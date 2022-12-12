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Бійці захоплено спостерігають за залпом РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований залп з РСЗВ "HIMARS".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни захоплено спостерігали за пострілами і опублікували запис у соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+44
А орки то в каком диком восторге аж полные штаны.
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12.12.2022 19:37
+43
а в точке прилёта, орки разрываются на части, с визгами и воплями встречая прибывающие ракеты ))
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12.12.2022 19:38
+41
Їба#те хлопці цю нечисть ординську.
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12.12.2022 19:35
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Сподіваюсь, Васям кацапськими капут!
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12.12.2022 19:33 Відповісти
Іванам..!
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12.12.2022 21:31 Відповісти
И ванам кацапским!
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13.12.2022 13:47 Відповісти
Не Васям, а кацапським Ванькам! Досить паклюжити гарне ім*я ВАСИЛЬ!
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12.12.2022 21:53 Відповісти
Іван Степанович Мазепа, Іван Якович Франко, Іван Семенович Нечуй-Левицький, Іван Петрович Котляревський і т.д.
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12.12.2022 23:08 Відповісти
Іван, Ян, Джон та кацапський вОнюшка - це двi, навiть чотири великi рiзницi. )
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14.12.2022 05:59 Відповісти
неперевершенно гарно!!!
(і ще якомусь Васі сподобалось))))
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12.12.2022 19:34 Відповісти
Та Васі взагалі кусень сала у горлі застряг!
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12.12.2022 21:33 Відповісти
не хвалюйтесь))) проковтне)))
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12.12.2022 21:35 Відповісти
Сподіваюсь..!

Переживаю за Васю!

Дай Бог йому, та всій його родині здоров'ячка, та довгих років життя!
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12.12.2022 21:47 Відповісти
Їба#те хлопці цю нечисть ординську.
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12.12.2022 19:35 Відповісти
1 хвилину постояв, випустив 6 ракет по кацапах і втік на швидкості 100 км/г
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12.12.2022 19:36 Відповісти
А орки то в каком диком восторге аж полные штаны.
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12.12.2022 19:37 Відповісти
а в точке прилёта, орки разрываются на части, с визгами и воплями встречая прибывающие ракеты ))
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12.12.2022 19:38 Відповісти
Радуются одним словом
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12.12.2022 19:46 Відповісти
"это радость, со слезами на глазах!" ))
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12.12.2022 19:51 Відповісти
И фекалиями в штанах
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13.12.2022 12:42 Відповісти
Так-ХІМЕРИ ефекто виходять на полювання...
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12.12.2022 19:39 Відповісти
Чомусь не запускається відео.
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12.12.2022 19:48 Відповісти
спробуйте натиснути на підкреслений текст (або в мене або в самій статті)
....
українські воїни захоплено спостерігали за пострілами і опублікували запис у соцмережах.
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12.12.2022 19:53 Відповісти
бо ты тупой...
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12.12.2022 20:27 Відповісти
Перевірив в трьох браузерах Хром, Ігл і Тор. На всьому рацює нормально. (Вин10)
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12.12.2022 21:34 Відповісти
Там де падає вертоліт відео запускається, а тут ні.
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12.12.2022 21:41 Відповісти
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12.12.2022 19:55 Відповісти
і цей Васька брехати не буде ))))))
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12.12.2022 20:00 Відповісти
А з іншого боку певна кількість свинособак ісполніла долг перед путіним і перегрупіровалась в морг
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12.12.2022 20:03 Відповісти
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12.12.2022 20:03 Відповісти
!!!!!!!!!!!
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12.12.2022 22:42 Відповісти
Кобзон задовбався замовляти стільці.
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12.12.2022 20:11 Відповісти
Стільці там не потрібні .
А потрібні пляшки і швабри .
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12.12.2022 21:24 Відповісти
Якщо табурет перевернути, на нього можна посадити чотирьох кацапів.
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12.12.2022 22:14 Відповісти
а якщо табурет розібрати то більше.
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12.12.2022 23:26 Відповісти
Смерть свинособача полетіла...
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12.12.2022 20:14 Відповісти
Лепотааа! Жгите эту мразь, ребята!
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12.12.2022 20:18 Відповісти
хiмери вiдправились полювати на вОнюшек-********* ))

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12.12.2022 20:22 Відповісти
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12.12.2022 20:28 Відповісти
Найкращий кацап,- свіжоморожений кацап, а ще краще глибокої заморозки,- не так смердить ... ***
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12.12.2022 20:31 Відповісти
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12.12.2022 20:32 Відповісти
ce šo, - borščom ukrainskim podavilisj? A ne znali šo leža na spine boršč ne ediat?
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13.12.2022 02:33 Відповісти
"Натюрморт"!!!
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12.12.2022 21:48 Відповісти
і де це отака краса?
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14.12.2022 05:18 Відповісти
та майже кругом таке зараз. кацапо-ординськi чмобiки живуть менше бройлера.))

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14.12.2022 08:09 Відповісти
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14.12.2022 08:13 Відповісти
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14.12.2022 08:15 Відповісти
хаймарс сила, русня могила
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12.12.2022 20:24 Відповісти
Виявляється, що можна дивитись вічно не тільки, як тече вода та горить вогонь, а ще й, як дає пуск по кацапам Хаймарс 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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12.12.2022 20:29 Відповісти
Sho teper na novyh markah namalyuyut? HIMARS? Chy drony u Sevasi? 📯
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12.12.2022 21:08 Відповісти
Слава ЗСУ! Гордість за наші екіпажі HIMARSів!
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12.12.2022 21:59 Відповісти
Красотище .
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12.12.2022 22:25 Відповісти
.
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12.12.2022 23:48 Відповісти
І у нас були б свої Хімарси як що б ракетні програми які були відкриті при Пороху продовжувалися, а не були закатані в асфальт по всій Україні актором недопрезидентом.
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29.12.2022 02:40 Відповісти
 
 