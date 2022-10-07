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Бійці ССО за допомогою дрона-камікадзе знищують російське укріплення. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Силах спеціальних операцій ЗСУ показали, як за допомогою дронів-камікадзе знищують ворожі позиції.

Відповідне відео опублікувало командування ССО, інформує Цензор.НЕТ.

"Просуваючись на різних ділянках фронту, наші воїни спочатку нищать оборону противника. Задля цього зокрема наносять точні і потужні удари по укріпрайонам ворога з допомогою баражуючих боєприпасів ("дронів-камікадзе")", - йдеться у дописі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вдале полювання на російських "Тигрів": бійці ССО знищили екіпажі трьох танків та одну БМП. ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+25
Switchblade 300 - в сущности, барражирующий ВОГ, ну, может, чуть помогучее. Если ВОГ залетает в траншею, радости там очень мало
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07.10.2022 19:44
+19
всё что уничтожает свиноцабак - это всё хорошее...!
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07.10.2022 19:44
+12
switchblade 300
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07.10.2022 19:37
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Этой пукалкой наносят потужные удары и руйнують оборону противника?
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07.10.2022 19:37 Відповісти
Switchblade 300 - в сущности, барражирующий ВОГ, ну, может, чуть помогучее. Если ВОГ залетает в траншею, радости там очень мало
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07.10.2022 19:44 Відповісти
ну зато Кабздун рад...
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07.10.2022 19:46 Відповісти
залетает то залетает, но обратно то не возвращается (если залетел), цена однако. квадракоптер - народное творчество с гранатой то вроде как подешевле пойдет (если вернется). хотя тут дальность может побольше, под самолет же. но все равно - для нас дорого, имхо. можно сделать то же, только разделяющийся и с возвращением.
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07.10.2022 22:38 Відповісти
всё что уничтожает свиноцабак - это всё хорошее...!
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07.10.2022 19:44 Відповісти
Warhead power:
The drone is equipped with an explosive charge that is the equivalent of a 40mm grenade.
This is enough to hit the light armored vehicles and enemy personnel.
In the event of a target change or mission cancellation, the operator can safely land the drone with the ability to reuse.
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07.10.2022 19:49 Відповісти
наверное, чтобы нервы ослабли. у кацапни с расшатанными нервами здоровье уже не то. может туда еще свистоперделку прилепить чтобы вопила страшным голосом Зеленского "шашлыки".
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07.10.2022 22:31 Відповісти
укрепление противника, в котором угандо.ен весь личный состав - больше не укрепление, а яма в земле.
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08.10.2022 00:02 Відповісти
Дивився на прокрутці, не можу зрозуміти - на що вони там прицілились? На якийсь бордюр?
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08.10.2022 01:48 Відповісти
switchblade 300
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07.10.2022 19:37 Відповісти
switchblade 600 takze dolzni byli polucit.
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07.10.2022 20:04 Відповісти
наша потужна відповідь шахідам
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07.10.2022 19:58 Відповісти
Не дуже потужна, 0,5 против 20 кг.БК
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07.10.2022 22:06 Відповісти
Истина:

- Москалями та іншими руйнують наші міста
- Нами вбиваються москалі без руйнування будь чого їхнього.

Як думаєте навіщо такі правила ввела США?
Ножки буша пам'ятаєте?
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07.10.2022 20:48 Відповісти
Здравствуй жопа, Новый год! Ну и как, орки, вам укропчик?
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07.10.2022 20:49 Відповісти
Росіяни кажуть, що ми укропи. Але їхні оборонні споруди називаються "укріпрайон". Чи варто дивуватись, що ті споруди їх не особо рятують?
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07.10.2022 20:52 Відповісти
минометная херня с рулями и камерой. казалось бы - что мешает нам такое же делать? к тому же вроде как пластиково-мелко калиберная.
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07.10.2022 22:28 Відповісти
 
 