и скажут - ну вот, вопрос решен, все претензии к усопшему а мы непричем.
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03.10.2022 02:02 Відповісти
Пенис Душилин
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02.10.2022 08:50 Відповісти
Че Пушилін

(це як Гевара, але пушилін)
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02.10.2022 18:17 Відповісти
Пам'ятається, що пушилін зникав з публічного простору і казали, що він втік. Так само сальдо довший час перебував в пітьмі "на лікарняному".
Тепер зрозуміло, що рашисти берегли цих колаборантів від їх ліквідації, допоки вони не підпишуть лжедоговори про анексію українських територій.
Виходить, що наразі вони - відпрацьований матеріал.
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02.10.2022 08:52 Відповісти
Ви їх обличчя бачили під час підпису про анексії разом із ******... Там на лобі написано, що їм кінець. Вони були потрібні тільки щоб на камеру розказувати, що ми чекаємо на росію та організувати сбір підписів під дулами.. Тепер вже все
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02.10.2022 09:02 Відповісти
Дай Бог вже швидше.
Щоб інші колаборанти побачили, яка доля на них чекає. І щоб тіні своєї боялися.
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02.10.2022 10:13 Відповісти
Віримо у вас, що ви з часом так само увійдете в кремль ! Слава Вам, воїни ! Слава Україні !
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02.10.2022 08:52 Відповісти
Пенис душилин поехал на фитнес. Скоро будет)
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02.10.2022 08:57 Відповісти
Вы чё не понимаете?!Понятно ,что Пушилина там нет.Выходные же!С понедельника будет))))
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02.10.2022 08:58 Відповісти
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02.10.2022 09:01 Відповісти
кадр знизу обрізаний, ***** то явно сидить на "чемоданчику" )
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02.10.2022 09:06 Відповісти
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02.10.2022 09:21 Відповісти
кабинетная модель, трофей. подарок от аленевода )))
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02.10.2022 09:23 Відповісти
Не верю. Все же какие -никакие технологии у кацапов есть. Унитаз в кабинете у него в стул встроен. Прямо в сидушку срет.
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02.10.2022 10:43 Відповісти
))) с памперсами в орде напряжёнка, приходиться срать в сидушку. памперсы, прокладки, тампоны - все в боях. "фсё для хронта - фсё для пабеды!" ))
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02.10.2022 10:57 Відповісти
не, там труба идет в Останкино, оттуда расходится через телевизоры в головы россиянам.
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03.10.2022 02:04 Відповісти
Прикол)))) Дякую,
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02.10.2022 11:36 Відповісти
було б ще краще, коли б пультрет петушиліна зняв, а на його місце повісив оригінал )
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02.10.2022 09:04 Відповісти
Петушилин пошел на повышение. Теперь в самом кремле минеты делает
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02.10.2022 09:07 Відповісти
чупершилін вже мабудь і з деенерівської приймальні здриснув та що в донецьку знаходиться
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02.10.2022 09:08 Відповісти
-Товарищ майор,- спрашивают чмобики такого же командира,- а нам спальные мешки выдадут?
-Выдадут, выдадут! И не простые, а для "вечного сна". Этого "добра" на всех хватит!
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02.10.2022 09:09 Відповісти
пластиковые, черные.
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03.10.2022 02:11 Відповісти
Да копните где, кем, когда был петушилин 10 лет назад? Потом со стенок срывать позовете дворника--- генераль!
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02.10.2022 09:10 Відповісти
МММ щик из Макеевки
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02.10.2022 09:42 Відповісти
Це канєшно чудово! А що з котлом? Випустили пітарів!
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02.10.2022 09:35 Відповісти
я зразу ж звернув увагу, на цього попа через його посмішку імбецила.
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02.10.2022 09:37 Відповісти
Та не пушиліна, а душиліна- ПЕНІСА ДУШИЛІНА.
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02.10.2022 10:03 Відповісти
Слава Україні !!!!!
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02.10.2022 10:39 Відповісти
Лиман - значне місто України (за даними останнього перепису - з населенням понад 27 з половиною тис. чол., часткою українців майже 85% та таких, що визнають рідною українську мову - майже 70%. Отже, це найбільш "українське" місто всього Донбасу. Тим часом нинішні власті перетворили його у захланну "громаду" Краматорського району Донецької області. Тобто в ніщо. Та ось верховний пахан донецьких (деенерівських) головорізів відновив його районний статус й обладнав там імператорську приймальню... Тут є над чим задуматись. Бо це, насправді, серйозна політична проблема.
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02.10.2022 12:00 Відповісти
дыровский флаг из-за чёрной полосы выглядит как будто с траурной лентой
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02.10.2022 14:03 Відповісти
Как **** нужно себя любить, повесить свою дыбилячую фотку , на стене .
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02.10.2022 16:09 Відповісти
Нельзя сравнивать прекрасную Херсонщину и морское побережье с этим ублюдочным донбассом с его убыточными шахтами и на 95 % предательским населением. Стоит проливать за них кровь за этих предателей? Где местное население донбасса, которое встречало бы наших солдат, как на Харьковщине? Хотя и под Харьковом есть предатели, но есть также и видео Купянска в начале войны, где местные с украинскими флагами кидаются на оккупантов. А донбасс это тотальное предательство, начиная с 2014 г.
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02.10.2022 17:26 Відповісти
А шо тут такого - ГомоДомбосянін звичаний (HomoDombasyanyn Vulgarys) це ж норма у
природі. Нормальні Українці відтіля виїхали спочатку окупації, залищились одиниці.
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02.10.2022 17:40 Відповісти
Днбасянє асвабадітєлі ще ті - гарно Метро асвабаждалі від продуктів і алкоголю



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02.10.2022 17:52 Відповісти
Они бы и до Лондона дошли как обещали, но у них на пути оказалось Метро с халявным бухлом... И великий Лондонский поход закончился.
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03.10.2022 02:13 Відповісти
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03.10.2022 15:36 Відповісти
Чому на прийом заздалегідь не записалися?
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02.10.2022 19:43 Відповісти
КРАСАВЦЫ !!! ПОПУТНОГО ВЕТРА !!!
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02.10.2022 20:21 Відповісти
Боже, бережи захисників України!
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02.10.2022 20:36 Відповісти
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03.10.2022 00:29 Відповісти
Кстати, а попа в Лимане московиты с собой забрали? Того, что в 14-м со своей попихой встречал кацапов хлебом-солью, а потом так же их встречал в 22-м. Все московские попы -враги, те, которые не хотят служить московии и гундяеву, перешли в ПЦУ. Остальных -за поребрик, оставить им по одному платью и по коптилке, а тех, кто очень активно агитировал за "русский мир" -в каменоломню, пусть дробят камни, морды здоровые.
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03.10.2022 07:44 Відповісти
 
 