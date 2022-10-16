Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. ВIДЕО

Українські воїни показали як знищують російську військову техніку та визволяють окуповані населені пункти на Херсонщині.

Свіже відео з Херсонського контрнаступу опублікував ветеран "Азову" Абдула, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один успішний штурм підрозділу розвідки Terra. Гарячі кадри підготовки та старту операції, в ході якої знищили шість одиниць бронетехніки та відкинули росіян ще далі з їхніх позицій. І це тільки початок!" - йдеться в описі відео.

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