Автобусные и железнодорожные рейсы между оккупированным Крымом и РФ отменены. Продажа билетов прекращена

Продажа билетов на поезда в Крым и из него прекращена, а все автобусные рейсы из Крыма в Россию отменены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на "Российские железные дороги" и автобусные перевозчики.

"Прекращена продажа билетов на поезда в Крым", - говорится в сообщении.

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Также в ведомстве сообщили, что из-за взрыва все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, временно не будут отправляться. Также скованы и все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ.