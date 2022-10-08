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Вночі в окупованому Іловайську лунали вибухи. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У тимчасово окупованому Іловайську Донецької області в ніч на 8 жовтня пролунали потужні вибухи. Потім спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Звуки вибухів було чутно у перші хвилини після опівночі.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
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08.10.2022 07:17
+21
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08.10.2022 07:15
+17
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08.10.2022 07:11
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08.10.2022 07:10 Відповісти
Чего про керченский мост нет новости? Там пожар и похоже ему хана
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08.10.2022 07:11 Відповісти
Детский пожар как для моста
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08.10.2022 07:13 Відповісти
Пишут что пролеты рухнули уже
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08.10.2022 07:38 Відповісти
з/б прогони моста тяжчі з повітря, томі і впали
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08.10.2022 09:16 Відповісти
Вже в обох напрямках прольоти попадали. Пойняв, мудаче скрєпний?
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08.10.2022 08:20 Відповісти
Кончене, коментар писався коли ще не було детальних фото
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08.10.2022 08:39 Відповісти
нажаль мосту не хана,там потяг з бензином грить,але надіюсь наші тільки пристрілюються,такий міст не просто зруйнувати тому і били по потягу щоб чим більше шкоди нанести
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08.10.2022 07:20 Відповісти
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08.10.2022 07:11 Відповісти
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08.10.2022 07:15 Відповісти
кацапскі змі кажуть то цистерна загорілась нічого страшного
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08.10.2022 07:16 Відповісти
На Крымском мосту горит цистерна с топливом
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08.10.2022 07:17 Відповісти
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08.10.2022 07:17 Відповісти
Я чомусь це прочитав голосом Дроздова. 😁
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08.10.2022 07:59 Відповісти
Як виглядає Кримський міст після "бавовни"
Внаслідок вибуху, який стався 8 жовтня о 6-й годині ранку, на Кримському мосту спалахнула сильна пожежа. Автомобільна гілка мосту сильно пошкоджена вибухом.
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08.10.2022 08:27 Відповісти
 
 