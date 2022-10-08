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Момент вибуху на Кримському мосту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Момент вибуху на Кримському мосту зафіксували камери.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У мережі з’явилося відео моменту вибуху на Кримському мосту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Пожили и хватит", - окупант споглядає, як горить Кримський міст. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кримський міст горить через підрив вантажівки, - окупанти

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+83
-В честь др Путина был поднят праздничный мост!
-Может тост?
-нет
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08.10.2022 09:36
+79
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08.10.2022 09:41
+66
Горел сурово крымский мост,
И орки радостно рыдали.
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08.10.2022 09:37
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Щось тут явно не так.
Ну д-у-у-уже не так.
Як на мене, то сьогодні спрацював "Рязанський цукор". Це ніякий не прильот, це робота ФСБ. Але зробили через "ж..пу" як завжди.
Розповідати про український слід - це розписатись у власній некомпетентності і безпорадності.
Уявіть собі, що в Криму, можна просто так, знайти десь біля 5-ти. тонн вибухівки (а там було не менше), завантажити це в автомобіль, використавши бідного водія "в темну", але не передбачити, що міст знаходиться під постійним відеонаглядом... підірвати вантажівку дистанційно.
Не було б цього відео, можна було б закручувати ескалацію до небес, видумувати різні версії з Хаймарсами і бойовими горобцями, і навіть ядерну зброю витягти, але це відео псує росіянам все.
З боку Криму, по режимному об'єкту, рухається вантажівка, потім вибухає, точно напроти цистерн з паливом. Мабуть "...совпадение". А, якщо подивитись камери ГІБДД в Криму, то взагалі буде видно, що цей автомобіль виїхав десь з території військової частини.
Взагалі - повна халтура. І міст знищили і приводу для ядерного удару не отримали.
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08.10.2022 10:40 Відповісти
Ох уж ці мені свідєтєлі застосування ядерної зброї...
Коли вже до вас дойде, що ніякої ядерної зброї у орків нема і не буде? Це тільки в вархаммер40к у орків техніка працює бо вони в це вірять. А в реальному світі нема кому там було займатися обслуговуванням ядерних бойоголовок. Не полетить воно нікуди.
нарасіся як гопнік в казіно за покерним столом з парою двійок на руках. Сидить і блефує. Блефує так, наче у неї флеш рояль. А інші гравці, які мають більш гарні карти, трусяться від страху, дивлячись на лампаси на абібасах гопніка. Замість того, аби взяти яйця у кулак і залишити гопніка без нічого...
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08.10.2022 10:54 Відповісти
если Хйло застрелится чтобы посмотреть как расеюшка то без него будет - я думаю многим эта идея тоже понравится
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08.10.2022 11:55 Відповісти
Всё просто:- Было две бомбы которые взорвались одновременно. Одна в грузовике вторая под цистерной. Когда грузовик оказался напротив цистерны , по радио были взорваны обе бомбы.
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08.10.2022 10:57 Відповісти
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08.10.2022 11:07 Відповісти
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08.10.2022 11:01 Відповісти
Камери зафіксували водія вантажівки
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08.10.2022 20:03 Відповісти
Грузовик не мог с ТАКОГО расстояния подорвать цистерну!
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08.10.2022 11:02 Відповісти
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08.10.2022 11:09 Відповісти
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08.10.2022 11:21 Відповісти
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08.10.2022 11:34 Відповісти
Это опять кто-то окурок бросил... в тот час и в том месте???
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08.10.2022 19:37 Відповісти
Это не ракета, взорвалась машина
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08.10.2022 11:05 Відповісти
Машина везла ракету.
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08.10.2022 13:10 Відповісти
Це ракета...
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08.10.2022 16:58 Відповісти
Мне, честно, фиолетово кто и что на Керченском мосту бахнуло. Наши или кацапы, ракета или подорванная цистерна. ФИОЛЕТОВО. Все, кто к этому причастен - честь ему и хвала. Это было эпически!!!
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08.10.2022 11:27 Відповісти
Отвяньте от меня и не мешайте радоваться. Я представляю, как ***** сказали новость о мосте и как его перекосило. Надеюсь, его хватит инсульт
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08.10.2022 16:13 Відповісти
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08.10.2022 17:46 Відповісти
Водію цистерни присвоїти звання "герой України"!
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08.10.2022 11:34 Відповісти
Горіла со сна, палала.
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08.10.2022 11:38 Відповісти
О, виявляється можна і так...
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08.10.2022 11:48 Відповісти


O, ja-ja, Krymsky most!
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08.10.2022 12:01 Відповісти
На це можна дивитися нескінченно!
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08.10.2022 12:24 Відповісти
Улыбнула музыка в конце второго видео.
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08.10.2022 13:13 Відповісти
яка це услада!як довго ми цього ждалі! ЦЕ ГАРНІШЕ ЗА ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ!
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08.10.2022 13:13 Відповісти
Зверніть увагу на правий кут екрану, за секунду до вибуху під мостом з'являється якийсь об'єкт чи волни від якогось обєкта
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08.10.2022 13:45 Відповісти
ипанутый телеграм, цензор, вы задолбали!
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08.10.2022 15:38 Відповісти
Ось що пише мило ру. Сегодня на Крымском мосту произошёл подрыв грузовика, из-за чего было разрушено дорожное полотно. Сообщалось, что ЧП обошлось без пострадавших, однако позже стало известно о трёх погибших. Власти полуострова обвинили «украинских вандалов» в повреждении Крымского моста.
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08.10.2022 16:52 Відповісти
Пам'ятаєте, раніше наші спеці казали, що отримали технічну документації на цей міст. Тож використали його технічні помилки. Не міг вибух однієї машини спричинити такий зсув прольоту моста. Крім того, якби це вибухнула машина, при такому зсуві мала б посунутися і друга ветка, а вона не пошкоджена. Стосовно постраждалих. Зважаючи на те, що легкова машина при вибухі знаходилася між вантажівкою та полотном протилежного руху, її мало так розчавити, що не змогли б встановити де жінка, де чоловік.
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08.10.2022 18:01 Відповісти
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08.10.2022 18:39 Відповісти
Красівоє показують...
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09.10.2022 05:56 Відповісти
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