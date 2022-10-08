Вночі в окупованому Іловайську лунали вибухи. ВIДЕО

У тимчасово окупованому Іловайську Донецької області в ніч на 8 жовтня пролунали потужні вибухи. Потім спалахнула сильна пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

Звуки вибухів було чутно у перші хвилини після опівночі.

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