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Бійці захоплено спостерігають за залпом РСЗВ "HIMARS". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опублікований відеозапис, на якому зафіксований залп з РСЗВ "HIMARS".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські воїни захоплено спостерігали за пострілами і опублікували запис у соцмережах.
Топ коментарі
+44 govtva
показати весь коментар12.12.2022 19:37
+43 Fjall_Raven
показати весь коментар12.12.2022 19:38
+41 Oleg Kikta
показати весь коментар12.12.2022 19:35
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Будь ласка, зачекайте...
(і ще якомусь Васі сподобалось))))
Переживаю за Васю!
Дай Бог йому, та всій його родині здоров'ячка, та довгих років життя!
....
українські воїни захоплено спостерігали за пострілами і опублікували запис у соцмережах.
А потрібні пляшки і швабри .