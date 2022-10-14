Результати вибухів на базі Росгвардії у Бєлгородській області. ВIДЕО

Внаслідок вибухів на військовому об’єкті у селищі Октябрське Бєлгородської області 13 жовтня ліквідовано трьох російських окупантів, ще 14 - дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрив складу боєприпасів у Бєлгородській області: Слідком РФ підтверджує наявність жертв. ЗМІ повідомляють про 3 знищених та 14 поранених росгвардійців