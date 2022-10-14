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Бойовий дрон знищує ворожого кулеметника. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни влучним скиданням боєприпасу з бойового дрона знищили ворожого кулеметника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.
Топ коментарі
+36 Роман с камнем
показати весь коментар14.10.2022 13:12
+30 Бенина Мама
показати весь коментар14.10.2022 13:13
+18 Роман с камнем
показати весь коментар14.10.2022 13:11
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Повезло Натахе...
а як переконатися що дійсно від того вибуху московит гине? тіла не видно видно тільки що кулемет замовк. може потім очухається...
Мне вот интересно, почему замяли для ясности распиаренные Switchblade 300. За 600-е ваще ни слуху ни духу.
На видео как раз работа для 300-го.
Здох- і х...й з ним
На дивані.
Я там, де з мене є користь для країни.