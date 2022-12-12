Бійці захоплено спостерігають за залпом РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований залп з РСЗВ "HIMARS".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни захоплено спостерігали за пострілами і опублікували запис у соцмережах.

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