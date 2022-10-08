Автодорога на Кримському мосту частково зруйнована. ВIДЕО

Вночі на кримському мосту палала пожежа, повідомлялося, що горить цистерна з паливом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На свіжих відео з мережі видно, що дорожнє полотно пошкоджено.

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