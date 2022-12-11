Українські воїни затрофеїли ворожий танк. ВIДЕО
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Українські воїни захопили російський танк у справному стані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, один із бійців похвалився трофеєм і опублікував відеозапис, на якому зафільмований російський танк.
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