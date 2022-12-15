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Українська бронетехніка: спеціалізований бронеавтомобіль "Новатор". ВIДЕО

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СБА "Новатор" розроблений компанією "Українська бронетехніка" на базі шасі Ford 550, яке було спеціально посилене.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автомобіль виготовлено зі сталі шведської компанії ARMOX різної твердості (до 560) та товщини в залежності від зони бронювання і в цілому машина відповідає класу бронювання ПЗСА-4 або ПЗСА-5.

Всі двері обладнані спеціальними підсиленими ригелями і замками підвищеної надійності та мають можливість відкривання ззовні у екстрених ситуаціях.

У вантажному відсіку розміщено місце для сидіння та передбачено місце для фіксації санітарних нош. Три борти вантажного відсіку відкидаються. Бокові борти легко знімаються для полегшення завантаження чи розвантаження та перевезення вантажів різного розміру.

Спеціальне освітлення в салоні (білий, червоний, синій колір) та система повного, часткового та нічного маскувального освітлення у темний час доби. У автомобілі встановлено камеру заднього виду із виводом на монітор, навігатор та телевізійний пристрій для виявлення та супроводження цілей, а також пересування у повній темряві.

"Новатор" обладнано системою пожежогасіння в салоні та в моторному відсіку. Завдяки ультрафіолетовим та інфрачервоним детекторам система виявляє займання за 3 мілісекунди та ліквідує її за 250 мілісекунд.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+7
Это сидя на Цензоре и раздувая зраду в коментах "нiчого виробляти неможливо". А новаторы пошли в производство в 2018 и сделали около 60 штук к 22-му.
А до эти Новаторов эта же кампания выпускала бронеавтомобили Варта и сделала их больше 200 штук. Вот так вот Буба.
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15.12.2022 11:56
+2
Партию броневиков Спартана закупил Петр Порошенко...кажись у Британии...три из них разбиты были..но бойцы остались живы...дно крутое у этой машинки...💪👍мины не страшны...
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15.12.2022 12:07
+1
https://youtu.be/k-uc946Jy5c...

Та все по чесноку... мавзолейные объявили очередную Могилизацию Шариковых ..а вот куда делась регулярная армия и могилизированные с 21 сентября история умалчивает...🤒😝😁наверное стоят очередной Мавзолей для дохляков 😁😁🤣🤣🤣
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15.12.2022 12:03
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Їх скільки 1 чи 2 на увесь світ? Ціна теж ой яка не маленька. З такими податками нічого виробляти в Україні неможливо.
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15.12.2022 11:40 Відповісти
Это сидя на Цензоре и раздувая зраду в коментах "нiчого виробляти неможливо". А новаторы пошли в производство в 2018 и сделали около 60 штук к 22-му.
А до эти Новаторов эта же кампания выпускала бронеавтомобили Варта и сделала их больше 200 штук. Вот так вот Буба.
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15.12.2022 11:56 Відповісти
ой долбойоб радий бронетачанці,а в той час завод Малишеве та завод Іскра в 21му році перейшли на одноденний робочий тиждень,от буба,га ?
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15.12.2022 14:45 Відповісти
Это неправда. Украина, как и любая другая страна предоставляет разные льготы, каникулы и другие возможности избежать "лишних" налогов. Но наши предприниматели не умеют и нехотят этим пользоваться.
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15.12.2022 13:41 Відповісти
А таки звідки назву "Новатор" позичили?? Дуже знайома назва...
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15.12.2022 11:54 Відповісти
https://youtu.be/k-uc946Jy5c...

Та все по чесноку... мавзолейные объявили очередную Могилизацию Шариковых ..а вот куда делась регулярная армия и могилизированные с 21 сентября история умалчивает...🤒😝😁наверное стоят очередной Мавзолей для дохляков 😁😁🤣🤣🤣
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15.12.2022 12:03 Відповісти
Партию броневиков Спартана закупил Петр Порошенко...кажись у Британии...три из них разбиты были..но бойцы остались живы...дно крутое у этой машинки...💪👍мины не страшны...
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15.12.2022 12:07 Відповісти
Прочитал название пепелаца как "Хобатоп"
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15.12.2022 14:03 Відповісти
А какое вооружение этой бронемашины..?Если для перемещения начальства то сойдет,если для рейдов и применения в боевой обстановке то не очень то приспособлена
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15.12.2022 17:38 Відповісти
Не мели ерундой Влад, если не разбираешься в теме... бронетехника бывает разная... то, что ты описал называется БМП или БТР, а это БРА - бронеавтомобиль. Он для других задач предназначен.
По сути Новатор выполняет те же задачи, что Хамви американский. Ты ж от Хамви не требуешь наличия сильного вооружения?
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15.12.2022 17:52 Відповісти
Хамви разные бывают:бронированные и небронированные,с пулеметами и без,даже с брезентовыми дверцами.."Новатор"цельнобронированная машина,но не имеющая своего вооружения с отсутствием бойниц для ведение огня стрелковым вооружением. Такую только использовать в полицейских операциях..,или как защищенное средство передвижения для старшего командования
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15.12.2022 20:27 Відповісти
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16.12.2022 00:54 Відповісти
Новатор класна тачіла, особливо для розвідників.
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16.12.2022 00:23 Відповісти
мінус її як і усіх таких броньовиків,в повній залежності від постачання до них шасі,тобто є шасі, є машини,в той же час і дозор і той же самий тритон,були мало того що на нашому шасі,вони взагалі були уніфіковані з бтр-4 по ходовій,що заважало і цю машину так зробити хз,а скоріше бажання швидкого результату без думки про перспективу...
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03.01.2023 01:04 Відповісти
 
 