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Росіяни розпочали евакуацію зрадників з Херсонської області до окупованого Криму, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон,херсонщина,ворог,кацап,русня,орк

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію про те, що російські окупанти евакуюють зрадників із "держвних органів" Херсонської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

"Окупанти посилюють фільтраційні заходи у Херсонській області та розпочали процес евакуації так званих "державних" установ. За наявною інформацією, з Херсона на тимчасово окуповану територію АР Крим вивозять співробітників та майно банків і пенсійного фонду", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Херсонські партизани просять жителів 14 сіл евакуюватись на лівий берег Дніпра. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+23
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16.10.2022 20:02
+15
Nasha CanadaНаша Канада

@NashaCanada

·

4 ч

Откуда берутся соловьевы и скабеевы? А почему вы не спрашиваете, откуда берутся лобковые вши?
В обществе, которое соблюдает элементарные правила гигиены - эта гадость не заводится.
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16.10.2022 20:02
+9
Бегите сразу в Сыктывкар, шоб потом второй раз не вставать.
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16.10.2022 19:54
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та прямо там постріляйте іх-все одно зрадять
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16.10.2022 19:44 Відповісти
Скатертью дорожка! А нельзя было сразу до войны взять и уехать? Нужны были эмоции?
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16.10.2022 19:44 Відповісти
Куда? В Крим? Шоб потом і звідти чух-чух?
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16.10.2022 19:48 Відповісти
Кацап так влаштований що тікає світ за очі лише під страхом розплати за скоєні злочини.
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16.10.2022 20:38 Відповісти
щурі перші тікають
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16.10.2022 19:44 Відповісти
Та не чипайте ви тваринок, пацюки - добрі, розумні тварини, в них величезна роль в екосистемах.... чим вони вам заважають? Тим, що знищують сміття, яке ми накидаємо? То й що??? Чи мало інших організмів? Людина - єдина істота, здібна на таку поведінку.... Тварини - завжди раціональні.
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16.10.2022 20:58 Відповісти
ну его ***** этих полезных тваринок без их на земле было бы меньше бед и смертей
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16.10.2022 22:02 Відповісти
Транзитним пасажирам прохання пройти до зали очікування - будете на веслах далі, ну або вплав
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16.10.2022 19:45 Відповісти
Желательно в одно место, и координаты, пожалуйста, укажите.
Спасибо.
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16.10.2022 19:45 Відповісти
Навіщо вони їм потрібні?
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16.10.2022 19:46 Відповісти
Замість себе здаватимуть - мо' й до них самих не доберуться!
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16.10.2022 20:00 Відповісти
Майно банків та пенсійного фонду в першу чергу, а колоборанти в кінці обозу щоб вата не питала куди вони поділися.
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16.10.2022 20:04 Відповісти
Nasha CanadaНаша Канада

@NashaCanada

·

4 ч

Все частично мобилизованные обеспечены оружием. Частично.
У одного приклад, у другого дуло, у третьего курок.
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16.10.2022 19:49 Відповісти
В інеті пишуть, що наші зайшли сьогодні в Херсон. Сподіваюсь, щоб це була правда, а не фейк.
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16.10.2022 19:50 Відповісти
В інеті ще пишуть, що нібіру уже блізко.

Вам знайоме таке поняття, як надійні джерела інформації?
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16.10.2022 19:52 Відповісти
Та знаю, що поки офіційно це не підтвержено, може бути фейком. А так хочеться, щоб це була правда.
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16.10.2022 19:55 Відповісти
Так и про Нибиру тоже " может быть фейком " !
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16.10.2022 20:00 Відповісти
да что вы так палите Ринатика...)))\Нибиру его конёк...)\
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16.10.2022 20:11 Відповісти
А ему пофиг: шо в лоб, шо по лбу ... Ему чел сказал , шо все пучком, оно же в космос улетает - настырно свою муйню с Нибиру несет... Каароч... полный АБЫРВАЛГ.
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16.10.2022 21:58 Відповісти
а как ты догадался что это Ринат Амедов...?
точно в глаз попал...)))
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16.10.2022 20:09 Відповісти
Ты ещё скажи Нибиру не существует??) Я че зря столько роликов про неё смотрел в ютубе.
А насчёт Херсона ты небойся кацап скоро зайдем! И не только в Херсон а и в Донецк и Луганск!Всему своё время!
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16.10.2022 21:21 Відповісти
WTF?

Вас вчили до незнайомих людей звертатися на "Ви"?

P.S. "нєбойся"... Пишіть мовою, якщо язика не спромоглися вивчити. А моє перше повідомлення було про про інформаційну гігієну, якщо не зрозуміли. І жодного сумніву у тому, що Збройні сили України зайдуть і в Херсон, і в Луганськ з Донецьком, і до Севастополя.
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16.10.2022 22:15 Відповісти
Елажев на чём ты палишься...? - тебя сразу двое вычислили...!)))
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16.10.2022 20:12 Відповісти
От і добре, бо коли Кримський міст остаточно здійснить "відхід на більш вигідні позиції", то відловлювати цих зрадників буде легше.
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16.10.2022 19:51 Відповісти
адміністрація в ізгнанії. Далі Керчі не пустять, Спермоусов буде милостиню просити на паперті.
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16.10.2022 19:53 Відповісти
Бегите сразу в Сыктывкар, шоб потом второй раз не вставать.
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16.10.2022 19:54 Відповісти
Ссывтыкар . Самое то для них место .
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16.10.2022 19:57 Відповісти
Може, нехай і "наших" заберуть...
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16.10.2022 20:00 Відповісти
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16.10.2022 20:02 Відповісти
Nasha CanadaНаша Канада

@NashaCanada

·

4 ч

Откуда берутся соловьевы и скабеевы? А почему вы не спрашиваете, откуда берутся лобковые вши?
В обществе, которое соблюдает элементарные правила гигиены - эта гадость не заводится.
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16.10.2022 20:02 Відповісти
У Спєрмаусова всьо пад кантролєм,панікі нєт...
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16.10.2022 20:09 Відповісти
Прямо в Сибирь. Шоб два раза не вставать
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16.10.2022 20:09 Відповісти
...и побежали твари на болота мацковии
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16.10.2022 20:13 Відповісти
Орки, через Керченську протоку на банківських сейфах попливете? Беріть приклад з німців. В 1943 році при відступі з Києва свої сейфи у гестапо залишили відкритими із ключами. Досі на Володимирській ними користуються. Це не моя видумка.
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16.10.2022 20:16 Відповісти
На місці української влади варто також провести агітаційно-попереджувальну компанії для колаборантів і рядових,мовляв,спуску не буде,коли ми прийдемо,нам і так ви вже насрали,в тюрмах тримати вас задорого,тому шуруйте на родіну ,котру ви обрали.
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16.10.2022 20:17 Відповісти
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16.10.2022 20:23 Відповісти
Будьте ви прокляті кацапські прихвостні !!!!!!!
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16.10.2022 20:25 Відповісти
доволі дивно виходить: своїх кидають, але українських зрадників евакуюють
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16.10.2022 20:52 Відповісти
пропоную їм тікати зразу в СИБІР!
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16.10.2022 21:08 Відповісти
І знаєте, що потім буде найгірше-оця вся пліснява любими методами і шляхами знову буде лізти сюди з дитячим лепетом "ми не стреляли, нас винудили". І знову знайдуться сивохи-"ето же наші люди". І що, ми маємо вчергове лоханутись і повірити?
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17.10.2022 06:17 Відповісти
 
 