Кримський міст горить через підрив вантажівки, - окупанти

Російська влада озвучила свою версію причин пожежі на мосту, що з’єднує окупований Кримський півострів з РФ.

Про це заявили в Національному антитерористичному комітеті Росії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

За версією росіян, підрив вантажівки призвів до займання 7 паливних цистерн та часткового обвалення двох прольотів мосту.

Як повідомлялося, з ранку 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу.

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