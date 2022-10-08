Замість Кримського мосту окупанти запустять поромну переправу
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Російські окупанти повністю закрили рух Кримським мостом. Вони готуються запустити поромну переправу через Керченську протоку.
Про це повідомив окупаційний "в/о міністра транспорту регіону" Микола Лукашенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
"Рух автомобільною та залізничною частинами мосту Кримського мосту обмежено, готується запуск поромної переправи через протоку", - сказав він.
Голова окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков твердить, що на півострові вистачає запасів пального та продовольства, а "всі логістичні схеми відпрацьовані".
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа.
Топ коментарі
+38 arye z.
показати весь коментар08.10.2022 09:02
+31 Александр Алекс de6e56ae
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+27 5 копійок
показати весь коментар08.10.2022 09:04
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Будь ласка, зачекайте...
И пламень в небесах....😂
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Замість моста пором.
А коли продовольство закінчиться, замість їжі промови путіна слухатимете, а замість води каміння з неба смоктати, так?
Навіщо ви це взагалі починали, ідіоти кончені?
Ще й у ювілей *****!
https://www.dialog.ua/ukraine/260165_1665206199
А прольот моста впав так, ніби то конструктор.
вже везе батути
Нічого, Посейдон внесе свої корективи
Альтернативна залізнична гілка - також всьо?