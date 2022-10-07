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Українські бійці затрофеїли ворожий танк. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни поповнили свій танковий парк ще однією бронемашиною за рахунок російського "ленд-лізу".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій трофей бійці показали у соцмережах. На записі зафіксований момент завантаження трофея на трал для евакуації на ремонт.
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ось характеристики у відео