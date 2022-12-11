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Українські воїни затрофеїли ворожий танк. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни захопили російський танк у справному стані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із бійців похвалився трофеєм і опублікував відеозапис, на якому зафільмований російський танк.

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Автор: Сергій Яковенко
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12.12.2022 10:06 Відповісти
Вчора -24 танки у орків і получається мінімум +1 у нас ))
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12.12.2022 10:14 Відповісти
воїну і коментатору браво
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12.12.2022 10:21 Відповісти
Ленд ліз працює.
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12.12.2022 10:25 Відповісти
Собаки сутулі, а вірно назвав, це як шакали, ходять і бояться.
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12.12.2022 10:26 Відповісти
Леопардов добавилось. Оно и хорошо, не надо у немцев клянчить
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12.12.2022 10:41 Відповісти
не перше відео де трофейний танк без динамічного захисту, "друга" армія в світі б..я
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12.12.2022 10:47 Відповісти
В доброиу хозайстві пригодиться.
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12.12.2022 15:48 Відповісти
 
 