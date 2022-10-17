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Знищення російського ЗРК "Тор" на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

На Херсонщині українські артилеристи знищили ворожий ЗРК "Тор".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, успішну атаку українських воїнів зафільмував безпілотник. Судячи з відео, ворожий ЗРК був знищений прямим попаданням.

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Для довідки: ЗРК "Тор" - всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки. Система "Тор" призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, авіабомб що планують (керованих авіабомб), літаків і вертольотів, в тому числі і виконаних по технології "стелс". Може працювати як в ручному, за участю операторів, так і повністю автоматичному режимі. При цьому система "Тор" сама контролює окреслений повітряний простір і самостійно збиває всі повітряні цілі, що не упізнані системою "свій-чужий".

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+22
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17.10.2022 10:16
+8
Вроде ж товарищи за ноги поволокли....як кусок лайна
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17.10.2022 10:32
+8
Один точно буде калікою а другий то вже на Кобзона дивиться.
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17.10.2022 10:34
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17.10.2022 10:13 Відповісти
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17.10.2022 10:16 Відповісти
Я перепрошую чи то я чогось не розумію або може мені здається - що таке протилокаційний радар ?
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17.10.2022 11:36 Відповісти
проблеми перекладу, мабуть ...
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17.10.2022 11:58 Відповісти
невчасно ванька відійшов...є сумніви що кобзона почує...а залишився то 100% на його концерт потрапив би
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17.10.2022 10:18 Відповісти
переживаю за судьбу двух кацапов идущих в 5 метрах
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17.10.2022 10:19 Відповісти
Вроде ж товарищи за ноги поволокли....як кусок лайна
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17.10.2022 10:32 Відповісти
Один точно буде калікою а другий то вже на Кобзона дивиться.
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17.10.2022 10:34 Відповісти
Эх...смотрела бы вечно на таку красу
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17.10.2022 10:30 Відповісти
Кацерам ескалібурчика "підігнали"?
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17.10.2022 10:36 Відповісти
Цікаво що прилетіло. Спочатку думав снаряд, але на відео один орк в останню секунду щось побачив і почав бігти вбік. Красівоє ))
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17.10.2022 10:56 Відповісти
Не сильно він схож на знищений (( цікаве озброєння застосовують, вже не в перше бачу, як шрапнель, проти піхоти те що треба
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17.10.2022 11:14 Відповісти
Вівд тої шрапнелі "Тор! на сито схожий, таке не відновлюється, а що не палає -то такє...
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17.10.2022 12:27 Відповісти
Вольфрамовые шарики - делают маленькие дырки, но много.
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17.10.2022 13:24 Відповісти
Супер!!!!
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17.10.2022 13:23 Відповісти
знищення немає.

дуже сподіваюся що пошкодження рівноцінні знищенню.
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17.10.2022 17:46 Відповісти
 
 