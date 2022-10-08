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Автобусные и железнодорожные рейсы между оккупированным Крымом и РФ отменены. Продажа билетов прекращена
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Продажа билетов на поезда в Крым и из него прекращена, а все автобусные рейсы из Крыма в Россию отменены.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РосСМИ со ссылкой на "Российские железные дороги" и автобусные перевозчики.
"Прекращена продажа билетов на поезда в Крым", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве сообщили, что из-за взрыва все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время, временно не будут отправляться. Также скованы и все автобусные рейсы из Крыма в материковую часть РФ.
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+32 Олександр Дніпро
показать весь комментарий08.10.2022 10:36
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+21 arye z.
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С чего начал, к тому же и пришел.
Только в намного-намного худшей ситуации.
Чего же тебе не хватало, "старуха" ты, тупорылая?
Но туда не летают самольоты
И от сегодня не ходят даже поезда 😂
ПС: можете ласти продавати почати
надовгоназавжди. Крим повертається зі сраної "гавані"до дому.
доведеться підправити малюнок моста
Але за міст - шалене ДЯКУЮ. Все так як я і мріяв - прокидаюся, беру телефон, а в телефоні новина про бавовнятко і криський міст. Слава ЗСУ!
Сегодня можно спросить по другому...
Хмырь Привалов,..(а именно так звучит настоящая фамилия этого незаконно рождённого Негодяя) что мостом ?..
А шо ж так?