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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12748) міст (827) пожежа (3751) Керченський міст (363)

Кримський міст горить через підрив вантажівки, - окупанти

Новини Цензор.НЕТ Події

крим,кримський,міст

Російська влада озвучила свою версію причин пожежі на мосту, що з’єднує окупований Кримський півострів з РФ.

Про це заявили в Національному антитерористичному комітеті Росії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

За версією росіян, підрив вантажівки призвів до займання 7 паливних цистерн та часткового обвалення двох прольотів мосту.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу.

Дивіться: Автодорога на Кримському мосту частково зруйнована. ВIДЕО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+56
Який зараз стоїть свинособачий вереск за парєбріком!!!
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08.10.2022 09:22
+44
Взвейтесь кострами
бочки с бензином
мы - пионеры
жопа - резина
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08.10.2022 09:24
+35
то був підрив не вантажівки, а пукана
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08.10.2022 09:22
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Гори...гори яснооооооооо)))
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08.10.2022 09:21 Відповісти
то був підрив не вантажівки, а пукана
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08.10.2022 09:22 Відповісти
Який зараз стоїть свинособачий вереск за парєбріком!!!
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08.10.2022 09:22 Відповісти
що там? конкретно.
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08.10.2022 10:30 Відповісти
Шо, опять жест доброй воли? И почему-то я не удивлён, побольше бы таких жестов. Смерть рашистким оккупантам! Слава Украине! Слава ВСУ! Дякуемо США!
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08.10.2022 09:22 Відповісти
Дякую водієві автівки.....
Людина варта найвищої нагороди від України...
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08.10.2022 10:11 Відповісти
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08.10.2022 09:23 Відповісти
Взвейтесь кострами
бочки с бензином
мы - пионеры
жопа - резина
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08.10.2022 09:24 Відповісти
Дед, с днем варенья!
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08.10.2022 09:24 Відповісти
Ссутся признать, что росиянское пво - гавно, поэтому для них легче отмазаться, что проклятые укро диверсанты приехали из Крыма.
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08.10.2022 09:24 Відповісти
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08.10.2022 09:25 Відповісти
КрасівоЄ! От нехай єздят на машинах-амфібіях
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08.10.2022 09:31 Відповісти
А вони цістерни-амфібії мають?
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08.10.2022 09:38 Відповісти
А ведь это намного пострашнее, чем ATACMS или ССО. Похоже, что это отработал ЕГО спецназ. А против этих выставлять нечего!
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08.10.2022 09:26 Відповісти
Ну кацапи просто салют фуйлу дали цистерною.
Салюти в кацапстані "не имеют аналогив в мире"
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08.10.2022 09:26 Відповісти
ясно опять курили. росийская влада сборище мудаков и убийц
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08.10.2022 09:27 Відповісти
Кацапи ниють :"центри прийняття рішення, унчітожить інфраструктуру, бамбить кієв". Особливо сподобалось, що якщо там вимкнути тепло і електрику то "скинемо" президента і побіжимо дружити з мордором ахахахахах
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08.10.2022 09:27 Відповісти
Версий будет много, но путь один - на маскву.
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08.10.2022 09:27 Відповісти
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08.10.2022 09:27 Відповісти
Як вдало вантажівка їхала --- посеред цистерн.))
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08.10.2022 09:36 Відповісти
ага, дуже схоже на створення причини застосування ядрьоної бімби! будемо дивитися на реакцію кремлівських старців зі свінарника
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08.10.2022 09:42 Відповісти
Це шойгу гіркіну відімстив за "хфанерного"
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08.10.2022 09:28 Відповісти
рашка напряглась -- пичинає доходити шо ми можем до них достукатись по настоящому .
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08.10.2022 09:29 Відповісти
Так мы еще и не начинали, мост - это так, разминка для наших ССО и ВСУ. На кацапии много таких целей.
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08.10.2022 09:33 Відповісти
Всему свое время. Учитывая, что Антоновский мост долбили не раз, то и для Керченского моста это только начало. Крымская мышеловка должна захлопнуться перед освобождением Херсона. Переможемо.
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08.10.2022 09:29 Відповісти
А кримський міст - це не Антонівський. Видно, що зроблений з лайна) Перший же вибух - і проліт 'всьо'
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08.10.2022 09:29 Відповісти
так жеж і будували тимчасово..думаю підрядчики знали ,шо то не на довго той міст а підремонтовувати необхідно а це гроші ..плюс розікрали..
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08.10.2022 09:42 Відповісти
по ходу не простой взрыв, может несколько тонн в грузовике, и сравни с зарядом ракет-снарядов по Антоновскому
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08.10.2022 11:46 Відповісти
Нарешті
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08.10.2022 09:29 Відповісти
Всему свое время. Учитывая, что Антоновский мост долбили не раз, то и для Керченского моста это только начало. Крымская мышеловка должна захлопнуться перед освобождением Херсона. Переможемо.
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08.10.2022 09:30 Відповісти
сказал ******-- видео
https://focus.ua/ukraine/532255-na-krymskom-mostu-progremel-vzryv-okkupanty-zayavili-o-diversii-video
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08.10.2022 09:30 Відповісти
Крысчане нервно пьют боярышник и пакуют чемоданы.
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08.10.2022 09:31 Відповісти
И как им єти чемодані переправить в рашу? Через Мариуполь? Так их в дороге отберут.
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08.10.2022 09:33 Відповісти
Газопровод подорвал бункерный, теперь мост. К чему это все?
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08.10.2022 09:31 Відповісти
Можливо .. .Відео моменту вибуху . https://t.me/uncle_lend_lease/2411
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08.10.2022 09:31 Відповісти
майже з вантажівкою рвануло..невідомо чи то вона рванула,але вона зчезла
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08.10.2022 09:37 Відповісти
Вантажівка їхала по ближній до відеокамери - смузі мосту . А обвалилася дальня . Вантажівку мабуть вибухом скинуло у воду .
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08.10.2022 09:46 Відповісти
Хоча ні , вона таки їхала по тій що обвалилася .
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08.10.2022 09:48 Відповісти
так себе видео ничего не понятно а вот на другом видео с лобового регистратора - зафискирован четкий звук прилета перед взрывом
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08.10.2022 23:47 Відповісти
На день народження ліліпутіна, одночасно і вантажівка і поїзд з ГСМ... Це якийсь інший генерал буде винен.
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08.10.2022 09:32 Відповісти
Там могла їхати лише кацапська вантажівка.

Отже, кацапи підірвали міст.
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08.10.2022 09:32 Відповісти
Та ! Ми ще не починали !
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08.10.2022 09:33 Відповісти
Типа Гексоген вез для нужд Крыма, остался после домов на Мацковии.. короче Рязанский сахарок...🤣🦍 Патрушева...
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08.10.2022 09:35 Відповісти
Фиг там, а не машина. На одном видео из регистратора авто, ясно слышен прилет ракеты или снаряда со взрывом. Пусть не ******
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08.10.2022 09:36 Відповісти
да только это никакой не снаряд а что-то мощнее - разве что кто-то спецом зарядил грузовик по полной взрывчаткой
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08.10.2022 23:48 Відповісти
Видео слили уже
Едет фура и взрывается на ходу
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08.10.2022 09:38 Відповісти
ох і вий на болотах буде ..у скабєєвої
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08.10.2022 09:40 Відповісти
А назва вантажівки томагавк? Чи атакмс?
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08.10.2022 09:41 Відповісти
Зачем такие сложности? Какой-то российский предприниматель заказал у транспортной компании перевозку 20 т. сахара из Ростовской области в Крым. Груз оказался с изюминкой
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08.10.2022 09:49 Відповісти
Злые языки кажуть что это кадыркин взорвал... вспомнил молодость,когда мочил в сортире рюZZkих...🤣🦍со своим отцом Ахматом....
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08.10.2022 09:42 Відповісти
Краса яка! Зробили мій ранок!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
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08.10.2022 09:46 Відповісти
Наши партизаны не спят, грамотно и вовремя все организовали. Подрыв в лучших традициях голливуда. Кацапы ждали с неба, а оно приехало по дороге. То ли ещё будет
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08.10.2022 09:46 Відповісти
❗️Керченский мост будет закрыт до 31 октября - Яндекс Карты
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08.10.2022 09:47 Відповісти
Самі і підірвали, щоби мобілізовані з Криму не втікали, та щоби оголосити "священную народную вайну". Там така охорона, тільки кегебешніки можуть машину з цукром протянути ...
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08.10.2022 09:52 Відповісти
Версія з "цукром" не проходить . Бо тоді нічим пояснити дірки у цистернах з паливом , яких могли наробити лише металеві осколки ..
Схоже - у вантажівці везли потужну авіабомбу ( це лише версія ) . .
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08.10.2022 09:58 Відповісти
Такой взрыв и без осколков смял их
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08.10.2022 10:05 Відповісти
Не чё то прилетела, а ответочка за агрессию против Украины.
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08.10.2022 10:02 Відповісти
Судячи зі стану моста було два підрива в різних місцях (або прилоьта).
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08.10.2022 10:02 Відповісти
Ну наконец то! Как же долго я этого ждал. Слава ВСУ!
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08.10.2022 10:03 Відповісти
є заповідь - не вкради Крим крадений, міст збудований на крадені гроші. Що було потрібно - кмітливість та пару гарних ракет - і усе вялічіє йде за мацквой на дно. 8 жовтня запам"ятаємо надовго
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08.10.2022 14:37 Відповісти
Якщо від ****** лише вантажівки падає цґлий проліт, то що тоді робиться з опорами? Вангую, що їхня якість не краща, ніж зруйнованого настилу. Як цілісна конструкція міст має стійкість лише у цілісному вигляді. При руйнуванні одного елементу йде ланцюгова реакція. Це як руйнування підшипника у автомобілі, що мчить зі швидкістю 120 км.
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08.10.2022 10:05 Відповісти
зупинка "Міст", наступна зупинка "Крембель".
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08.10.2022 10:07 Відповісти
Самопал виходить..

А я сподівалася, що то наші
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08.10.2022 10:14 Відповісти
получается, что по версии кацапов, они везли в одном составе грузовики с боеприпасами вместе с топливными цистернами.
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08.10.2022 10:35 Відповісти
Вантажівка перевозила українське сало)))
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08.10.2022 10:38 Відповісти
подивився кадри, коли вигоріло все. Виявляється, одна смуга автомобільного мосту вціліла, по ній можна їздити. Потрібно добити.
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08.10.2022 11:29 Відповісти
Та ні, по ній можна пересуватися тільки рачки.
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08.10.2022 20:41 Відповісти
Терпели до дня рождения *****
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08.10.2022 11:45 Відповісти
Наши ребятки поработали на Славу!!!
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08.10.2022 11:57 Відповісти
это что такое везли на грузовике что рухнуло два пролета автомобильного и на верхнем мосте с жд метрах в 50 полыхнули цистерны?
Хера себе вата покурила ))
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08.10.2022 12:29 Відповісти
Версія, що кацапи підірвали його самі має одну ваду. Вони не стали би цього робити на ДР хйла, обрали би інший день.
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08.10.2022 12:30 Відповісти
та це він сам і скомандував - утрішнє похмілля, злий
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08.10.2022 14:17 Відповісти
Так вони це зробили з бодуна після днюхи.
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08.10.2022 20:42 Відповісти
правєльно, це куйло на камазі вибухнуло
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08.10.2022 14:28 Відповісти
 
 