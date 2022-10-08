Вместо Крымского моста оккупанты запустят паромную переправу
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Российские оккупанты полностью закрыли движение по Крымскому мосту. Они готовятся запустить паромную переправу через Керченский пролив.
Об этом сообщил оккупационный "в/о министра транспорта региона" Николай Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Движение автомобильной и железнодорожной частями моста Крымского моста ограничено, готовится запуск паромной переправы через пролив", - сказал он.
Глава оккупационной администрации Крыма Олег Крючков утверждает, что на полуострове хватает запасов горючего и продовольствия, а "все логистические схемы отработаны".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар.
Топ комментарии
+38 arye z.
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И пламень в небесах....😂
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Замість моста пором.
А коли продовольство закінчиться, замість їжі промови путіна слухатимете, а замість води каміння з неба смоктати, так?
Навіщо ви це взагалі починали, ідіоти кончені?
Ще й у ювілей *****!
https://www.dialog.ua/ukraine/260165_1665206199
А прольот моста впав так, ніби то конструктор.
вже везе батути
Нічого, Посейдон внесе свої корективи
Альтернативна залізнична гілка - також всьо?