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ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів в Іловайську та Брилівці, - СтратКом. ВIДЕО

Збройні сили влучили у склади боєприпасів окупаційних військ в окупованих Іловайську Донецької області та Брилівці на Херсонщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.

За даними офіційного відомства Збройних сил, в Іловайську "переважна більшість" росіян загинули, а склад БК згорів ущент.

Перед Іловайськом українські військові, повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій, влучили у склад у Брилівці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський склад боєприпасів разом з окупантами знищено на Харківщині. ВIДЕО

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знищення (7293) Іловайськ (269) ЗСУ (7564) склад (183)


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Топ коментарі
+68
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29.07.2022 09:48
+44
Илавайск дамбили восимь лет. Родина гавы как никак
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29.07.2022 09:51
+43
Буде оркам і новий Іловайськ і нове Дебальцеве тільки на цей раз оркестром М777 і Хаймарсами буде керувати ЗСУ. Там і Маріуполь своє скаже. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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29.07.2022 09:52
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Вы все врети!! эта жи были пасевные!!1!
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29.07.2022 09:44 Відповісти
Химка дала вогню.
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29.07.2022 09:45 Відповісти
Якщо є Порох, дай вогню
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29.07.2022 16:28 Відповісти
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29.07.2022 09:48 Відповісти
Караул, опять дамбят бамбас
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29.07.2022 09:50 Відповісти
Илавайск дамбили восимь лет. Родина гавы как никак
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29.07.2022 09:51 Відповісти
А що то за піздюк, рядом с гавай?
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29.07.2022 10:08 Відповісти
Это Святой покровитель всех лифтов Бамбаса- Моторыла Автомоющий
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29.07.2022 10:11 Відповісти
Це ж треба. Скільки наробило біди те падло, а пам'ятатимуть лише ліфт та автомийки. Ну і "скромну" дружину.
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29.07.2022 10:13 Відповісти
Поэтому его и е Гивидруга по- быстрому и ****** при шоколадному барыге,чтоб за них не вспоминать.А вот кого ****** при Величайшему Зе,я не могу вспомнить
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29.07.2022 10:16 Відповісти
Не кого,а шо-бабки з "великого крадiвництв"...
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29.07.2022 11:27 Відповісти
То не той, що спершу машини мив, а в кінці на ліфті покатався?
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29.07.2022 10:12 Відповісти
Ніт, це той якого спершу з ліфта змивали, а потім на машині покатався в останній путь🤣🤣
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29.07.2022 10:27 Відповісти
Это Киви с обезьянкой фоткается.
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29.07.2022 12:22 Відповісти
Буде оркам і новий Іловайськ і нове Дебальцеве тільки на цей раз оркестром М777 і Хаймарсами буде керувати ЗСУ. Там і Маріуполь своє скаже. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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29.07.2022 09:52 Відповісти
Слава ЗСУ!
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29.07.2022 09:54 Відповісти
Страшно падлюки
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29.07.2022 11:38 Відповісти
Гуманітарка забововнилась.
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29.07.2022 09:55 Відповісти
у кацапов в дрянской области внезапная бавовна в воинской части
https://twitter.com/i/status/1552870028005064704
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29.07.2022 09:57 Відповісти
- У Брянський області командування 1-ї ТА ЗВО формує зведений підрозділ (розвідувальний батальон) добровольців під назвою "Брянский партизан" (вже смішно...). Планується використовувати його для виконання завдань із "прикриття державного кордону"... а в подальшому, після допідготовки та бойового злагодження - залучити до так званої "сво" на території України. Поки, набирається лише на 1.5 роти...
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29.07.2022 10:04 Відповісти
Душевно кацо - пердакі рветься. Бадьоро так.
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29.07.2022 10:08 Відповісти
"Аж туалет затрясся!".
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29.07.2022 22:13 Відповісти
Молодцы ‼️🙏❤️💙💛Героям СЛАВА ‼️🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
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29.07.2022 09:57 Відповісти
пасматри Абама што ты натварил!!!
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29.07.2022 09:59 Відповісти
Свято душі! Дякуємо ЗСУ! Слава Україні!
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29.07.2022 10:03 Відповісти
Героям Слава ‼️
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29.07.2022 11:25 Відповісти
Знову та клята Селітра
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29.07.2022 10:12 Відповісти
Слава ЗСУ! Велика подяка США!
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29.07.2022 10:17 Відповісти
Брилівка...нічого собі...
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29.07.2022 10:23 Відповісти
А по Крыму почему не бьют?И по аэропортам Беларуси откуда летят ракеты по Украине.
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29.07.2022 10:38 Відповісти
По Криму поки що нема чим. А по Білорусі, можливо тому, що у цьому випадку можуть виникнути підстави для немитої й бульбофюрера вимагати долучення Вірменії, Казахстану й Таджикістану, згідно договору ОДКБ.
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29.07.2022 11:09 Відповісти
Эти бомбасяне все поджигают военные склады и поджигают-я это всецело поддерживаю.
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29.07.2022 10:58 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3871130.html Лютый обзор оперативной обстановки

Шел шестой месяц "трехдневной специальной военной операции" восьмилетней войны, которая длится уже больше 300 лет.
ВСУ начали наступление на южном фронте - в районе Изюма и Северска украинские воины определяют российских интервентов в полиэтиленовые макинтоши.
ВСУ на регулярной основе, а главное точечно выводят из чата логистику, склады БК и горюче-смазочных материалов, рембазы, казармы и штабы противника. Российские силы продолжают попытки штурма на севере Донбасса.
Недавно орки продвинулись к югу от Бахмута и возле Соледара, захватив несколько населенных пунктов. Но здесь надо понимать, что ВСУ отходят из тех населенных пунктов, в которых просто физически не за что зацепиться. Чтобы оркам взять населенный пункт, они его перемалывают в щебень, тогда как ВСУ перемалывают живую силу противника и технику. Каждый оставленный ВСУ населенный пункт - это тысячи трупов "освободителей" и еще больше раненых. Так было в Волновахе, Попасной, Рубежном, Северодонецке, Лисичанске, тоже самое произошло в Новолуганском и на Угледарской ТЭС.
Такая тактика дает свои результаты в среднесрочной перспективе - и это уже ощутимо. Обратная сторона медали отхода ВСУ из вышеуказанных городов, это когда придет время нашего контрнаступления на этих направлениях - оркам не будет за что зацепится. Что-то мне подсказывает, что в дальнейшем разрушенные города сыграют с орками злую шутку.
Да и сейчас они не в восторге от своих "завоеваний": видя, какой ценой им это дается, военные швабростана всех уровней дезертируют и отказываются участвовать в боевых действиях.
Еще 2-3 месяца такой войны, и в стаде орков дезертирство приобретет массовый характер.
Вчера, после арт обстрела Авдеевки, орки хотели с наскока занять промку. Успеха не имели: получив писды - ретировались. Когда же от бессилия орки еще раз массированно накрыли Авдеевку, сработала наша контр-батарейная система, раздав целеуказания, и гаубицы М-777 спели оркам колыбельную, отправив их в вечный сон.
Авдеевка, Марьянка, Соледар, Северск - под контролем ВСУ.
Орки уже более 2-х недель не могут продвинутся в сторону Северска.
Жесточайшие бои продолжаются в районе Григоровки, Верхнекамянского и Ивано-Дарьевки. В этой операционной зоне ВСУ перемалывают орков на удобрения в промышленных масштабах.
На Славянском направлении орки пытаются что-то сделать с Долиной, но каждый раз получают ******** и с потерями отходят.
Пытаются пройти через Богородичное - эффект тот же.
Если орки продолжат в таком же ритме биться как об стену головой, то вскоре пятая танковая бригада и первый танковый полк останутся без танков. Орки конечно же их восполнят, но это уже будут Т-62. Итак, ломиться через Долину и Богородичное не получается. Через Бахмут - Северск долго. Самый прямой путь через Лиман на Райгородок с форсированием Северского Донца. Вероятно туда орки будут перемещать арту и пробовать учиться плавать. В общем наблюдаем.
А на сегодняшний день, "Холоднояровцы" отбросили орков на 5км от своих передовых позиций и освободили несколько населенных пунктов севернее Славянска.
ВСУ начали наступление на четырех основных направлениях на Херсон. Наступление есть, и оно идет. Это не позиционные бои, а давление ВСУ на орков.
После уничтожения логистических цепочек, складов БК, командных пунктов, ВСУ принялись монотонно долбить опорные пункты. Вскроем опорники - все пойдет намного веселей.
Верьте в ВСУ! Все будет Украина!
Слава Украине!
И.Лютый
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29.07.2022 11:09 Відповісти
Горіть в пеклі рашиські варвари.
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29.07.2022 11:32 Відповісти
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29.07.2022 20:10 Відповісти
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30.07.2022 01:06 Відповісти
Ніхто не задається питанням як можна було в своїй країні допустити склади, бази...Приведіть мені приклад хто знає з історії. Як можна було допустити скасування виробництва ракет 2017 коли іде війн...Взагалі як можна допустити таке кєровніцтво котре тебе окрадає і знищує!? Я у шоці. Моя порада вірте фактам, розуму і не вірте жодному слові політикам і курва презеденту. Там ніколи правди не було. Стратегія на знищення української нації. Пам'ятайте кожен день.
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30.07.2022 03:45 Відповісти
 
 