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Результати вибухів на базі Росгвардії у Бєлгородській області. ВIДЕО
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Внаслідок вибухів на військовому об’єкті у селищі Октябрське Бєлгородської області 13 жовтня ліквідовано трьох російських окупантів, ще 14 - дістали поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+42 Огусто
показати весь коментар14.10.2022 21:56
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показати весь коментар14.10.2022 22:02
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"Спалі пад луной"?
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так виполнілі же ж..Здохнули три кацапи.
Без пробитого четыре раза дна,
Где свободы и порядка дохрена,
Где под вечер песня тихая слышна.
Там людей хороших палками не бьют,
Там в домах царят достаток и уют.
Мне приснилось, что у русских есть страна,
Из неё не начинается война,
В ней всего главнее истина одна:
Ты ей нужен, и она тебе нужна.
Ей всегда хватает собственных границ,
Перед ней не надо в страхе падать ниц,
В ней не нужно выживать, а можно жить,
В ней не будут заставлять её любить.
От такого упоительного сна
Разбудила меня Родина-страна,
В дверь вломилась и повестку в руки - на!
- Защищать меня иди! - кричит она.
Умирать иди немедленно, сейчас
За Чукотку! за Курилы! за Кавказ!
Защити Херсон от гада-подлеца!
За Россию! За свободу! До конца!
Вот таких, дружок, сюрпризов жизнь полна…
Зря мне снилось, что у русских есть страна,
Что живёт без зла, убийства, войн и бед.
Нет такой страны у русских. БОЛЬШЕ НЕТ."
@Орлуша
Важливо, що ліквадовано.
селёдкивзрывателей
И с кем же они на территории россии воюют?