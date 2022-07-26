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знищення (6534) склад (180)

Російський склад боєприпасів разом з окупантами знищено на Харківщині. ВIДЕО

На Харківському напрямку знищено польовий склад боєприпасів та особовий склад російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Стратегічне командування ЗСУ.

"На Харківському напрямку знищено черговий польовий склад БК і особовий склад. Інформація буде поступово оновлюватись. Поки що чудове відео детонації", - прокоментували в командуванні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Раніше невідома колона техніки російських окупантів знищена під Чорнобилем на початку агресії. ВIДЕО

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Топ коментарі
+40
от такого взрыва ,орки улетели к кобзону
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26.07.2022 15:33
+36
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26.07.2022 15:40
+30
Кабздун в васторгє.Виконавцям-респектище...
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26.07.2022 15:34
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от такого взрыва ,орки улетели к кобзону
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26.07.2022 15:33 Відповісти
И даже дальше
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26.07.2022 15:44 Відповісти
я б по вухам би надавав придуркам відеомонтерам, які грьобану аудіодорожку на максималках додають до відосів. Якщо я захочу послухати якусчь музику на максимальній гучності - сам знайду і поставлю. не треба до відоса додавати.
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26.07.2022 21:14 Відповісти
Кабздун в васторгє.Виконавцям-респектище...
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26.07.2022 15:34 Відповісти
после такого атракциона многие орки однозначно кайфанули навечно...
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26.07.2022 15:36 Відповісти
І москаля нема,
Немає москаля...

ЗА-Є-БІСЬ!
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26.07.2022 15:38 Відповісти
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26.07.2022 15:40 Відповісти
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26.07.2022 22:09 Відповісти
Накінець добра новина ,дякую ЗСУ !
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26.07.2022 15:43 Відповісти
Нарешті
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26.07.2022 15:58 Відповісти
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26.07.2022 15:52 Відповісти
🤣
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26.07.2022 15:56 Відповісти
Це ж перемога все блище и блище.
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26.07.2022 15:53 Відповісти
Я с вас балдю , українськомовних , ближче .
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26.07.2022 16:00 Відповісти
Їх треба заохочувати, поступово оволодіють
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26.07.2022 16:34 Відповісти
Красіво
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26.07.2022 18:15 Відповісти
Почему рабссияне сцыкуны?
Потому что знают принципы своей страны?
Наверное неправильный такой ответ...
Потому что принципов на рабссее нет...
Где можно грабить, убивать там их бесчисленная рать,
Где нужно ратный взять успех, там ты найдешь их мертвых всех...
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26.07.2022 18:30 Відповісти
Дай Бог, чтоб таких новостей было побольше и ежедневно. Слава Украине! Героям Слава!
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26.07.2022 18:57 Відповісти
На цьому горбі,ще довго не будуть сіяти.
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26.07.2022 19:22 Відповісти
Красівоє! 💥💥💥
Аж покращило настрій - бо в нас у Дніпрі якраз щойно завили сирени...

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26.07.2022 23:34 Відповісти
 
 