Українські бійці затрофеїли ворожий танк. ВIДЕО

Українські воїни поповнили свій танковий парк ще однією бронемашиною за рахунок російського "ленд-лізу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей бійці показали у соцмережах. На записі зафіксований момент завантаження трофея на трал для евакуації на ремонт.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Більш ніж половина танкового парку України складається з трофейної техніки, - британська розвідка