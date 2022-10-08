6 546 39
Автобусні та залізничні рейси між окупованим Кримом та РФ скасовано. Продаж квитків припинено
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Продаж квитків на поїзди в Крим і з нього припинено, а всі автобусні рейси з Криму в Росію скасовані
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ з посиланням на "Російські залізниці" та автобусних перевізників.
"Припинено продаж квитків на потяги до Криму", - йдеться у повідомленні
Також у відомстві повідомили, що через вибух усі потяги у сполученні з Кримом, які планувалося відправити найближчим часом, тимчасово не вирушатимуть. Також скаовані і усі автобусні рейси з Криму до материкової частини РФ.
Топ коментарі
+32 Олександр Дніпро
показати весь коментар08.10.2022 10:36
+24 Олександр Дніпро
показати весь коментар08.10.2022 10:34
+21 arye z.
показати весь коментар08.10.2022 10:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
С чего начал, к тому же и пришел.
Только в намного-намного худшей ситуации.
Чего же тебе не хватало, "старуха" ты, тупорылая?
Но туда не летают самольоты
И от сегодня не ходят даже поезда 😂
ПС: можете ласти продавати почати
надовгоназавжди. Крим повертається зі сраної "гавані"до дому.
доведеться підправити малюнок моста
Але за міст - шалене ДЯКУЮ. Все так як я і мріяв - прокидаюся, беру телефон, а в телефоні новина про бавовнятко і криський міст. Слава ЗСУ!
Сегодня можно спросить по другому...
Хмырь Привалов,..(а именно так звучит настоящая фамилия этого незаконно рождённого Негодяя) что мостом ?..
А шо ж так?