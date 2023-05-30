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Біля Києва було близько 40 ракет, 37 - збили, - КМВА. ВIДЕО

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Сили ППО збили 37 ракет у повітряному просторі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"В повітряному просторі столиці було зафіксовано близько 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37!

Інформація щодо руйнувань та жертв уточнююється. Поки відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі, людині на місці була надана медична допомога без госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

За словами мера Віталія Кличка, на кількох об'єктах енергозабезпечення Києва є пошкодження, тому зараз в столиці є перебої зі світлом, водою, теплом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибухи лунають у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах Києва, - Кличко (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+59
Слава ЗСУ, роблять все що можуть. Смерть москалям, щоб ви суки згнили живцем ...
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16.12.2022 12:58
+35
І це ті що розказують про фашистів і "блокади Ленінграда"...
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16.12.2022 13:02
+33
Підори били не просто по енергетиці а спецом по теплогенерації...
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16.12.2022 12:59
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Слава ЗСУ, роблять все що можуть. Смерть москалям, щоб ви суки згнили живцем ...
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16.12.2022 12:58 Відповісти
Підори били не просто по енергетиці а спецом по теплогенерації...
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16.12.2022 12:59 Відповісти
І це ті що розказують про фашистів і "блокади Ленінграда"...
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16.12.2022 13:02 Відповісти
забули "можем павтаріть". це вони можуть, тільки цього разу за фашистів...
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16.12.2022 13:05 Відповісти
вони і тоді були фашистами ..
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16.12.2022 13:32 Відповісти
НКВД обучало Гестапо и др. силовые органы Рейха как пытать, мучать, убивать людей ...и как строить лагеря.
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16.12.2022 22:41 Відповісти
кацапи самі реальні фашисти, нацисти і терористи в екупі, правда православні. То вони і самі тоді призвели і голодовку в ленінграді, бо на таке здібні тільки потвори. Почитайте реальну історію.
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16.12.2022 13:33 Відповісти
Які вони православні? Вони сатаністи!
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16.12.2022 13:50 Відповісти
Проте, як запитаєш у цих скрєпних, чому в оточеному Ленінграді працювали ресторани та завозилася сировина на заводи - то в баняках, що в них замість голови, проходить такий логічний ланцюжок, що це ти фашист,а не їхня хвора країна.
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16.12.2022 15:15 Відповісти
Да всі ми дивилися про блокаду Ленінграда фільми зняті їми же), і хто мав тоді подумати що таке вони влаштують і на Україні. Націзм +, Рашизм = несе смерть вільним людям ). І хай там в Європі знають , що кордони їх не спасуть , стара Європа 20 років хороводи водила з Путіним . Коли все закінчиться і паде путінський режим , ви не уявлєте скільки гів..а вспливе догори). Но це буде потім , а зараз треба бити ворога і тримати стрій).
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16.12.2022 13:55 Відповісти
На Наташе и в Наташе є різниця, вибирайте пане, не може ніяк бути на
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17.12.2022 10:07 Відповісти
Зачем было Кличко брехать, что котельные в Киеве оборудованы генераторами??
Пропали вода и тепло.
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16.12.2022 13:10 Відповісти
а без Кличко они не знали что надо бить по котельным?
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16.12.2022 15:06 Відповісти
Суровикин сам бы недодумался.
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16.12.2022 22:43 Відповісти
да ладно, это еще летом было понятно что как придут холода они начнут выносить газ-электро объекты.
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17.12.2022 01:10 Відповісти
Ты не понял. Они по котельным не били. Они били по системам электроснабжения.

И если бы, правда, как говорил Кличко все котельные были бы оборудованы автономными генераторами. То вода и тепло бы не пропали.
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16.12.2022 23:07 Відповісти
добре що клістрони повернули ..
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16.12.2022 13:34 Відповісти
Заявлено було до 60. Київ і Дніпро справилися. Чекаємо на інші дані і песимізм залиште . ППО воює.
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16.12.2022 13:36 Відповісти
Може до нас?Поради про песимізм тут будуть краще чути,з Німеччини якось погано чутно.
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16.12.2022 14:31 Відповісти
Зато Німеччина з Ірисом звучить гучно, як Нептун з Пастором, і не як зе з асфальтом
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16.12.2022 14:35 Відповісти
Німеччина-так,Ваші цілодобові поради-ні.Тримаємось,гуртуємось....М'яко кажучі вони з Німеччині не долучні,коли над головою ракети літять.
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16.12.2022 14:38 Відповісти
Значить вам невідомо,що значить таке підтримка. Мій племінник- захисник другої думки. Ви хто,що так дратує вас підтримка Україні?
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16.12.2022 14:40 Відповісти
Майже 4 місяці воював,зараз вдома,ваша підтримка,виглядає як знущання.Прийджайте-тут підтримаєте і роботи у волонтерів вистачить.
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16.12.2022 14:48 Відповісти
https://youtu.be/znbP4VVG808...

Сергей Стерненко Каже шо на рабZee нет воды, отопления и газа..зато вяликие 🦍🦍🦍 обезьяны
Убойное видосио...🤣
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16.12.2022 14:49 Відповісти
такое ощущение, что укрэнерго и дтек отключают при обстрелах вообще всех потребителей, вне зависимости от попаданий, и с радостью гонят освободившуюся на экспорт и это мы посчитаем например здесь Cross-Border Physical Flow
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16.12.2022 15:32 Відповісти
Таке відчуття, що ти кацапський бот.
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16.12.2022 16:21 Відповісти
Значить 3 ракети зруйнували майже все електропостачання Києва
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16.12.2022 16:15 Відповісти
за останні два місяці там попало НА БАГАТО БІЛЬШЕ ракет!
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17.12.2022 06:04 Відповісти
все самое модное ПВО расставили вокруг Киева - результат!
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16.12.2022 16:39 Відповісти
весь Киев без воды и света.
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17.12.2022 01:07 Відповісти
пол Украины без воды, тепла и света! Харьков 10 из 10. Запорожье 12 из 12.
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17.12.2022 11:08 Відповісти
Навіть три ракети мають значення, тому пора Україні будувати свої ракети (можно за межами України), хай масква розгрібає свої завали на червоній площі.
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16.12.2022 21:50 Відповісти
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16.12.2022 21:51 Відповісти
а скільки ракет сьогодні прилетіло на маца-кву і чому?
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17.12.2022 06:03 Відповісти
 
 