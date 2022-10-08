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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (12748) міст (827) пожежа (3751) Керченський міст (363)

Замість Кримського мосту окупанти запустять поромну переправу

Новини Цензор.НЕТ Події

крим,кримський,міст

Російські окупанти повністю закрили рух Кримським мостом. Вони готуються запустити поромну переправу через Керченську протоку.

Про це повідомив окупаційний "в/о міністра транспорту регіону" Микола Лукашенко, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

"Рух автомобільною та залізничною частинами мосту Кримського мосту обмежено, готується запуск поромної переправи через протоку", - сказав він.

Голова окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков твердить, що на півострові вистачає запасів пального та продовольства, а "всі логістичні схеми відпрацьовані".

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 8 жовтня на Кримському мосту палає сильна пожежа.

Дивіться: На Кримському мосту потужна пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+38
Молодець Крючков моментально знайшов вихід.
Замість моста пором.
А коли продовольство закінчиться, замість їжі промови путіна слухатимете, а замість води каміння з неба смоктати, так?
Навіщо ви це взагалі починали, ідіоти кончені?
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08.10.2022 09:02
+31
Оце гарний подарунок для бункерного довбойоба від ЗСУ) дід там вже насрав повний чемодан, мабуть
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08.10.2022 09:03
+27
Картина маслом.
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08.10.2022 09:04
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На понтонах по тросу…. Это эпично
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08.10.2022 08:59 Відповісти
До чого тут "трос"? Після запуску мосту поромні судна, які ходили до Криму нікуди не поділися Тому треба знову готувать "сірники" та "недопалки Залужного" - тепер уже й по рухомих цілях
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08.10.2022 09:04 Відповісти
Дым над водой
И пламень в небесах....😂
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08.10.2022 09:13 Відповісти
https://youtu.be/FefJRbwN85c
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08.10.2022 09:39 Відповісти
ПРОЦЕДУРА ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ НА ПАРОМ ДВЕ ТОЧКИ НЕ рухоми жди накопления ЗНИЩУЙ
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08.10.2022 09:17 Відповісти
скорость парома была до 12 узлов и то если не штормило и время часа 2 а то все три вклоючая проводлку швартовку выгрузку а обратно паром шел через часов 4-5 в шторм мог вообще не выйти а в это время года шторм и течение дикое уноситв сторону аккурат моста еще то болтанка Азовского моря а оно по характеру практически до моста идет а с Черного моря дует встречный ветерок и волну наганяет и вот имеем две волны втречные буруны болтанку и раскачку как бортовую так от киля то носа... я один раз проплыл на Колхиде или Молдова из Бердянская вокруг Крыма в Одессы так пока в Керчь не пришли и не прошлив Черное море 90%; пассажиров блевалось пардон от качки продольно поперечной...Азовское море вообще с приколом суда ходят по вырытым унглубленным каналам а иначе мель может накатать с ила дна посредине моря..и влететь можно в мель остров этак 1 км туда полтора сюда... через пару дней бамц и нет острова посреди моря и вырос он в км 80 в сторонке и новом месте......
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08.10.2022 10:37 Відповісти
Це пороми були Грецькі та Італійські взяті в оренду. Тепер їх немає тож тільки понтон по тросу в мазуті та баржа яка хилиться в один бік!
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08.10.2022 09:17 Відповісти
Не знаю - тому сперечаться поки не буду!
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08.10.2022 10:26 Відповісти
Царьов каже, що з поромами не склалося)
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08.10.2022 09:11 Відповісти
Тоді - тільки так . .
.
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08.10.2022 09:17 Відповісти
яка бяда
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08.10.2022 09:19 Відповісти
Шта?
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08.10.2022 10:16 Відповісти
Ну по ній вже хаймерсом можна впаяти
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08.10.2022 08:59 Відповісти
Маємо досвід... Ліпіть лаптєногі.
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08.10.2022 09:00 Відповісти
Нехай гребуть веслами на надувних матрасах.
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08.10.2022 09:00 Відповісти
Молодець Крючков моментально знайшов вихід.
Замість моста пором.
А коли продовольство закінчиться, замість їжі промови путіна слухатимете, а замість води каміння з неба смоктати, так?
Навіщо ви це взагалі починали, ідіоти кончені?
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08.10.2022 09:02 Відповісти
Паромщик с Аллой Пугачевой покинул родые грязи.
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08.10.2022 10:36 Відповісти
міст звільнили для орків в камуфляжі
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08.10.2022 09:02 Відповісти
Можем павтаріть...
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08.10.2022 09:02 Відповісти
Лоза уже дал согласие на концерт в честь вновь открытой паромной переправы в порт Тамань.
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08.10.2022 09:05 Відповісти
А Кобзон?
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08.10.2022 12:31 Відповісти
Стали на весла .
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08.10.2022 09:03 Відповісти
Під пороми простіше міну причепить. Не думаю ж що в Керчі всі скурвились і немає це кому буде зробити.
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08.10.2022 09:03 Відповісти
значить захист ПВО не спрацює, на своїй шкурі відчули
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08.10.2022 09:03 Відповісти
Скоріше за все, це міна була в ешелоні.
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08.10.2022 09:17 Відповісти
И именно поэтому развалился автомобильный мост
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08.10.2022 09:22 Відповісти
Вже самі кацапи пишуть про вибух вантажівки, в результаті чого загорівся ешелон і обвалилось два прольоти мосту.
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08.10.2022 09:28 Відповісти
Їм же треба якусь відмазку ліпити. Вони ж не можуть признати, що їхня ППО до дупи.
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08.10.2022 11:35 Відповісти
Вже відео з камер є.
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08.10.2022 12:14 Відповісти
Бачив. Та не зрозуміло, що то було. Може й ракетний удар справа. Уламки летять справа наліво, а не в різні боки від вантажівки.
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08.10.2022 12:17 Відповісти
Що б це не було, але так плюнути в морду кацапам, це треба було гарно попрацювати!
Ще й у ювілей *****!
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08.10.2022 12:31 Відповісти
Оце гарний подарунок для бункерного довбойоба від ЗСУ) дід там вже насрав повний чемодан, мабуть
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08.10.2022 09:03 Відповісти
Врядли. Поступает инфа что фуйлу каждый месяц с начала войны размер этого спецчемодана увеличивают. Начиналось с Эски теперь МногоХL.
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08.10.2022 09:08 Відповісти
Момент прильоту
https://www.dialog.ua/ukraine/260165_1665206199
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08.10.2022 09:04 Відповісти
В 6 утра было так светло?
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08.10.2022 09:11 Відповісти
Это ж не Англия. Тем более, камера подправила яркость.
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08.10.2022 09:27 Відповісти
Ми й до парома доберемося
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08.10.2022 09:04 Відповісти
А тепер треба ще пару паромів затопити на фарватері!
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08.10.2022 09:04 Відповісти
Картина маслом.
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08.10.2022 09:04 Відповісти
Скооіше не маслом а бензином .
А прольот моста впав так, ніби то конструктор.
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08.10.2022 09:10 Відповісти
Так, а шо, дійсно таке щастя трапилось?
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08.10.2022 09:16 Відповісти
єтот поєzд в агнє-є-є-є і нам нєкуда больше бєжать
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08.10.2022 14:23 Відповісти
а что будет вместо парома? об этом уже надо думать.
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08.10.2022 09:05 Відповісти
На маленьком плоту (с) будут обеспечивать группировку войск и весь полуостров...да и зимой переправа не функциональна - наверное будем свидетелями еще одной "дороги жизни" по льду если керченский пролив замерзнет конечно
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08.10.2022 09:06 Відповісти
Зимой неактуальна всего несколько дней исходя из штормовых условий. Ничего критического. Как-то же без моста все работало. Так что пора думать как паромы топить. На зиму нечего надеяться. Она мало чем поможет.
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08.10.2022 09:14 Відповісти
горе то какое ), на три баяна
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08.10.2022 09:10 Відповісти
У мене в гаражі є...
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08.10.2022 09:24 Відповісти
Хоч одна приємна новина ,а то тільки все погане як ворог обстрілює і руйнує наші міста і села ,час розплати настав.
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08.10.2022 09:12 Відповісти
Ну тоді шо ж... Я за кацапів радий...
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08.10.2022 09:14 Відповісти
На вёслах, плядь! И раб галерный есть
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08.10.2022 09:16 Відповісти
Ще й понтонну переправу треба буде підірвати.
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08.10.2022 09:16 Відповісти
а шо случилось?
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08.10.2022 09:17 Відповісти
На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу . Прошу включать кацапам в Крыму эту песню круглосуточно. СЛАВА ВСУ! Так унизить бункерного опоссума в его сраный день рождения могут только наши профи!
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08.10.2022 09:18 Відповісти
Мамулечка, надо сваливать отсюда(с)
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08.10.2022 09:19 Відповісти
піздна
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08.10.2022 10:20 Відповісти
залужний"ми ще не починали!"
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08.10.2022 09:19 Відповісти
діма рагозін
вже везе батути
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08.10.2022 09:20 Відповісти
Вообще не хочу уезжать из Крыма, как тут душевно, по-домашнему(с)
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08.10.2022 09:20 Відповісти
А шо сі стало? шо с ****** руссня?
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08.10.2022 09:21 Відповісти
Горить палає техніка ворожа...Україна переможе♥️🖤🔱🔱💙💛💪👍💯
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08.10.2022 09:26 Відповісти
які пароми? крейсер Масква
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08.10.2022 09:28 Відповісти
снабжение крымской группировки русни прекратилось. теперь легче будет освобождать Херсон.
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08.10.2022 09:33 Відповісти
Вони готуються запустити поромну переправу через Керченську протоку. Джерело: https://censor.net/ua/n3372287

Нічого, Посейдон внесе свої корективи
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08.10.2022 10:23 Відповісти
Ехали пираты---веслами гребли, капитан с помощником девушку.... . Если по умному, не паромы топить надо, а терминалы, где выгрузка погрузка на паром. Там важнее. рельсы только там. И ещё. Азовское бывает что сильно промерзает, часто работают ледоколы, этих можно притопить. Тогда капец движению.
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08.10.2022 18:36 Відповісти
касапська Медуза повідомляє про потужний вибух та детонацію БК на станції Карань (це селище Андріївка Волноваського району на непідконтрольній частині Донецької області, в 15 кілометрах на південний схід від Волновахи). Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь.

Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
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08.10.2022 18:51 Відповісти
 
 