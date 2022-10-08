На кримських АЗС утворилися черги. ВIДЕО
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На кримських заправках зростають черги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Місцеві жителі запасаються бензином. За словами очевидців, деякі водії заправляють одразу кілька каністр.
Топ коментарі
+30 Александр Юр
показати весь коментар08.10.2022 10:37
+29 mrSmith
показати весь коментар08.10.2022 10:36
+29 аспм мпри
показати весь коментар08.10.2022 10:40
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бігти вже немає куди !
- Так, звичайно. Зараз на заправці пару каністр захоплю.
- Обвинили, что разбавлял пиво ослиной мочой. Какое разбавлял??? Это была чистая моча!
(фильм "Блеф")
Моя вам порада, поки ще не холодно - беріть надувні матраси і в сторону Магадана - пливіть потихеньку на родіну.
ЦЕ ВКРАДЕНИ українські пароми під прапорами інших краін?
‼️‼️‼️Єрдогана до перемовин з кацапами не пущать - треба ПОНАІХАВШИХ кацапів з Криму випереть НАЗАВЖДИ . Щоб більше не було « хоть камни с неба»
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