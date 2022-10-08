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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26022) мост (1003) пожар (5574) Керченский мост (339)

Крымский мост горит из-за подрыва грузовика, - оккупанты

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

крим,кримський,міст

Российские власти озвучили свою версию причин пожара на мосту, который соединяет оккупированный Крымский полуостров с РФ.

Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.

По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу.

Смотрите: Автодорога на Крымском мосту частично разрушена. ВИДЕО
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Топ комментарии
+56
Який зараз стоїть свинособачий вереск за парєбріком!!!
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08.10.2022 09:22
+44
Взвейтесь кострами
бочки с бензином
мы - пионеры
жопа - резина
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08.10.2022 09:24
+35
то був підрив не вантажівки, а пукана
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08.10.2022 09:22
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Гори...гори яснооооооооо)))
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08.10.2022 09:21 Ответить
то був підрив не вантажівки, а пукана
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08.10.2022 09:22 Ответить
Який зараз стоїть свинособачий вереск за парєбріком!!!
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08.10.2022 09:22 Ответить
що там? конкретно.
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08.10.2022 10:30 Ответить
Шо, опять жест доброй воли? И почему-то я не удивлён, побольше бы таких жестов. Смерть рашистким оккупантам! Слава Украине! Слава ВСУ! Дякуемо США!
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08.10.2022 09:22 Ответить
Дякую водієві автівки.....
Людина варта найвищої нагороди від України...
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08.10.2022 10:11 Ответить
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08.10.2022 09:23 Ответить
Взвейтесь кострами
бочки с бензином
мы - пионеры
жопа - резина
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08.10.2022 09:24 Ответить
Дед, с днем варенья!
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08.10.2022 09:24 Ответить
Ссутся признать, что росиянское пво - гавно, поэтому для них легче отмазаться, что проклятые укро диверсанты приехали из Крыма.
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08.10.2022 09:24 Ответить
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08.10.2022 09:25 Ответить
КрасівоЄ! От нехай єздят на машинах-амфібіях
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08.10.2022 09:31 Ответить
А вони цістерни-амфібії мають?
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08.10.2022 09:38 Ответить
А ведь это намного пострашнее, чем ATACMS или ССО. Похоже, что это отработал ЕГО спецназ. А против этих выставлять нечего!
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08.10.2022 09:26 Ответить
Ну кацапи просто салют фуйлу дали цистерною.
Салюти в кацапстані "не имеют аналогив в мире"
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08.10.2022 09:26 Ответить
ясно опять курили. росийская влада сборище мудаков и убийц
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08.10.2022 09:27 Ответить
Кацапи ниють :"центри прийняття рішення, унчітожить інфраструктуру, бамбить кієв". Особливо сподобалось, що якщо там вимкнути тепло і електрику то "скинемо" президента і побіжимо дружити з мордором ахахахахах
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08.10.2022 09:27 Ответить
Версий будет много, но путь один - на маскву.
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08.10.2022 09:27 Ответить
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08.10.2022 09:27 Ответить
Як вдало вантажівка їхала --- посеред цистерн.))
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08.10.2022 09:36 Ответить
ага, дуже схоже на створення причини застосування ядрьоної бімби! будемо дивитися на реакцію кремлівських старців зі свінарника
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08.10.2022 09:42 Ответить
Це шойгу гіркіну відімстив за "хфанерного"
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08.10.2022 09:28 Ответить
рашка напряглась -- пичинає доходити шо ми можем до них достукатись по настоящому .
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08.10.2022 09:29 Ответить
Так мы еще и не начинали, мост - это так, разминка для наших ССО и ВСУ. На кацапии много таких целей.
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08.10.2022 09:33 Ответить
Всему свое время. Учитывая, что Антоновский мост долбили не раз, то и для Керченского моста это только начало. Крымская мышеловка должна захлопнуться перед освобождением Херсона. Переможемо.
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08.10.2022 09:29 Ответить
А кримський міст - це не Антонівський. Видно, що зроблений з лайна) Перший же вибух - і проліт 'всьо'
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08.10.2022 09:29 Ответить
так жеж і будували тимчасово..думаю підрядчики знали ,шо то не на довго той міст а підремонтовувати необхідно а це гроші ..плюс розікрали..
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08.10.2022 09:42 Ответить
по ходу не простой взрыв, может несколько тонн в грузовике, и сравни с зарядом ракет-снарядов по Антоновскому
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08.10.2022 11:46 Ответить
Нарешті
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08.10.2022 09:29 Ответить
Всему свое время. Учитывая, что Антоновский мост долбили не раз, то и для Керченского моста это только начало. Крымская мышеловка должна захлопнуться перед освобождением Херсона. Переможемо.
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08.10.2022 09:30 Ответить
сказал ******-- видео
https://focus.ua/ukraine/532255-na-krymskom-mostu-progremel-vzryv-okkupanty-zayavili-o-diversii-video
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08.10.2022 09:30 Ответить
Крысчане нервно пьют боярышник и пакуют чемоданы.
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08.10.2022 09:31 Ответить
И как им єти чемодані переправить в рашу? Через Мариуполь? Так их в дороге отберут.
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08.10.2022 09:33 Ответить
Газопровод подорвал бункерный, теперь мост. К чему это все?
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08.10.2022 09:31 Ответить
Можливо .. .Відео моменту вибуху . https://t.me/uncle_lend_lease/2411
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08.10.2022 09:31 Ответить
майже з вантажівкою рвануло..невідомо чи то вона рванула,але вона зчезла
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08.10.2022 09:37 Ответить
Вантажівка їхала по ближній до відеокамери - смузі мосту . А обвалилася дальня . Вантажівку мабуть вибухом скинуло у воду .
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08.10.2022 09:46 Ответить
Хоча ні , вона таки їхала по тій що обвалилася .
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08.10.2022 09:48 Ответить
так себе видео ничего не понятно а вот на другом видео с лобового регистратора - зафискирован четкий звук прилета перед взрывом
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08.10.2022 23:47 Ответить
На день народження ліліпутіна, одночасно і вантажівка і поїзд з ГСМ... Це якийсь інший генерал буде винен.
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08.10.2022 09:32 Ответить
Там могла їхати лише кацапська вантажівка.

Отже, кацапи підірвали міст.
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08.10.2022 09:32 Ответить
Та ! Ми ще не починали !
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08.10.2022 09:33 Ответить
Типа Гексоген вез для нужд Крыма, остался после домов на Мацковии.. короче Рязанский сахарок...🤣🦍 Патрушева...
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08.10.2022 09:35 Ответить
Фиг там, а не машина. На одном видео из регистратора авто, ясно слышен прилет ракеты или снаряда со взрывом. Пусть не ******
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08.10.2022 09:36 Ответить
да только это никакой не снаряд а что-то мощнее - разве что кто-то спецом зарядил грузовик по полной взрывчаткой
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08.10.2022 23:48 Ответить
Видео слили уже
Едет фура и взрывается на ходу
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08.10.2022 09:38 Ответить
ох і вий на болотах буде ..у скабєєвої
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08.10.2022 09:40 Ответить
А назва вантажівки томагавк? Чи атакмс?
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08.10.2022 09:41 Ответить
Зачем такие сложности? Какой-то российский предприниматель заказал у транспортной компании перевозку 20 т. сахара из Ростовской области в Крым. Груз оказался с изюминкой
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08.10.2022 09:49 Ответить
Злые языки кажуть что это кадыркин взорвал... вспомнил молодость,когда мочил в сортире рюZZkих...🤣🦍со своим отцом Ахматом....
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08.10.2022 09:42 Ответить
Краса яка! Зробили мій ранок!
Слава Україні!
Слава ЗСУ!
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08.10.2022 09:46 Ответить
Наши партизаны не спят, грамотно и вовремя все организовали. Подрыв в лучших традициях голливуда. Кацапы ждали с неба, а оно приехало по дороге. То ли ещё будет
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08.10.2022 09:46 Ответить
❗️Керченский мост будет закрыт до 31 октября - Яндекс Карты
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08.10.2022 09:47 Ответить
Самі і підірвали, щоби мобілізовані з Криму не втікали, та щоби оголосити "священную народную вайну". Там така охорона, тільки кегебешніки можуть машину з цукром протянути ...
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08.10.2022 09:52 Ответить
Версія з "цукром" не проходить . Бо тоді нічим пояснити дірки у цистернах з паливом , яких могли наробити лише металеві осколки ..
Схоже - у вантажівці везли потужну авіабомбу ( це лише версія ) . .
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08.10.2022 09:58 Ответить
Такой взрыв и без осколков смял их
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08.10.2022 10:05 Ответить
Не чё то прилетела, а ответочка за агрессию против Украины.
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08.10.2022 10:02 Ответить
Судячи зі стану моста було два підрива в різних місцях (або прилоьта).
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08.10.2022 10:02 Ответить
Ну наконец то! Как же долго я этого ждал. Слава ВСУ!
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08.10.2022 10:03 Ответить
є заповідь - не вкради Крим крадений, міст збудований на крадені гроші. Що було потрібно - кмітливість та пару гарних ракет - і усе вялічіє йде за мацквой на дно. 8 жовтня запам"ятаємо надовго
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08.10.2022 14:37 Ответить
Якщо від ****** лише вантажівки падає цґлий проліт, то що тоді робиться з опорами? Вангую, що їхня якість не краща, ніж зруйнованого настилу. Як цілісна конструкція міст має стійкість лише у цілісному вигляді. При руйнуванні одного елементу йде ланцюгова реакція. Це як руйнування підшипника у автомобілі, що мчить зі швидкістю 120 км.
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08.10.2022 10:05 Ответить
зупинка "Міст", наступна зупинка "Крембель".
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08.10.2022 10:07 Ответить
Самопал виходить..

А я сподівалася, що то наші
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08.10.2022 10:14 Ответить
получается, что по версии кацапов, они везли в одном составе грузовики с боеприпасами вместе с топливными цистернами.
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08.10.2022 10:35 Ответить
Вантажівка перевозила українське сало)))
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08.10.2022 10:38 Ответить
подивився кадри, коли вигоріло все. Виявляється, одна смуга автомобільного мосту вціліла, по ній можна їздити. Потрібно добити.
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08.10.2022 11:29 Ответить
Та ні, по ній можна пересуватися тільки рачки.
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08.10.2022 20:41 Ответить
Терпели до дня рождения *****
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08.10.2022 11:45 Ответить
Наши ребятки поработали на Славу!!!
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08.10.2022 11:57 Ответить
это что такое везли на грузовике что рухнуло два пролета автомобильного и на верхнем мосте с жд метрах в 50 полыхнули цистерны?
Хера себе вата покурила ))
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08.10.2022 12:29 Ответить
Версія, що кацапи підірвали його самі має одну ваду. Вони не стали би цього робити на ДР хйла, обрали би інший день.
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08.10.2022 12:30 Ответить
та це він сам і скомандував - утрішнє похмілля, злий
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08.10.2022 14:17 Ответить
Так вони це зробили з бодуна після днюхи.
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08.10.2022 20:42 Ответить
правєльно, це куйло на камазі вибухнуло
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08.10.2022 14:28 Ответить
 
 