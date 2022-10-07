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Бійці ССО за допомогою дрона-камікадзе знищують російське укріплення. ВIДЕО
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У Силах спеціальних операцій ЗСУ показали, як за допомогою дронів-камікадзе знищують ворожі позиції.
Відповідне відео опублікувало командування ССО, інформує Цензор.НЕТ.
"Просуваючись на різних ділянках фронту, наші воїни спочатку нищать оборону противника. Задля цього зокрема наносять точні і потужні удари по укріпрайонам ворога з допомогою баражуючих боєприпасів ("дронів-камікадзе")", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+25 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар07.10.2022 19:44
+19 Великая Исландия
показати весь коментар07.10.2022 19:44
+12 Александр Глазков
показати весь коментар07.10.2022 19:37
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The drone is equipped with an explosive charge that is the equivalent of a 40mm grenade.
This is enough to hit the light armored vehicles and enemy personnel.
In the event of a target change or mission cancellation, the operator can safely land the drone with the ability to reuse.
Зеленского "шашлыки".
- Москалями та іншими руйнують наші міста
- Нами вбиваються москалі без руйнування будь чого їхнього.
Як думаєте навіщо такі правила ввела США?
Ножки буша пам'ятаєте?