Крымский мост горит из-за подрыва грузовика, - оккупанты

Российские власти озвучили свою версию причин пожара на мосту, который соединяет оккупированный Крымский полуостров с РФ.

Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.

По версии россиян, подрыв грузовика привел к возгоранию 7 топливных цистерн и частичному обрушению двух пролетов моста.

Как сообщалось, с утра 8 октября на Крымском мосту начался сильный пожар. Движение по мосту перекрыли, оккупанты собираются запустить паромную переправу.

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