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Бойовий дрон знищує ворожого кулеметника. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни влучним скиданням боєприпасу з бойового дрона знищили ворожого кулеметника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни збили російський "Калібр" за допомогою ПЗРК "Ігла". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+36
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14.10.2022 13:12
+30
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14.10.2022 13:13
+18
АФТАМАБІЛЬ !!!!
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14.10.2022 13:11
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АФТАМАБІЛЬ !!!!
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14.10.2022 13:11 Відповісти
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14.10.2022 13:12 Відповісти
Ну як сказати... Я би вироби автотаза автомобілем не називав
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14.10.2022 13:21 Відповісти
А остался б живой - была б всево-лишь МИКРАВАЛНОФКА!!! Или стиралка, или телевизор...
Повезло Натахе...
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14.10.2022 16:06 Відповісти
Дрону-респект.І Кабздун апять рад...
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14.10.2022 13:11 Відповісти
кабзон там уже наверное мульти-миллиардер где он щас каждый день концерты и гастроли
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14.10.2022 13:12 Відповісти
Побільше йому аншлагів ...
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14.10.2022 13:13 Відповісти
А цьому кулеметнику міцного здоров'я і великих досягнень в житті
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14.10.2022 13:22 Відповісти
с сентября ему борька моисеев помогает
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14.10.2022 13:27 Відповісти
є багато таких відосиків - знищує одного, знищує іншого.
а як переконатися що дійсно від того вибуху московит гине? тіла не видно видно тільки що кулемет замовк. може потім очухається...
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14.10.2022 13:12 Відповісти
лучше пусть он станет путинским самоваром. такая жизнь инвалидом, это лучше чем смерть, всю жизнь ссать под себя потому-что руки ампутировали
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14.10.2022 13:14 Відповісти
така методика "поранень" розроблялась ,вже давно в країнах НАТО..мала застосовуватись після Афганістану ,Іраку.. та ін.. вони розробляли патрон 5,56... пояснюючи тим ,що патрон цього калібру завдає максимальних ушкоджень..А на полі бою ,максимальних ускладнень ,ведення того ж самого бою,завдає не вбитий а поранений.../перевязка,наложення жгута,медлікування та евакуація пораненого/. бо тоді задіюється більша кількість військових для транспортування пораненого
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14.10.2022 13:31 Відповісти
Згоден з тим, що поранений завдає баато ускладнень на полі бою. Але основна перевага набоїв 5,56х45 в кращій балістиці. Солдат при стрільбі робить менше поправок на дистанцію і тому швидше прицілюється.
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14.10.2022 13:59 Відповісти
так звичайно і балістика...це все в купі розроблялось і аналізовувалось на копютерах та на полі бою...я мав на увазі що то всьо було в комплексі..так само ,як раніше випускались" розумна"зброя/якими зараз воюють ЗСУ/ а слідуючий етап "розумні" снаряди,які стоять на озброєнні НАТО,які частково ми получаєм
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14.10.2022 14:21 Відповісти
їдеш на фронт і бігаєш перевіряєш!
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14.10.2022 13:19 Відповісти
Ага, очухается -жди!
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14.10.2022 20:58 Відповісти
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14.10.2022 13:13 Відповісти
Ну нехай буде "знищує".
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14.10.2022 13:15 Відповісти
Віина арти дронів .
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14.10.2022 13:18 Відповісти
Жигулі
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14.10.2022 13:20 Відповісти
Говорят, что в раше из опущенных зеков создана бтг "Боевые *********". И что боевой клич у этой бтг "Штык мне в очко!"
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14.10.2022 13:24 Відповісти
Аж культяпка відкинулась.
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14.10.2022 13:28 Відповісти
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14.10.2022 13:29 Відповісти
яка краса!)
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14.10.2022 13:29 Відповісти
ВОГ с оперением в 3-х метрах ... Надеюсь, что хотя бы затрехсотили.

Мне вот интересно, почему замяли для ясности распиаренные Switchblade 300. За 600-е ваще ни слуху ни духу.
На видео как раз работа для 300-го.
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14.10.2022 13:56 Відповісти
300 -й -- для техніки.
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14.10.2022 13:59 Відповісти
300-й для піхоти. Загальна вага разом з БК - 3 кг.
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14.10.2022 14:09 Відповісти
Кулемет напевно був Максим
Здох- і х...й з ним
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14.10.2022 14:03 Відповісти
чет совсем не похоже на "знищення". Страшно представить, что если 60тыщ убитых считают вот таким не проверенным способом
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14.10.2022 14:57 Відповісти
Не варто аж так боятись.
На дивані.
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14.10.2022 17:27 Відповісти
ну ты то конечно в окопе как я понимаю сидишь и как дурачек радуешся 100500 убитым в день без како-го либо подтверждения
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14.10.2022 18:21 Відповісти
Не переймайтесь.
Я там, де з мене є користь для країни.
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14.10.2022 19:03 Відповісти
А можно ещё меньше картинку и надписей побольше на весь экран.
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14.10.2022 15:07 Відповісти
А ваша Галя - балувана!
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14.10.2022 23:01 Відповісти
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15.10.2022 04:41 Відповісти
 
 