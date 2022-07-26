Російський склад боєприпасів разом з окупантами знищено на Харківщині. ВIДЕО
На Харківському напрямку знищено польовий склад боєприпасів та особовий склад російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Стратегічне командування ЗСУ.
"На Харківському напрямку знищено черговий польовий склад БК і особовий склад. Інформація буде поступово оновлюватись. Поки що чудове відео детонації", - прокоментували в командуванні.
Топ коментарі
+40 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар26.07.2022 15:33
+36 MausMike
показати весь коментар26.07.2022 15:40
+30 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар26.07.2022 15:34
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Будь ласка, зачекайте...
Немає москаля...
ЗА-Є-БІСЬ!
Потому что знают принципы своей страны?
Наверное неправильный такой ответ...
Потому что принципов на рабссее нет...
Где можно грабить, убивать там их бесчисленная рать,
Где нужно ратный взять успех, там ты найдешь их мертвых всех...
Аж покращило настрій - бо в нас у Дніпрі якраз щойно завили сирени...