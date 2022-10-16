Росіяни розпочали евакуацію зрадників з Херсонської області до окупованого Криму, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти евакуюють зрадників із "держвних органів" Херсонської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.
"Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих "державних" установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+23 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар16.10.2022 20:02
+15 Перехватчик
показати весь коментар16.10.2022 20:02
+9 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар16.10.2022 19:54
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Спасибо.
@NashaCanada
·
4 ч
Все частично мобилизованные обеспечены оружием. Частично.
У одного приклад, у другого дуло, у третьего курок.
Вам знайоме таке поняття, як надійні джерела інформації?
точно в глаз попал...)))
А насчёт Херсона ты небойся кацап скоро зайдем! И не только в Херсон а и в Донецк и Луганск!Всему своё время!
Вас вчили до незнайомих людей звертатися на "Ви"?
P.S. "нєбойся"... Пишіть мовою, якщо язика не спромоглися вивчити. А моє перше повідомлення було про про інформаційну гігієну, якщо не зрозуміли. І жодного сумніву у тому, що Збройні сили України зайдуть і в Херсон, і в Луганськ з Донецьком, і до Севастополя.
@NashaCanada
·
4 ч
Откуда берутся соловьевы и скабеевы? А почему вы не спрашиваете, откуда берутся лобковые вши?
В обществе, которое соблюдает элементарные правила гигиены - эта гадость не заводится.