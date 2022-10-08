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Автобусные и железнодорожные рейсы между оккупированным Крымом и РФ отменены. Продажа билетов прекращена

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

крим,кримський,міст

Продажа билетов на поезда в Крым и из него прекращена, а все автобусные рейсы из Крыма в Россию отменены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на "Российские железные дороги" и автобусные перевозчики.

"Прекращена продажа билетов на поезда в Крым", - говорится в сообщении.

Смотрите: "На Крымском мосту включили плановое отопление": реакция соцсетей на взрыв вблизи Керчи. ФОТО

Также в ведомстве сообщили, что из-за взрыва все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, временно не будут отправляться. Также скованы и все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ.
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Топ комментарии
+32
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08.10.2022 10:36
+24
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08.10.2022 10:34
+21
"Смотрит старуха, а перед ней разбитое корыто..."

С чего начал, к тому же и пришел.
Только в намного-намного худшей ситуации.
Чего же тебе не хватало, "старуха" ты, тупорылая?
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08.10.2022 10:31
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"Смотрит старуха, а перед ней разбитое корыто..."

С чего начал, к тому же и пришел.
Только в намного-намного худшей ситуации.
Чего же тебе не хватало, "старуха" ты, тупорылая?
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08.10.2022 10:31 Ответить
Ще залишилася злітна смуга у Сімферополі.
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08.10.2022 10:53 Ответить
Мальчик хочет в Тамбов?
Но туда не летают самольоты

И от сегодня не ходят даже поезда 😂
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08.10.2022 12:43 Ответить
Для гражданских она не работает с 24 февраля....
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08.10.2022 13:30 Ответить
Товарищи оккупанты и их прихвостни, тикайте в парашку вплавь пока вода не сильно холодная )))
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08.10.2022 10:32 Ответить
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08.10.2022 10:34 Ответить
Якщо провести горизонтальну лінію від заднього нижнього краю човна, то голова того, що йде попереду, знаходиться у воді
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08.10.2022 20:50 Ответить
Ну правильно, там же "по домашнєму", навіщо "уєзжять"
ПС: можете ласти продавати почати
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08.10.2022 10:33 Ответить
Спробую пованговати. В Укрпошті з'явиться нова марка присвячена 8му жовтню 2022 року.
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08.10.2022 10:34 Ответить
Міст перестав функціонувати надовго. Тижнями тут не обійдеться. Особливо залізнична частина, яка вже вся перекручена від високих температур.
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08.10.2022 10:34 Ответить
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08.10.2022 10:34 Ответить
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08.10.2022 10:37 Ответить
"мамулєчкін деревʼяний домік"
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08.10.2022 10:39 Ответить
что то лодка в виде гроба....
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08.10.2022 10:56 Ответить
Это гроб в виде лодки. Ну или вместо...
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08.10.2022 11:31 Ответить
це всепроходна гробофібія
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08.10.2022 11:34 Ответить
Найняли аж з Африки? *****, підтанцьовуючи, на скотомогильник понесуть?
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08.10.2022 10:39 Ответить
Різко підскочить ціна на резинові човни та надувні матраци. Москалі запасайтесь, це надовго назавжди. Крим повертається зі сраної "гавані"до дому.
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08.10.2022 10:36 Ответить
Та не, веслами торговать выгодней, надувать не надо!
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08.10.2022 10:41 Ответить
а також на повітряні кульки та гандони...
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08.10.2022 10:47 Ответить
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08.10.2022 10:36 Ответить
чудовий креатив!
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08.10.2022 11:22 Ответить
Це був план А, із центральною аркою

доведеться підправити малюнок моста
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08.10.2022 12:46 Ответить
а шо случилось?
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08.10.2022 10:37 Ответить
Якийсь місток пошкодили ********.
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08.10.2022 11:32 Ответить
Чомусь ніхто не згадує, яка сила кількість кабелів та різних труб ПРОХОДИЛА по мосту. Всьому цьому кирдик тепер!
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08.10.2022 10:37 Ответить
Весь світ чекає "сумнівної" новини ....з нетерпінням...
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08.10.2022 10:37 Ответить
Цікаво, який подарунок Україні зроблять наші котики до 14.10
Але за міст - шалене ДЯКУЮ. Все так як я і мріяв - прокидаюся, беру телефон, а в телефоні новина про бавовнятко і криський міст. Слава ЗСУ!
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08.10.2022 10:39 Ответить
Я коли новину прочитав, то не відразу повірив
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08.10.2022 11:57 Ответить
"Залізна завіса" повільно опускається!
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08.10.2022 10:39 Ответить
Як казав колись Ларри Кинг,мистер Путлер, что с Лодкой?она утонула...
Сегодня можно спросить по другому...
Хмырь Привалов,..(а именно так звучит настоящая фамилия этого незаконно рождённого Негодяя) что мостом ?..
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08.10.2022 10:40 Ответить
все ще по переду!
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08.10.2022 10:41 Ответить
...але завжди є дельтаплан!
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08.10.2022 10:43 Ответить
Нехай по КРИМУ катаються туди сюди..і це недовго...
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08.10.2022 10:46 Ответить
Самое обычное саморазрушение и самовозгорание!
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08.10.2022 10:47 Ответить
вплавь ребята, вплавь. море еще не замерзло, можно весь скарб на лодках вывезти. ))
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08.10.2022 10:55 Ответить
Что значит советский мост и путинский. Херсонский били-били, не разбили, а тут сам развалился практически. Вот вам и разница - была сверхдержава - СССР, а стало жалкое подобие. Какая страна, такие и мосты😂😂😂
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08.10.2022 10:57 Ответить
Будуть на паромах перепливати. а ми їх будем топити.
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08.10.2022 11:06 Ответить
Продаж квитків на поїзди в Крим і з нього припинено, а всі автобусні рейси з Криму в Росію скасовані Джерело: https://censor.net/ua/n3372303

А шо ж так?
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08.10.2022 11:59 Ответить
 
 