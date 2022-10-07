Бійці ССО за допомогою дрона-камікадзе знищують російське укріплення. ВIДЕО

У Силах спеціальних операцій ЗСУ показали, як за допомогою дронів-камікадзе знищують ворожі позиції.

Відповідне відео опублікувало командування ССО, інформує Цензор.НЕТ.

"Просуваючись на різних ділянках фронту, наші воїни спочатку нищать оборону противника. Задля цього зокрема наносять точні і потужні удари по укріпрайонам ворога з допомогою баражуючих боєприпасів ("дронів-камікадзе")", - йдеться у дописі.

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