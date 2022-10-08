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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26022) мост (1003) пожар (5574) Керченский мост (339)

Вместо Крымского моста оккупанты запустят паромную переправу

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

крим,кримський,міст

Российские оккупанты полностью закрыли движение по Крымскому мосту. Они готовятся запустить паромную переправу через Керченский пролив.

Об этом сообщил оккупационный "в/о министра транспорта региона" Николай Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Движение автомобильной и железнодорожной частями моста Крымского моста ограничено, готовится запуск паромной переправы через пролив", - сказал он.

Глава оккупационной администрации Крыма Олег Крючков утверждает, что на полуострове хватает запасов горючего и продовольствия, а "все логистические схемы отработаны".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар.

Читайте: На Крымском мосту мощный пожар. ВИДЕО+ФОТО
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Топ комментарии
+38
Молодець Крючков моментально знайшов вихід.
Замість моста пором.
А коли продовольство закінчиться, замість їжі промови путіна слухатимете, а замість води каміння з неба смоктати, так?
Навіщо ви це взагалі починали, ідіоти кончені?
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08.10.2022 09:02
+31
Оце гарний подарунок для бункерного довбойоба від ЗСУ) дід там вже насрав повний чемодан, мабуть
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08.10.2022 09:03
+27
Картина маслом.
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08.10.2022 09:04
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На понтонах по тросу…. Это эпично
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08.10.2022 08:59 Ответить
До чого тут "трос"? Після запуску мосту поромні судна, які ходили до Криму нікуди не поділися Тому треба знову готувать "сірники" та "недопалки Залужного" - тепер уже й по рухомих цілях
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08.10.2022 09:04 Ответить
Дым над водой
И пламень в небесах....😂
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08.10.2022 09:13 Ответить
https://youtu.be/FefJRbwN85c
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08.10.2022 09:39 Ответить
ПРОЦЕДУРА ПОГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ НА ПАРОМ ДВЕ ТОЧКИ НЕ рухоми жди накопления ЗНИЩУЙ
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08.10.2022 09:17 Ответить
скорость парома была до 12 узлов и то если не штормило и время часа 2 а то все три вклоючая проводлку швартовку выгрузку а обратно паром шел через часов 4-5 в шторм мог вообще не выйти а в это время года шторм и течение дикое уноситв сторону аккурат моста еще то болтанка Азовского моря а оно по характеру практически до моста идет а с Черного моря дует встречный ветерок и волну наганяет и вот имеем две волны втречные буруны болтанку и раскачку как бортовую так от киля то носа... я один раз проплыл на Колхиде или Молдова из Бердянская вокруг Крыма в Одессы так пока в Керчь не пришли и не прошлив Черное море 90%; пассажиров блевалось пардон от качки продольно поперечной...Азовское море вообще с приколом суда ходят по вырытым унглубленным каналам а иначе мель может накатать с ила дна посредине моря..и влететь можно в мель остров этак 1 км туда полтора сюда... через пару дней бамц и нет острова посреди моря и вырос он в км 80 в сторонке и новом месте......
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08.10.2022 10:37 Ответить
Це пороми були Грецькі та Італійські взяті в оренду. Тепер їх немає тож тільки понтон по тросу в мазуті та баржа яка хилиться в один бік!
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08.10.2022 09:17 Ответить
Не знаю - тому сперечаться поки не буду!
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08.10.2022 10:26 Ответить
Царьов каже, що з поромами не склалося)
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08.10.2022 09:11 Ответить
Тоді - тільки так . .
.
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08.10.2022 09:17 Ответить
яка бяда
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08.10.2022 09:19 Ответить
Шта?
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08.10.2022 10:16 Ответить
Ну по ній вже хаймерсом можна впаяти
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08.10.2022 08:59 Ответить
Маємо досвід... Ліпіть лаптєногі.
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08.10.2022 09:00 Ответить
Нехай гребуть веслами на надувних матрасах.
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08.10.2022 09:00 Ответить
Молодець Крючков моментально знайшов вихід.
Замість моста пором.
А коли продовольство закінчиться, замість їжі промови путіна слухатимете, а замість води каміння з неба смоктати, так?
Навіщо ви це взагалі починали, ідіоти кончені?
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08.10.2022 09:02 Ответить
Паромщик с Аллой Пугачевой покинул родые грязи.
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08.10.2022 10:36 Ответить
міст звільнили для орків в камуфляжі
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08.10.2022 09:02 Ответить
Можем павтаріть...
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08.10.2022 09:02 Ответить
Лоза уже дал согласие на концерт в честь вновь открытой паромной переправы в порт Тамань.
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08.10.2022 09:05 Ответить
А Кобзон?
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08.10.2022 12:31 Ответить
Стали на весла .
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08.10.2022 09:03 Ответить
Під пороми простіше міну причепить. Не думаю ж що в Керчі всі скурвились і немає це кому буде зробити.
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08.10.2022 09:03 Ответить
значить захист ПВО не спрацює, на своїй шкурі відчули
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08.10.2022 09:03 Ответить
Скоріше за все, це міна була в ешелоні.
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08.10.2022 09:17 Ответить
И именно поэтому развалился автомобильный мост
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08.10.2022 09:22 Ответить
Вже самі кацапи пишуть про вибух вантажівки, в результаті чого загорівся ешелон і обвалилось два прольоти мосту.
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08.10.2022 09:28 Ответить
Їм же треба якусь відмазку ліпити. Вони ж не можуть признати, що їхня ППО до дупи.
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08.10.2022 11:35 Ответить
Вже відео з камер є.
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08.10.2022 12:14 Ответить
Бачив. Та не зрозуміло, що то було. Може й ракетний удар справа. Уламки летять справа наліво, а не в різні боки від вантажівки.
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08.10.2022 12:17 Ответить
Що б це не було, але так плюнути в морду кацапам, це треба було гарно попрацювати!
Ще й у ювілей *****!
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08.10.2022 12:31 Ответить
Оце гарний подарунок для бункерного довбойоба від ЗСУ) дід там вже насрав повний чемодан, мабуть
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08.10.2022 09:03 Ответить
Врядли. Поступает инфа что фуйлу каждый месяц с начала войны размер этого спецчемодана увеличивают. Начиналось с Эски теперь МногоХL.
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08.10.2022 09:08 Ответить
Момент прильоту
https://www.dialog.ua/ukraine/260165_1665206199
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08.10.2022 09:04 Ответить
В 6 утра было так светло?
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08.10.2022 09:11 Ответить
Это ж не Англия. Тем более, камера подправила яркость.
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08.10.2022 09:27 Ответить
Ми й до парома доберемося
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08.10.2022 09:04 Ответить
А тепер треба ще пару паромів затопити на фарватері!
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08.10.2022 09:04 Ответить
Картина маслом.
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08.10.2022 09:04 Ответить
Скооіше не маслом а бензином .
А прольот моста впав так, ніби то конструктор.
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08.10.2022 09:10 Ответить
Так, а шо, дійсно таке щастя трапилось?
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08.10.2022 09:16 Ответить
єтот поєzд в агнє-є-є-є і нам нєкуда больше бєжать
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08.10.2022 14:23 Ответить
а что будет вместо парома? об этом уже надо думать.
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08.10.2022 09:05 Ответить
На маленьком плоту (с) будут обеспечивать группировку войск и весь полуостров...да и зимой переправа не функциональна - наверное будем свидетелями еще одной "дороги жизни" по льду если керченский пролив замерзнет конечно
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08.10.2022 09:06 Ответить
Зимой неактуальна всего несколько дней исходя из штормовых условий. Ничего критического. Как-то же без моста все работало. Так что пора думать как паромы топить. На зиму нечего надеяться. Она мало чем поможет.
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08.10.2022 09:14 Ответить
горе то какое ), на три баяна
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08.10.2022 09:10 Ответить
У мене в гаражі є...
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08.10.2022 09:24 Ответить
Хоч одна приємна новина ,а то тільки все погане як ворог обстрілює і руйнує наші міста і села ,час розплати настав.
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08.10.2022 09:12 Ответить
Ну тоді шо ж... Я за кацапів радий...
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08.10.2022 09:14 Ответить
На вёслах, плядь! И раб галерный есть
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08.10.2022 09:16 Ответить
Ще й понтонну переправу треба буде підірвати.
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08.10.2022 09:16 Ответить
а шо случилось?
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08.10.2022 09:17 Ответить
На теплоходе музыка играет, а я одна стою на берегу . Прошу включать кацапам в Крыму эту песню круглосуточно. СЛАВА ВСУ! Так унизить бункерного опоссума в его сраный день рождения могут только наши профи!
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08.10.2022 09:18 Ответить
Мамулечка, надо сваливать отсюда(с)
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08.10.2022 09:19 Ответить
піздна
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08.10.2022 10:20 Ответить
залужний"ми ще не починали!"
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08.10.2022 09:19 Ответить
діма рагозін
вже везе батути
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08.10.2022 09:20 Ответить
Вообще не хочу уезжать из Крыма, как тут душевно, по-домашнему(с)
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08.10.2022 09:20 Ответить
А шо сі стало? шо с ****** руссня?
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08.10.2022 09:21 Ответить
Горить палає техніка ворожа...Україна переможе♥️🖤🔱🔱💙💛💪👍💯
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08.10.2022 09:26 Ответить
які пароми? крейсер Масква
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08.10.2022 09:28 Ответить
снабжение крымской группировки русни прекратилось. теперь легче будет освобождать Херсон.
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08.10.2022 09:33 Ответить
Вони готуються запустити поромну переправу через Керченську протоку. Джерело: https://censor.net/ua/n3372287

Нічого, Посейдон внесе свої корективи
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08.10.2022 10:23 Ответить
Ехали пираты---веслами гребли, капитан с помощником девушку.... . Если по умному, не паромы топить надо, а терминалы, где выгрузка погрузка на паром. Там важнее. рельсы только там. И ещё. Азовское бывает что сильно промерзает, часто работают ледоколы, этих можно притопить. Тогда капец движению.
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08.10.2022 18:36 Ответить
касапська Медуза повідомляє про потужний вибух та детонацію БК на станції Карань (це селище Андріївка Волноваського району на непідконтрольній частині Донецької області, в 15 кілометрах на південний схід від Волновахи). Станція Карань - важливий пункт у забезпеченні руху по залізничній гілці Таганрог - Новоазовськ - Маріуполь - Волноваха - Мелітополь.

Альтернативна залізнична гілка - також всьо?
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08.10.2022 18:51 Ответить
 
 