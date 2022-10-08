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Автобусні та залізничні рейси між окупованим Кримом та РФ скасовано. Продаж квитків припинено

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим,кримський,міст

Продаж квитків на поїзди в Крим і з нього припинено, а всі автобусні рейси з Криму в Росію скасовані

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ з посиланням на "Російські залізниці" та автобусних перевізників.

"Припинено продаж квитків на потяги до Криму", -  йдеться у повідомленні

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Кримському мосту потужна пожежа. ВІДЕО+ФОТО

Також у відомстві повідомили, що через вибух усі потяги у сполученні з Кримом, які планувалося відправити найближчим часом, тимчасово не вирушатимуть. Також скаовані і усі автобусні рейси з Криму до материкової частини РФ.
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Топ коментарі
+32
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08.10.2022 10:36
+24
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08.10.2022 10:34
+21
"Смотрит старуха, а перед ней разбитое корыто..."

С чего начал, к тому же и пришел.
Только в намного-намного худшей ситуации.
Чего же тебе не хватало, "старуха" ты, тупорылая?
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08.10.2022 10:31
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"Смотрит старуха, а перед ней разбитое корыто..."

С чего начал, к тому же и пришел.
Только в намного-намного худшей ситуации.
Чего же тебе не хватало, "старуха" ты, тупорылая?
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08.10.2022 10:31 Відповісти
Ще залишилася злітна смуга у Сімферополі.
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08.10.2022 10:53 Відповісти
Мальчик хочет в Тамбов?
Но туда не летают самольоты

И от сегодня не ходят даже поезда 😂
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08.10.2022 12:43 Відповісти
Для гражданских она не работает с 24 февраля....
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08.10.2022 13:30 Відповісти
Товарищи оккупанты и их прихвостни, тикайте в парашку вплавь пока вода не сильно холодная )))
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08.10.2022 10:32 Відповісти
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08.10.2022 10:34 Відповісти
Якщо провести горизонтальну лінію від заднього нижнього краю човна, то голова того, що йде попереду, знаходиться у воді
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08.10.2022 20:50 Відповісти
Ну правильно, там же "по домашнєму", навіщо "уєзжять"
ПС: можете ласти продавати почати
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08.10.2022 10:33 Відповісти
Спробую пованговати. В Укрпошті з'явиться нова марка присвячена 8му жовтню 2022 року.
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08.10.2022 10:34 Відповісти
Міст перестав функціонувати надовго. Тижнями тут не обійдеться. Особливо залізнична частина, яка вже вся перекручена від високих температур.
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08.10.2022 10:34 Відповісти
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08.10.2022 10:34 Відповісти
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08.10.2022 10:37 Відповісти
"мамулєчкін деревʼяний домік"
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08.10.2022 10:39 Відповісти
что то лодка в виде гроба....
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08.10.2022 10:56 Відповісти
Это гроб в виде лодки. Ну или вместо...
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08.10.2022 11:31 Відповісти
це всепроходна гробофібія
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08.10.2022 11:34 Відповісти
Найняли аж з Африки? *****, підтанцьовуючи, на скотомогильник понесуть?
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08.10.2022 10:39 Відповісти
Різко підскочить ціна на резинові човни та надувні матраци. Москалі запасайтесь, це надовго назавжди. Крим повертається зі сраної "гавані"до дому.
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08.10.2022 10:36 Відповісти
Та не, веслами торговать выгодней, надувать не надо!
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08.10.2022 10:41 Відповісти
а також на повітряні кульки та гандони...
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08.10.2022 10:47 Відповісти
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08.10.2022 10:36 Відповісти
чудовий креатив!
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08.10.2022 11:22 Відповісти
Це був план А, із центральною аркою

доведеться підправити малюнок моста
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08.10.2022 12:46 Відповісти
а шо случилось?
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08.10.2022 10:37 Відповісти
Якийсь місток пошкодили ********.
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08.10.2022 11:32 Відповісти
Чомусь ніхто не згадує, яка сила кількість кабелів та різних труб ПРОХОДИЛА по мосту. Всьому цьому кирдик тепер!
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08.10.2022 10:37 Відповісти
Весь світ чекає "сумнівної" новини ....з нетерпінням...
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08.10.2022 10:37 Відповісти
Цікаво, який подарунок Україні зроблять наші котики до 14.10
Але за міст - шалене ДЯКУЮ. Все так як я і мріяв - прокидаюся, беру телефон, а в телефоні новина про бавовнятко і криський міст. Слава ЗСУ!
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08.10.2022 10:39 Відповісти
Я коли новину прочитав, то не відразу повірив
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08.10.2022 11:57 Відповісти
"Залізна завіса" повільно опускається!
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08.10.2022 10:39 Відповісти
Як казав колись Ларри Кинг,мистер Путлер, что с Лодкой?она утонула...
Сегодня можно спросить по другому...
Хмырь Привалов,..(а именно так звучит настоящая фамилия этого незаконно рождённого Негодяя) что мостом ?..
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08.10.2022 10:40 Відповісти
все ще по переду!
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08.10.2022 10:41 Відповісти
...але завжди є дельтаплан!
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08.10.2022 10:43 Відповісти
Нехай по КРИМУ катаються туди сюди..і це недовго...
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08.10.2022 10:46 Відповісти
Самое обычное саморазрушение и самовозгорание!
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08.10.2022 10:47 Відповісти
вплавь ребята, вплавь. море еще не замерзло, можно весь скарб на лодках вывезти. ))
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08.10.2022 10:55 Відповісти
Что значит советский мост и путинский. Херсонский били-били, не разбили, а тут сам развалился практически. Вот вам и разница - была сверхдержава - СССР, а стало жалкое подобие. Какая страна, такие и мосты😂😂😂
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08.10.2022 10:57 Відповісти
Будуть на паромах перепливати. а ми їх будем топити.
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08.10.2022 11:06 Відповісти
Продаж квитків на поїзди в Крим і з нього припинено, а всі автобусні рейси з Криму в Росію скасовані Джерело: https://censor.net/ua/n3372303

А шо ж так?
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08.10.2022 11:59 Відповісти
 
 