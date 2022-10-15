"ZOV получил п#здов", - спалена російська техніка на Харківщині. ВIДЕО
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У мережу потрапили кадри спаленої російської техніки на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, кади опубліковані у твіттері kharkiv_warnews
Автор відео, коментуючи купу спаленої техніки, зазначив: "Хто ще в Україну хоче прийти? БТРчики, танчики".
"ZOV" получил пиздов! 💪🇺🇦 pic.twitter.com/hVVq5hIQQU— Харьков даст пи@ды рашистам! (@kharkiv_warnews) October 15, 2022
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