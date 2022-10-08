Крымский мост горит из-за подрыва грузовика, - оккупанты
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Российские власти озвучили свою версию причин пожара на мосту, который соединяет оккупированный Крымский полуостров с РФ.
Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.
По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.
Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу.
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Людина варта найвищої нагороди від України...
бочки с бензином
мы - пионеры
жопа - резина
Салюти в кацапстані "не имеют аналогив в мире"
https://focus.ua/ukraine/532255-na-krymskom-mostu-progremel-vzryv-okkupanty-zayavili-o-diversii-video
Отже, кацапи підірвали міст.
Едет фура и взрывается на ходу
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
Схоже - у вантажівці везли потужну авіабомбу ( це лише версія ) . .
А я сподівалася, що то наші
Хера себе вата покурила ))