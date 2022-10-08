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АЗС (380) Крим (12748) черга (180) Керченський міст (363)

На кримських АЗС утворилися черги. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На кримських заправках зростають черги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Місцеві жителі запасаються бензином. За словами очевидців, деякі водії заправляють одразу кілька каністр.

Також читайте: Автобусні та залізничні рейси між окупованим Кримом та РФ скасовано. Продаж квитків припинено

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
- Срочна! Кримский мост гарит! Нужнв помащь!
- Так, звичайно. Зараз на заправці пару каністр захоплю.
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08.10.2022 10:37
+29
Це ще не каміння з неба, але дивитися приємно!
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08.10.2022 10:36
+29
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08.10.2022 10:40
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Це ще не каміння з неба, але дивитися приємно!
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08.10.2022 10:36 Відповісти
КАЦАПИ , ШО З ЇБАЛОМ ?!!!
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08.10.2022 10:49 Відповісти
навіщо їм бензин ?

бігти вже немає куди !
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08.10.2022 11:02 Відповісти
А зимой чем греться?
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08.10.2022 12:00 Відповісти
- Срочна! Кримский мост гарит! Нужнв помащь!
- Так, звичайно. Зараз на заправці пару каністр захоплю.
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08.10.2022 10:37 Відповісти
а ты за что сидел за разбавление бензина мочой осла..... три года дали ну еще за побег 5 лет добавят...Василий Аллибабаевич... (с. Кинокомедия Джентельмены удачи)
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08.10.2022 10:43 Відповісти
- За что сидел?

- Обвинили, что разбавлял пиво ослиной мочой. Какое разбавлял??? Это была чистая моча!

(фильм "Блеф")
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08.10.2022 11:26 Відповісти
ой.. а шо случилось? )))))
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08.10.2022 10:37 Відповісти
Без паники, это флешмоб, заправиться и пулей на крымский мост поддержать бавовну.
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08.10.2022 10:58 Відповісти
цікаво - нахріна їм бензин? кататися по Криму туди-сюди?
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08.10.2022 10:38 Відповісти
для спакойствія.
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08.10.2022 10:43 Відповісти
А шо трапилось?😄
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08.10.2022 10:38 Відповісти
Нічого, саудовьска аравія допоможе.
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08.10.2022 10:38 Відповісти
ілона ракетою передасть чи *********...
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08.10.2022 10:48 Відповісти
Не пойму зачем им бензин, куда они ехать собрались?
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08.10.2022 10:38 Відповісти
до Чорнобаївки... там наразі спокійніше...
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08.10.2022 10:43 Відповісти
Бензин вам тепер не потрібен. Запасайтеся памперсами.
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08.10.2022 10:38 Відповісти
Та ну ...Це не черга..Це фігня
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08.10.2022 10:39 Відповісти
Паливо будуть тепер возити морем , танкерами , які теж підлягають знищенню
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08.10.2022 10:39 Відповісти
под танкеры портовая инфаструктура нужна, ее в крыму нет.
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08.10.2022 10:43 Відповісти
По глубине Керчь принимать может. Как по выкачке точно не скажу, при совдепии был там терминал, но осадка под река- море.
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08.10.2022 11:00 Відповісти
я не про глубину. там же должен быть наливной терминал, чтоб из танкеров выкачивать в какой то резервуар и далее из резервуара по цистернам. при СССР может такое и было, но прошло 30 лет, и самое главное, необходимости такого терминала не было.
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08.10.2022 11:05 Відповісти
В Севастополе есть. В Ялте есть. В Керчи и Феодосии есть. И просто танкер ставится у стенки и работает как емкость.
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08.10.2022 14:53 Відповісти
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08.10.2022 10:40 Відповісти
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08.10.2022 17:48 Відповісти
навіщо бензин, якщо мОсту немає... куди їздити??? Навколо криму???
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08.10.2022 10:42 Відповісти
від мамулєчки до папулєчкі
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08.10.2022 11:24 Відповісти
нєіначє
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08.10.2022 11:42 Відповісти
От прапорщики з армійських складів ГСМ наживуться!
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08.10.2022 10:43 Відповісти
иди поплачь в уголке клоуняра кацапская)
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08.10.2022 10:47 Відповісти
Ну ти й йовбак
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08.10.2022 10:48 Відповісти
шуфрич вали в свою Рашу
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08.10.2022 11:28 Відповісти
Не забули нікого, тому й радіємо проблемам окупантів.
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08.10.2022 11:12 Відповісти
начались камни с неба, о которых говорили 8 лет назад. и что то они не по вкусу.
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08.10.2022 10:44 Відповісти
В очередь, сукины дети!!!! (с)
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08.10.2022 10:44 Відповісти
їжте -їжте,суки...
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08.10.2022 10:47 Відповісти
Крым отрицательно возвращается в родную гОвень и превращантся из полуострова в остров! Ура, товарищи!!
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08.10.2022 10:48 Відповісти
Доброго ранку, острів крис! Вам же казали уйо...
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08.10.2022 10:49 Відповісти
Як вам там, орки, затишно в українському Криму?
Моя вам порада, поки ще не холодно - беріть надувні матраси і в сторону Магадана - пливіть потихеньку на родіну.
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08.10.2022 10:51 Відповісти
жодної скрєпної тачки!якась бездуховність
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08.10.2022 10:54 Відповісти
Глянул где сейчас крымские паромы. Греческий Protoporos IV - в Хорватии, греческий Olympiada - в Греции, итальянский Ostfold (он же Крым) - в ремонте.
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08.10.2022 10:56 Відповісти
А що означае - кримські пароми ( грецький італійській )?

ЦЕ ВКРАДЕНИ українські пароми під прапорами інших краін?
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08.10.2022 11:00 Відповісти
парашные волонтёры. спешат к месту пожара канистры подвезти, тушить будут ))
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08.10.2022 10:56 Відповісти
Треба робить Українсько- Кримську армію , в яку увійдуть кримські татари . Татари должни мати можливість визволяти свою ( українсько- татарську) землю від кацапів . Це історична місія , на яку чекали 300 років.

‼️‼️‼️Єрдогана до перемовин з кацапами не пущать - треба ПОНАІХАВШИХ кацапів з Криму випереть НАЗАВЖДИ . Щоб більше не було « хоть камни с неба»
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08.10.2022 10:58 Відповісти
А зачем им теперь бензин?😮
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08.10.2022 10:59 Відповісти
Кидайте автівки!
Купуйте весла
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08.10.2022 11:00 Відповісти
чи й не черги... 20 автівок...
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08.10.2022 11:23 Відповісти
 
 