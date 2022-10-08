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Крим (12748) міст (827) пожежа (3751)

Автодорога на Кримському мосту частково зруйнована. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вночі на кримському мосту палала пожежа, повідомлялося, що горить цистерна з паливом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На свіжих відео з мережі видно, що дорожнє полотно пошкоджено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Кримському мосту потужна пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+46
Какое прекрасное утро! Мне в село ехать - дрова деду колоть, сонный, уставший.. но теперь я полон сил и энергии!!!
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08.10.2022 08:47
+42
Пожили и хватит. Теперь только вплавь как диды завещали с трёхлинейкой и в шенели. Слава ЗСУ хорошая диверсия
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08.10.2022 08:45
+37
По домашнему..красииво!)
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08.10.2022 08:45
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8 жовтня 2022 р.
Який сьогодні чудовий, осінній ранок.
Запізнілий-Феєрверк на честь днюхи рашонаZистського ф'юрера *****.
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08.10.2022 09:55 Відповісти
...бугага!
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08.10.2022 10:01 Відповісти
А била же так па-дамашнєму...
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08.10.2022 10:08 Відповісти
варто чекати на удари по канівськой й нижче дамбам
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08.10.2022 10:25 Відповісти
Існує поняття "причина" і "привід".
Для удару по канівському їм не потрібний привід.
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08.10.2022 11:27 Відповісти
Отвєтка нє замучаєт, нє
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08.10.2022 11:32 Відповісти
Дальше вёслами 🤭 Настроение поднялось. 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.10.2022 10:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5QX-b8ybMxk
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08.10.2022 11:19 Відповісти
Але ж ми ще навіть не починали
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08.10.2022 11:30 Відповісти
путі атрєзани, а фабєрже поки що ні. Чекайте рашістскі ********
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08.10.2022 12:25 Відповісти
Вротенберг потирает ручонки - эти вспышка и хлопок скроют воровство и качество сего сооружения.
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08.10.2022 12:58 Відповісти
Для українців це Керченський міст, для кацапів - Кримський. ЦЕНЗОР-НЕТ, на кого ви працюєте?
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08.10.2022 14:11 Відповісти
пошкоджено бетон, залізо,це не трагедія ,мама з двома дітками спить в ночі, у власному будинку,а вранці живим залишився тільки собака, ЦЕ ТРАГЕДІЯ, коли рашисти це відчуютЬ на собі--схаменуться.
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08.10.2022 14:13 Відповісти
!!!! Мы ждали этого с 18. года. Дождались!
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08.10.2022 14:38 Відповісти
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