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Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни показали як знищують російську військову техніку та визволяють окуповані населені пункти на Херсонщині.

Свіже відео з Херсонського контрнаступу опублікував ветеран "Азову" Абдула, передає Цензор.НЕТ.

"Ще один успішний штурм підрозділу розвідки Terra. Гарячі кадри підготовки та старту операції, в ході якої знищили шість одиниць бронетехніки та відкинули росіян ще далі з їхніх позицій. І це тільки початок!" - йдеться в описі відео.

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Топ коментарі
+70
Удар по ПВО:
15 октября Великобритания объявила об уничтожении трех зенитно-ракетных комплексов С-300 в прибрежном городе Бердянске. Эта операция по подавлению противовоздушной обороны противника (ПВО) последовала за уничтожением 3 российских зенитных комплексов С-300 в Токмаке 12 октября.

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16.10.2022 18:09
+50
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16.10.2022 18:20
+41
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16.10.2022 18:19
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Удар по ПВО:
15 октября Великобритания объявила об уничтожении трех зенитно-ракетных комплексов С-300 в прибрежном городе Бердянске. Эта операция по подавлению противовоздушной обороны противника (ПВО) последовала за уничтожением 3 российских зенитных комплексов С-300 в Токмаке 12 октября.

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16.10.2022 18:09 Відповісти
Будемо сподіватись, що це активна підготовка до Мелітополького прориву
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16.10.2022 18:20 Відповісти
скоріше підготовка до перекриття постачання херсонського угрупування. самі міста брати довго і багато людей потрібно покласти
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17.10.2022 10:24 Відповісти
Не зрозуміло тут із приводу "Великобритания объявила об уничтожении".
Це Великобританія знищила, чи ми знищили?
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16.10.2022 19:00 Відповісти
а ты с какой целью интересуешься? може ты шпион?
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16.10.2022 21:46 Відповісти
Українська Reconquista триває.
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16.10.2022 18:12 Відповісти
На своїй Землі чи Terra
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16.10.2022 23:15 Відповісти
«І це тільки початок!».
Продовжуйте, наші славні воїни, продовжуйте!
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16.10.2022 18:12 Відповісти
Astra: Массовое убийство на полигоне под Белгородом произошло после оскорбительных слов в адрес Аллаха от одного из командиров https://charter97.org/ru/news/2022/10/16/520208/
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16.10.2022 18:14 Відповісти
Славненько то як!
Получили по заслузі, бо кацапи ******* насміхатись із не таких як вони!
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16.10.2022 18:18 Відповісти
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16.10.2022 18:20 Відповісти
СВОБОДУ народам росії від кривавої кремлівської хунти.
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16.10.2022 18:42 Відповісти
Таджика правительственные награды положены за утилизацию биомусора.
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16.10.2022 18:52 Відповісти
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16.10.2022 18:19 Відповісти
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16.10.2022 18:23 Відповісти
Фсе прапало
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16.10.2022 18:38 Відповісти
Тебя там не хватает. уже бы под москвой были бы.
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16.10.2022 18:59 Відповісти
Под столицу уже стянули все что надо... Столько даже в первые дни войны не было! Не ссы!
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16.10.2022 19:12 Відповісти
Свиням місце в свинарнику.Нєхєр "свінскій мір" заносити на територію України.
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16.10.2022 18:53 Відповісти
реально лячно було побачити як наша бронегрупа перед атакою КУПНО СТОЇТЬ і чекає наказу на атаку.

це якісь совіцькі скрєпи.

один дрон, один залп з далекобійної артилерії і не буде ніякої атаки.((
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16.10.2022 19:09 Відповісти
"Х…евая атака": как заключенных из ЧВК "Вагнер" при помощи фаллоимитаторов победили

Новый материал от нашего фронтового корреспондента Георгия Ак-Мурзы. Он упорно продолжает называть эти истории «байками», хотя все основаны на реальных событиях.

Очерк, который «Думская» предлагает вашему вниманию, состоит из рассказов двух знакомых автора из Вооруженных сил Украины. Выслушав первый, Георгий долго колебался, отдавать ли записанное повествование редакции: уж очень фантастической показалась ему история.

Однако его сомнения развеял рассказ другого офицера, из другого подразделения и другого рода войск. Поведанное им ставило все точки над «i» и вывело этот случай из разряда комедийных, придав ему вполне логичное обоснование. Но обо всем по порядку.

КОВРОВАЯ ФАЛЛОБОМБАРДИРОВКА

Эта часть истории была рассказана офицером подразделения, которое занимается электронной разведкой.

- В начале лета мы перехватили по закрытому каналу странную переписку, которая совпала со странным усилением огневой активности на участке, который держало одно из подразделений ЧВК «Вагнер». Активность была подавлена нашей артиллерией. Но переписка была загадочной…

Один из «вагнеровцев», младший командир опорного участка россиян, общался на странную тему по закрытому каналу с вышестоящим командиром:

«Мл. командир ЧВК: «Прием. Х..хлы на нас сбросили х…й».

Вышестоящий командир ЧВК: «Что значит, сбросили х…й? Вы там что, б..ядь, совсем о…уели или обдолбались, нах, в дрова?»

Младший командир ЧВК: «Никак нет. Х…й сбросили. Прямо на опорник. Упал на голову бойцу, позывной Тюмень. Из отбывавших».

Командир подразделения ЧВК: «Прекратить нести х…ю! Бл..дь, приеду к вам, все пострадают, бл… И отбывавшие, и нет».

М. ком.: «Плюс, плюс. Но х…й точно сбросили. Отбывавшие волнуются, бакланят. Решают, зашквар на Тюмени или нет. По понятиям он теперь в обидке. Тюмень в блиндаже засел с пулеметом, обещает завалить любого, кто его «обиженным» назовет».

Старший Командир: «Бл…дь. Это провокациях х…лов. Сидеть тихо, огонь не открывать, б…дь!»

Мл. ком: «Командир, х…хлы много ху…в на нас сбросили только что. Типа х…вая бомбардировка с дронов. Многие законтачились. Пацаны в непонятке, нервничают».

Старший командир: «Бл…дь, заканчивайте цирк. Это провокация х…хлов. Еще раз - сидим, тишину держим - огонь не открывать».

Мл. ком.: «Плюс, плюс! Передал команду. Но пацанов уже не могу держать. Они с ворами связались своими, спросили, как быть. Те прогон кинули, что х…и на головы - это типа зашквар и беспредел. И за беспредел нужно спрашивать. Пацаны орут, что х…и все б/ушные! Все с ума тут посходили, меня не в х…й не ставят. Уже начали палить. В общем, все. Все уже лупят по дронам из всего. Меня обещали завалить, если помешаю».

Старший командир: «П…здец… Вы, с…ка, уроды. А ты долбо…б, не можешь навести порядок. Б…дь. После сегодняшнего шума, который устроил твой взвод, все позиции х…хлы срисовали. Теперь меня лично завалит (позывной). Но сначала я тебя завалю. И всех твоих уродов…»

ИНТИМ-БОМБЫ

Разгадка тайны загадочного диалога «вагнеровцев» нашлась лишь через несколько месяцев. Помог молодой украинский офицер, который в начале полномасштабной войны ушел добровольцем в Вооруженные силы и стал одним из самых результативных операторов беспилотников - благодаря своему довоенному увлечению новомодным видом спорта - дрон-рейсингом.

«В начале лета наше подразделение находилось на донецком направлении. Было жестко, мы пытались отбить у прущих вперед россиян ключевой в обороне городок. Против нас поначалу стояли «мобики» из сепарских недореспублик. Напирали плотно, иногда просто толпами ходили в атаку в стиле маршала Жукова: «бабы еще нарожают». Конечно, наши их укладывали тоже плотно, рядами в кучу мяса на нейтралке.

Через пару недель на той стороне явно что-то поменялось. «Мобиков» сменило другое подразделение - по информации разведки, «вагнеровцы». Наши разведосы уточнили, что среди них много уголовников из российских тюрем, а вот командирами там были профи из постоянного состава ЧВК.

Воевали «вагнеровцы» довольно искусно, точечными рейдами постоянно изматывали. Конечно, все это время и с нашей стороны, и со стороны орков арта работала беспрерывно. По обе стороны фронта все закопались в землю основательно. И замаскировались соответственно, свежие фотки со спутников не давали четких целей. Подключили меня с товарищами - мы должны были с помощью дронов выявить позиции противника. До войны я брал призы в дрон-рейсинге, вся наша группа состояла из таких же спортсменов - уже в армии нас дообучили разведывательной работе с использованием дронов.

Неделю летаем, вторую. Результатов - ноль. Маскируются «вагнеровцы» отлично, командиры у них опытные. Пару раз гранаты на подвесах пытались бросать, чтобы вызвать ответный огонь и засечь их основные огневые точки, опорники. Но те, завидев наш дроны, молчали. И прятались, как суслики. Сброшенные гранаты не принесли ущерба и не вызвали ответного огня.

Сидим как-то после такого вот нулевого вылета, молчим. Ломаем головы, что делать…

Вдруг один из моих камрадов, с позывным Буржуй аж подпрыгивает! И орет, дескать, знаю, как этих крыс позлить и заставить пострелять по дронам! Звонит при нас жене:

- Варь, слушай! У меня в гараже три чемодана стоит. Ну с товаром нераспроданным, от нашего магазина, который закрыли еще в 19 году, помнишь? Слушай, перешли мне все это добро «Новой почтой». Да не ругайся ты, есть ему применение. Да не то, что ты подумала. Это не то, Варь, реально, для войны, а не для е…ли.. Варь, ну ты че, меня не знаешь? Я даже в постели с тобой нашим товаром не пользовался никогда, мне тебя хватало… Ха-ха! Да не прикалываюсь я. Честно, для войны - потом расскажу, не могу сейчас по телефону…

Короче, приходит Буржую его посылка по почте, огромные такие три ящика. Я сам с Буржуем ездил посылку принимать. Когда открыли ящики на почте, онемели все. И сотрудники. И я…

Буржуй, гад, даже не покраснел, когда осматривал содержимое «посылочки». В ящиках лежали фаллоимитаторы да вагины резиновые. Ассортимент сексшопа

Ну прямо на «Новой почте» я не сдержался, шепчу Буржую:

- Ты, чувак, совсем охренел в атаке? Нах нам твои х…и и письки резиновые?

А Буржуй, такой невозмутимый и важный: ты, мол, давай без паники. Все, дескать, в дело пойдет. Пакуй давай добро в машину и поехали обратно в «распологу».

Сотрудников почты, когда мы с Буржуем распаковывали посылку, конечно, надо было снимать на смартфон. Они поначалу сохраняли такую себе «морду лица» невозмутимую, но вот истеричный хохот за кадром, на складе: девчонки с «Новой» просто сбегали за дверь на «поржать»… был ну очень слышен… Да и взгляды нам вслед были такие… Странные….

Я лично из «Новой» уезжал красный, как рак свежесваренный. А Буржую - все пофиг, выглядел, будто в лотерею миллион выиграл!

По дороге растолковал мне Буржуй свой «стратегический» план. Скажем так, нестандартный. Но результаты принести может. Поведал Буржуй, мол, держал когда-то магазинчик интим-товаров. Но обанкротился, не потянул аренду, да и спрос был маленьким в его городке. Закрыл лавочку, а вот товар распродать не успел.

В первый же вечер прицепили мы к дрону огромный черный пенис с автоматическим отцепом. Над позициями орков сбросили. Молчание. Решили продолжить эксперимент. На следующий вечер запустили сразу три дрона, с пучками пенисов на автоматической отцепке.

Сбросили… Молчание. Но через пару часиков еще несколько «фаллобомбардировщиков»
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16.10.2022 19:23 Відповісти
Таке враження, що в нас починають показувати мільтіки в стиліт *****
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16.10.2022 20:41 Відповісти
не ссцы кацап - тебе скоро в мешок там уже не так страшно
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17.10.2022 00:09 Відповісти
З мене такий кацап, як з тебе колумбієць. Ти уйобок.
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17.10.2022 10:15 Відповісти
ты кацапом был кацапом и подохнешь и никакой гугл переводчик тебе питару не поможет
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21.10.2022 00:16 Відповісти
Я тобі вже писав про свою належність до кацапів. Але я бачу, що ти інтелектом не обтіжений. Їбаньком був, ібаньком тебе і відспівають. Доречі, чого пишеш на кацапській мові. Гугл перекладачем не вмієш користуватись. Імбіцил.
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21.10.2022 07:55 Відповісти
дебил мне не нужен переводчик я знаю четыре языка в том числе и родной укаринский - а ты ботяра пишешь всякий бред косишь под украинца через гугл переводчик
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21.10.2022 09:27 Відповісти
Я з тобою мовою рорзмовляю, а ти кончений кацапьорд язиком лижеш.
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21.10.2022 09:56 Відповісти
какого хрена ты мне пишешь придурок? никакой ты не западенець - иди убейся апстену ботяра московський
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21.10.2022 10:03 Відповісти
Нервуєш, кацапьорд? Бачу вже ЯЗИК з жопи вийняв.
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21.10.2022 10:08 Відповісти
Покажи,як треба....ми на диванах розумні...
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17.10.2022 11:02 Відповісти
А ти з якої країни пишеш? Крепка патріотка за тисячу кілометрів.
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17.10.2022 14:30 Відповісти
СЛАВА ВСУ!
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16.10.2022 21:43 Відповісти
 
 