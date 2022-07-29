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ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів в Іловайську та Брилівці, - СтратКом. ВIДЕО
Збройні сили влучили у склади боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.
За даними офіційного відомства Збройних сил, в Іловайську "переважна більшість" росіян загинули, а склад БК згорів ущент.
Перед Іловайськом українські військові, повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій, влучили у склад у Брилівці.
Топ коментарі
+68 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.07.2022 09:48
+44 Підлога Маккартні
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+43 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар29.07.2022 09:52
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https://twitter.com/i/status/1552870028005064704
Шел шестой месяц "трехдневной специальной военной операции" восьмилетней войны, которая длится уже больше 300 лет.
ВСУ начали наступление на южном фронте - в районе Изюма и Северска украинские воины определяют российских интервентов в полиэтиленовые макинтоши.
ВСУ на регулярной основе, а главное точечно выводят из чата логистику, склады БК и горюче-смазочных материалов, рембазы, казармы и штабы противника. Российские силы продолжают попытки штурма на севере Донбасса.
Недавно орки продвинулись к югу от Бахмута и возле Соледара, захватив несколько населенных пунктов. Но здесь надо понимать, что ВСУ отходят из тех населенных пунктов, в которых просто физически не за что зацепиться. Чтобы оркам взять населенный пункт, они его перемалывают в щебень, тогда как ВСУ перемалывают живую силу противника и технику. Каждый оставленный ВСУ населенный пункт - это тысячи трупов "освободителей" и еще больше раненых. Так было в Волновахе, Попасной, Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, тоже самое произошло в Новолуганском и на Угледарской ТЭС.
Такая тактика дает свои результаты в среднесрочной перспективе - и это уже ощутимо. Обратная сторона медали отхода ВСУ из вышеуказанных городов, это когда придет время нашего контрнаступления на этих направлениях - оркам не будет за что зацепится. Что-то мне подсказывает, что в дальнейшем разрушенные города сыграют с орками злую шутку.
Да и сейчас они не в восторге от своих "завоеваний": видя, какой ценой им это дается, военные швабростана всех уровней дезертируют и отказываются участвовать в боевых действиях.
Еще 2-3 месяца такой войны, и в стаде орков дезертирство приобретет массовый характер.
Вчера, после арт обстрела Авдеевки, орки хотели с наскока занять промку. Успеха не имели: получив писды - ретировались. Когда же от бессилия орки еще раз массированно накрыли Авдеевку, сработала наша контр-батарейная система, раздав целеуказания, и гаубицы М-777 спели оркам колыбельную, отправив их в вечный сон.
Авдеевка, Марьянка, Соледар, Северск - под контролем ВСУ.
Орки уже более 2-х недель не могут продвинутся в сторону Северска.
Жесточайшие бои продолжаются в районе Григоровки, Верхнекамянского и Ивано-Дарьевки. В этой операционной зоне ВСУ перемалывают орков на удобрения в промышленных масштабах.
На Славянском направлении орки пытаются что-то сделать с Долиной, но каждый раз получают ******** и с потерями отходят.
Пытаются пройти через Богородичное - эффект тот же.
Если орки продолжат в таком же ритме биться как об стену головой, то вскоре пятая танковая бригада и первый танковый полк останутся без танков. Орки конечно же их восполнят, но это уже будут Т-62. Итак, ломиться через Долину и Богородичное не получается. Через Бахмут - Северск долго. Самый прямой путь через Лиман на Райгородок с форсированием Северского Донца. Вероятно туда орки будут перемещать арту и пробовать учиться плавать. В общем наблюдаем.
А на сегодняшний день, "Холоднояровцы" отбросили орков на 5км от своих передовых позиций и освободили несколько населенных пунктов севернее Славянска.
ВСУ начали наступление на четырех основных направлениях на Херсон. Наступление есть, и оно идет. Это не позиционные бои, а давление ВСУ на орков.
После уничтожения логистических цепочек, складов БК, командных пунктов, ВСУ принялись монотонно долбить опорные пункты. Вскроем опорники - все пойдет намного веселей.
Верьте в ВСУ! Все будет Украина!
Слава Украине!
И.Лютый