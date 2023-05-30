Біля Києва було близько 40 ракет, 37 - збили, - КМВА. ВIДЕО

Сили ППО збили 37 ракет у повітряному просторі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"В повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37!



Інформація щодо руйнувань та жертв уточнююється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

За словами мера Віталія Кличка, на кількох об'єктах енергозабезпечення Києва є пошкодження, тому зараз в столиці є перебої зі світлом, водою, теплом.

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