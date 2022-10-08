Кримський міст горить через підрив вантажівки, - окупанти
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Російська влада озвучила свою версію причин пожежі на мосту, що з’єднує окупований Кримський півострів з РФ.
Про це заявили в Національному антитерористичному комітеті Росії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
За версією росіян, підрив вантажівки призвів до займання 7 паливних цистерн та часткового обвалення двох прольотів мосту.
Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу.
Топ коментарі
+56 Серая Лиса
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Людина варта найвищої нагороди від України...
бочки с бензином
мы - пионеры
жопа - резина
Салюти в кацапстані "не имеют аналогив в мире"
https://focus.ua/ukraine/532255-na-krymskom-mostu-progremel-vzryv-okkupanty-zayavili-o-diversii-video
Отже, кацапи підірвали міст.
Едет фура и взрывается на ходу
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Схоже - у вантажівці везли потужну авіабомбу ( це лише версія ) . .
А я сподівалася, що то наші
Хера себе вата покурила ))