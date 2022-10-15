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Харківщина (4325) техніка (1332)

"ZOV получил п#здов", - спалена російська техніка на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри спаленої російської техніки на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, кади опубліковані у твіттері  kharkiv_warnews

Автор відео, коментуючи купу спаленої техніки, зазначив: "Хто ще в Україну хоче прийти? БТРчики, танчики".

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Автор: Роман Свиридович
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Гарний слоган.
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15.10.2022 22:51 Відповісти
"ZOV" получил ******!
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15.10.2022 22:55 Відповісти
Ну і шикарно, побільше таких відосів. Надіюсь весь состав отой техніки згорів і дорогая нє узнаєт, какой у парня был конец
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15.10.2022 22:56 Відповісти
АZOV переміг ZOV.
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15.10.2022 22:56 Відповісти
Вчера в Риге видел на прицепе перевозили спортивную машину, не смог увидеть чьи номера, но среди реклам спонсоров на кузове была ЭМБЛЕМА АЗОВА!
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15.10.2022 23:01 Відповісти
Горіла вата, палала.
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15.10.2022 23:06 Відповісти
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15.10.2022 23:40 Відповісти
Кінцівка - марганцівка
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16.10.2022 00:19 Відповісти
Краще наVOZ )))
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16.10.2022 09:05 Відповісти
 
 