Вночі в окупованому Іловайську лунали вибухи. ВIДЕО
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У тимчасово окупованому Іловайську Донецької області в ніч на 8 жовтня пролунали потужні вибухи. Потім спалахнула сильна пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".
Звуки вибухів було чутно у перші хвилини після опівночі.
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Внаслідок вибуху, який стався 8 жовтня о 6-й годині ранку, на Кримському мосту спалахнула сильна пожежа. Автомобільна гілка мосту сильно пошкоджена вибухом.