Автодорога на Кримському мосту частково зруйнована. ВIДЕО
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Вночі на кримському мосту палала пожежа, повідомлялося, що горить цистерна з паливом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На свіжих відео з мережі видно, що дорожнє полотно пошкоджено.
Топ коментарі
+46 Tohellandback
показати весь коментар08.10.2022 08:47
+42 Serhiy Talatynnik
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+37 Sanello Di
показати весь коментар08.10.2022 08:45
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Який сьогодні чудовий, осінній ранок.
Запізнілий-Феєрверк на честь днюхи рашонаZистського ф'юрера *****.
Для удару по канівському їм не потрібний привід.