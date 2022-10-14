УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15149 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордономВійна в Україні Війна
29 876 46
війна (56882) ліквідація (1995) Росгвардія (86) Бєлгород (356)

Результати вибухів на базі Росгвардії у Бєлгородській області. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Внаслідок вибухів на військовому об’єкті у селищі Октябрське Бєлгородської області 13 жовтня ліквідовано трьох російських окупантів, ще 14 - дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрив складу боєприпасів у Бєлгородській області: Слідком РФ підтверджує наявність жертв. ЗМІ повідомляють про 3 знищених та 14 поранених росгвардійців
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+42
Койки під відкритим небом стали стояти. Феєрично як. Покойтесь з *******, орки!
показати весь коментар
14.10.2022 21:56
+30
Судя по количеству кроватей и масштаба разрушений, орков сгорело намного больше. Это идеал - истреблять кровавых вурдалаков еще на лагерях и базах на территории московщины.
показати весь коментар
14.10.2022 21:58
+29
палатка при згорянні слідів не залишає....
показати весь коментар
14.10.2022 22:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Койки під відкритим небом стали стояти. Феєрично як. Покойтесь з *******, орки!
показати весь коментар
14.10.2022 21:56 Відповісти
а-ха они что как шашлыки на улице мангалы для чмобиков поставили?
показати весь коментар
14.10.2022 22:23 Відповісти
Чому ліжка стоять на вулиці?

"Спалі пад луной"?
показати весь коментар
14.10.2022 21:57 Відповісти
палатка при згорянні слідів не залишає....
показати весь коментар
14.10.2022 22:02 Відповісти
Прапорщик, який все продав до війни, так і запише.
показати весь коментар
14.10.2022 22:04 Відповісти
выполнявшего боевые задачи в Белгородской области..
================
так виполнілі же ж..Здохнули три кацапи.
показати весь коментар
14.10.2022 22:14 Відповісти
Так и спалілі.
показати весь коментар
14.10.2022 23:16 Відповісти
БНР сама себя обстреливает, все знают
показати весь коментар
14.10.2022 21:57 Відповісти
Може то БНР ("Брянська") обстрілює БНР ("Білгородська")?
показати весь коментар
14.10.2022 21:59 Відповісти
Дві БНР побилися за назву.
показати весь коментар
14.10.2022 22:02 Відповісти
Судя по количеству кроватей и масштаба разрушений, орков сгорело намного больше. Это идеал - истреблять кровавых вурдалаков еще на лагерях и базах на территории московщины.
показати весь коментар
14.10.2022 21:58 Відповісти
Там більше "обсмалених" Бо палатки армйські "горять як порох"! Достатньо одного снаряду при вітрі і все погоріло А "іхтамнєти" просто тікали хто куди бачив!
показати весь коментар
14.10.2022 22:07 Відповісти
Москалі самі себе підривають, щоб оправдати ракетні удари, які наче будуть наноситись у відповідь. І щоб рядові москалі, були від таких ракетних ударів, в екстазі.
показати весь коментар
14.10.2022 21:59 Відповісти
красiвое браво! бис!
показати весь коментар
14.10.2022 22:02 Відповісти
Мне приснилось, что у русских есть страна
Без пробитого четыре раза дна,
Где свободы и порядка дохрена,
Где под вечер песня тихая слышна.
Там людей хороших палками не бьют,
Там в домах царят достаток и уют.
Мне приснилось, что у русских есть страна,
Из неё не начинается война,
В ней всего главнее истина одна:
Ты ей нужен, и она тебе нужна.
Ей всегда хватает собственных границ,
Перед ней не надо в страхе падать ниц,
В ней не нужно выживать, а можно жить,
В ней не будут заставлять её любить.
От такого упоительного сна
Разбудила меня Родина-страна,
В дверь вломилась и повестку в руки - на!
- Защищать меня иди! - кричит она.
Умирать иди немедленно, сейчас
За Чукотку! за Курилы! за Кавказ!
Защити Херсон от гада-подлеца!
За Россию! За свободу! До конца!
Вот таких, дружок, сюрпризов жизнь полна…
Зря мне снилось, что у русских есть страна,
Что живёт без зла, убийства, войн и бед.
Нет такой страны у русских. БОЛЬШЕ НЕТ."

@Орлуша
показати весь коментар
14.10.2022 22:02 Відповісти
Типові опуси "хароших узкіх". Море сліз з приводу павєсточкі, і жодного слова проти вбивства українців. ***** всіх рускіх!
показати весь коментар
14.10.2022 22:15 Відповісти
Шось трупів малувато, чи полічили тільки тих кого вдалося впізнати?
показати весь коментар
14.10.2022 22:03 Відповісти
Та кількість же ж рахували не ми, а москалі; вони усе ділять на 10.
показати весь коментар
14.10.2022 23:07 Відповісти
ну там зараз темрява бо годину назад був прильот в одну з електропідстанцій Бєлгорода
показати весь коментар
14.10.2022 22:04 Відповісти
Це ж треба, так себе не любити- можна застуду підхопити...
показати весь коментар
14.10.2022 22:04 Відповісти
А ВЫ ЧЁ ДУМАЛИ ******@Ы НАС БОМБИТЬ МОЖНО А ВАС НЕТ ?!
показати весь коментар
14.10.2022 22:05 Відповісти
якщо тут написано ліквідовано то ким саме?
показати весь коментар
14.10.2022 22:05 Відповісти
НЛО - тебе полегчало...?
показати весь коментар
14.10.2022 22:24 Відповісти
тебе хтось питає?
показати весь коментар
14.10.2022 23:22 Відповісти
А какая разніца? Та хоч інопланетянами з Альфа Центавра.
Важливо, що ліквадовано.
показати весь коментар
14.10.2022 22:39 Відповісти
одна і бьоца, другая дразніца, такая разніца
показати весь коментар
14.10.2022 23:23 Відповісти
мне все интересно когда вата покурит неудачно в шахте одной из лапотных ядерных ракет )
показати весь коментар
14.10.2022 22:05 Відповісти
Для раССеи это нормально..
показати весь коментар
14.10.2022 22:09 Відповісти
Знищені «Окупанти в Бєлгородській областіє
показати весь коментар
14.10.2022 22:11 Відповісти
Росгвардія «зажигала нє по детскі», сабантуй то,що треба)
показати весь коментар
14.10.2022 22:14 Відповісти
Вы фсё врёте. Потерь в вооружённых сил РФ нет. 🤪
показати весь коментар
14.10.2022 22:15 Відповісти
Ворога треба знищувати ще у його логові.
показати весь коментар
14.10.2022 22:21 Відповісти
дайте им еще селёдкивзрывателей
показати весь коментар
14.10.2022 22:32 Відповісти
Кажуть вже знайшли візитку Яроша.
показати весь коментар
14.10.2022 22:40 Відповісти
Просто "крж" спрацювало, а по нашому одна із версій секретної зброї "бавовна"!
показати весь коментар
14.10.2022 22:40 Відповісти
Сигарет побольше и паленой водки с метилом
показати весь коментар
14.10.2022 22:41 Відповісти
показати весь коментар
14.10.2022 23:04 Відповісти
Кацапская ,бичатня,не куй курить в кроватке.
показати весь коментар
14.10.2022 23:10 Відповісти
Красіво.
показати весь коментар
14.10.2022 23:30 Відповісти
Це вам ***** за Оленівку!
показати весь коментар
15.10.2022 01:09 Відповісти
+++++
показати весь коментар
15.10.2022 01:14 Відповісти
Наверняка орочьего помета было больше, судя по руинам
показати весь коментар
15.10.2022 01:24 Відповісти
Ай-яй-яй, а кто это сделал?
показати весь коментар
15.10.2022 02:29 Відповісти
Интересная деталь в сообщении. Росгвардия выполняет боевые задачи в Белгородской области.
И с кем же они на территории россии воюют?
показати весь коментар
15.10.2022 10:45 Відповісти
Знов кацапи себе підпалили, щоб не йти воювати
показати весь коментар
15.10.2022 11:08 Відповісти
Ну хоть ,цукру, пожрали вволю. Тото опарыши десерту дождались! Оно редко для червяков этой специализации.
показати весь коментар
18.02.2023 14:52 Відповісти
 
 