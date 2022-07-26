Російський склад боєприпасів разом з окупантами знищено на Харківщині. ВIДЕО

На Харківському напрямку знищено польовий склад боєприпасів та особовий склад російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Стратегічне командування ЗСУ.

"На Харківському напрямку знищено черговий польовий склад БК і особовий склад. Інформація буде поступово оновлюватись. Поки що чудове відео детонації", - прокоментували в командуванні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Раніше невідома колона техніки російських окупантів знищена під Чорнобилем на початку агресії. ВIДЕО