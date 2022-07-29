ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів в Іловайську та Брилівці, - СтратКом. ВIДЕО

Збройні сили влучили у склади боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.

За даними офіційного відомства Збройних сил, в Іловайську "переважна більшість" росіян загинули, а склад БК згорів ущент.

Перед Іловайськом українські військові, повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій, влучили у склад у Брилівці.

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