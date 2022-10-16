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Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни показали як знищують російську військову техніку та визволяють окуповані населені пункти на Херсонщині.
Свіже відео з Херсонського контрнаступу опублікував ветеран "Азову" Абдула, передає Цензор.НЕТ.
"Ще один успішний штурм підрозділу розвідки Terra. Гарячі кадри підготовки та старту операції, в ході якої знищили шість одиниць бронетехніки та відкинули росіян ще далі з їхніх позицій. І це тільки початок!" - йдеться в описі відео.
Топ коментарі
+70 Перехватчик
показати весь коментар16.10.2022 18:09
+50 vitaliymkua
показати весь коментар16.10.2022 18:20
+41 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар16.10.2022 18:19
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15 октября Великобритания объявила об уничтожении трех зенитно-ракетных комплексов С-300 в прибрежном городе Бердянске. Эта операция по подавлению противовоздушной обороны противника (ПВО) последовала за уничтожением 3 российских зенитных комплексов С-300 в Токмаке 12 октября.
Це Великобританія знищила, чи ми знищили?
Продовжуйте, наші славні воїни, продовжуйте!
Получили по заслузі, бо кацапи ******* насміхатись із не таких як вони!
це якісь совіцькі скрєпи.
один дрон, один залп з далекобійної артилерії і не буде ніякої атаки.((
Новый материал от нашего фронтового корреспондента Георгия Ак-Мурзы. Он упорно продолжает называть эти истории «байками», хотя все основаны на реальных событиях.
Очерк, который «Думская» предлагает вашему вниманию, состоит из рассказов двух знакомых автора из Вооруженных сил Украины. Выслушав первый, Георгий долго колебался, отдавать ли записанное повествование редакции: уж очень фантастической показалась ему история.
Однако его сомнения развеял рассказ другого офицера, из другого подразделения и другого рода войск. Поведанное им ставило все точки над «i» и вывело этот случай из разряда комедийных, придав ему вполне логичное обоснование. Но обо всем по порядку.
КОВРОВАЯ ФАЛЛОБОМБАРДИРОВКА
Эта часть истории была рассказана офицером подразделения, которое занимается электронной разведкой.
- В начале лета мы перехватили по закрытому каналу странную переписку, которая совпала со странным усилением огневой активности на участке, который держало одно из подразделений ЧВК «Вагнер». Активность была подавлена нашей артиллерией. Но переписка была загадочной…
Один из «вагнеровцев», младший командир опорного участка россиян, общался на странную тему по закрытому каналу с вышестоящим командиром:
«Мл. командир ЧВК: «Прием. Х..хлы на нас сбросили х…й».
Вышестоящий командир ЧВК: «Что значит, сбросили х…й? Вы там что, б..ядь, совсем о…уели или обдолбались, нах, в дрова?»
Младший командир ЧВК: «Никак нет. Х…й сбросили. Прямо на опорник. Упал на голову бойцу, позывной Тюмень. Из отбывавших».
Командир подразделения ЧВК: «Прекратить нести х…ю! Бл..дь, приеду к вам, все пострадают, бл… И отбывавшие, и нет».
М. ком.: «Плюс, плюс. Но х…й точно сбросили. Отбывавшие волнуются, бакланят. Решают, зашквар на Тюмени или нет. По понятиям он теперь в обидке. Тюмень в блиндаже засел с пулеметом, обещает завалить любого, кто его «обиженным» назовет».
Старший Командир: «Бл…дь. Это провокациях х…лов. Сидеть тихо, огонь не открывать, б…дь!»
Мл. ком: «Командир, х…хлы много ху…в на нас сбросили только что. Типа х…вая бомбардировка с дронов. Многие законтачились. Пацаны в непонятке, нервничают».
Старший командир: «Бл…дь, заканчивайте цирк. Это провокация х…хлов. Еще раз - сидим, тишину держим - огонь не открывать».
Мл. ком.: «Плюс, плюс! Передал команду. Но пацанов уже не могу держать. Они с ворами связались своими, спросили, как быть. Те прогон кинули, что х…и на головы - это типа зашквар и беспредел. И за беспредел нужно спрашивать. Пацаны орут, что х…и все б/ушные! Все с ума тут посходили, меня не в х…й не ставят. Уже начали палить. В общем, все. Все уже лупят по дронам из всего. Меня обещали завалить, если помешаю».
Старший командир: «П…здец… Вы, с…ка, уроды. А ты долбо…б, не можешь навести порядок. Б…дь. После сегодняшнего шума, который устроил твой взвод, все позиции х…хлы срисовали. Теперь меня лично завалит (позывной). Но сначала я тебя завалю. И всех твоих уродов…»
ИНТИМ-БОМБЫ
Разгадка тайны загадочного диалога «вагнеровцев» нашлась лишь через несколько месяцев. Помог молодой украинский офицер, который в начале полномасштабной войны ушел добровольцем в Вооруженные силы и стал одним из самых результативных операторов беспилотников - благодаря своему довоенному увлечению новомодным видом спорта - дрон-рейсингом.
«В начале лета наше подразделение находилось на донецком направлении. Было жестко, мы пытались отбить у прущих вперед россиян ключевой в обороне городок. Против нас поначалу стояли «мобики» из сепарских недореспублик. Напирали плотно, иногда просто толпами ходили в атаку в стиле маршала Жукова: «бабы еще нарожают». Конечно, наши их укладывали тоже плотно, рядами в кучу мяса на нейтралке.
Через пару недель на той стороне явно что-то поменялось. «Мобиков» сменило другое подразделение - по информации разведки, «вагнеровцы». Наши разведосы уточнили, что среди них много уголовников из российских тюрем, а вот командирами там были профи из постоянного состава ЧВК.
Воевали «вагнеровцы» довольно искусно, точечными рейдами постоянно изматывали. Конечно, все это время и с нашей стороны, и со стороны орков арта работала беспрерывно. По обе стороны фронта все закопались в землю основательно. И замаскировались соответственно, свежие фотки со спутников не давали четких целей. Подключили меня с товарищами - мы должны были с помощью дронов выявить позиции противника. До войны я брал призы в дрон-рейсинге, вся наша группа состояла из таких же спортсменов - уже в армии нас дообучили разведывательной работе с использованием дронов.
Неделю летаем, вторую. Результатов - ноль. Маскируются «вагнеровцы» отлично, командиры у них опытные. Пару раз гранаты на подвесах пытались бросать, чтобы вызвать ответный огонь и засечь их основные огневые точки, опорники. Но те, завидев наш дроны, молчали. И прятались, как суслики. Сброшенные гранаты не принесли ущерба и не вызвали ответного огня.
Сидим как-то после такого вот нулевого вылета, молчим. Ломаем головы, что делать…
Вдруг один из моих камрадов, с позывным Буржуй аж подпрыгивает! И орет, дескать, знаю, как этих крыс позлить и заставить пострелять по дронам! Звонит при нас жене:
- Варь, слушай! У меня в гараже три чемодана стоит. Ну с товаром нераспроданным, от нашего магазина, который закрыли еще в 19 году, помнишь? Слушай, перешли мне все это добро «Новой почтой». Да не ругайся ты, есть ему применение. Да не то, что ты подумала. Это не то, Варь, реально, для войны, а не для е…ли.. Варь, ну ты че, меня не знаешь? Я даже в постели с тобой нашим товаром не пользовался никогда, мне тебя хватало… Ха-ха! Да не прикалываюсь я. Честно, для войны - потом расскажу, не могу сейчас по телефону…
Короче, приходит Буржую его посылка по почте, огромные такие три ящика. Я сам с Буржуем ездил посылку принимать. Когда открыли ящики на почте, онемели все. И сотрудники. И я…
Буржуй, гад, даже не покраснел, когда осматривал содержимое «посылочки». В ящиках лежали фаллоимитаторы да вагины резиновые. Ассортимент сексшопа
Ну прямо на «Новой почте» я не сдержался, шепчу Буржую:
- Ты, чувак, совсем охренел в атаке? Нах нам твои х…и и письки резиновые?
А Буржуй, такой невозмутимый и важный: ты, мол, давай без паники. Все, дескать, в дело пойдет. Пакуй давай добро в машину и поехали обратно в «распологу».
Сотрудников почты, когда мы с Буржуем распаковывали посылку, конечно, надо было снимать на смартфон. Они поначалу сохраняли такую себе «морду лица» невозмутимую, но вот истеричный хохот за кадром, на складе: девчонки с «Новой» просто сбегали за дверь на «поржать»… был ну очень слышен… Да и взгляды нам вслед были такие… Странные….
Я лично из «Новой» уезжал красный, как рак свежесваренный. А Буржую - все пофиг, выглядел, будто в лотерею миллион выиграл!
По дороге растолковал мне Буржуй свой «стратегический» план. Скажем так, нестандартный. Но результаты принести может. Поведал Буржуй, мол, держал когда-то магазинчик интим-товаров. Но обанкротился, не потянул аренду, да и спрос был маленьким в его городке. Закрыл лавочку, а вот товар распродать не успел.
В первый же вечер прицепили мы к дрону огромный черный пенис с автоматическим отцепом. Над позициями орков сбросили. Молчание. Решили продолжить эксперимент. На следующий вечер запустили сразу три дрона, с пучками пенисов на автоматической отцепке.
Сбросили… Молчание. Но через пару часиков еще несколько «фаллобомбардировщиков»