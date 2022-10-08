Момент вибуху на Кримському мосту. ВIДЕО
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Момент вибуху на Кримському мосту зафіксували камери.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У мережі з’явилося відео моменту вибуху на Кримському мосту.
Топ коментарі
+83 Евгений Пэ
показати весь коментар08.10.2022 09:36
+79 аспм мпри
показати весь коментар08.10.2022 09:41
+66 govtva
показати весь коментар08.10.2022 09:37
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Будь ласка, зачекайте...
Ну д-у-у-уже не так.
Як на мене, то сьогодні спрацював "Рязанський цукор". Це ніякий не прильот, це робота ФСБ. Але зробили через "ж..пу" як завжди.
Розповідати про український слід - це розписатись у власній некомпетентності і безпорадності.
Уявіть собі, що в Криму, можна просто так, знайти десь біля 5-ти. тонн вибухівки (а там було не менше), завантажити це в автомобіль, використавши бідного водія "в темну", але не передбачити, що міст знаходиться під постійним відеонаглядом... підірвати вантажівку дистанційно.
Не було б цього відео, можна було б закручувати ескалацію до небес, видумувати різні версії з Хаймарсами і бойовими горобцями, і навіть ядерну зброю витягти, але це відео псує росіянам все.
З боку Криму, по режимному об'єкту, рухається вантажівка, потім вибухає, точно напроти цистерн з паливом. Мабуть "...совпадение". А, якщо подивитись камери ГІБДД в Криму, то взагалі буде видно, що цей автомобіль виїхав десь з території військової частини.
Взагалі - повна халтура. І міст знищили і приводу для ядерного удару не отримали.
Коли вже до вас дойде, що ніякої ядерної зброї у орків нема і не буде? Це тільки в вархаммер40к у орків техніка працює бо вони в це вірять. А в реальному світі нема кому там було займатися обслуговуванням ядерних бойоголовок. Не полетить воно нікуди.
нарасіся як гопнік в казіно за покерним столом з парою двійок на руках. Сидить і блефує. Блефує так, наче у неї флеш рояль. А інші гравці, які мають більш гарні карти, трусяться від страху, дивлячись на лампаси на абібасах гопніка. Замість того, аби взяти яйця у кулак і залишити гопніка без нічого...
O, ja-ja, Krymsky most!