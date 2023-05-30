Вибухи лунають у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах Києва, - Кличко (оновлено)
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У Деснянському районі Києва лунають вибухи.
Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Вибухи у Деснянському районі столиці. Всі служби їдуть на місце", - йдеться в повідомленні.
Пізніше мер повідомив про вибух у Дніпровському районі.
Також очільник міста заявив про вибух у Голосіївському районі.
Топ коментарі
+17 Роман Марушка 5978a8d4
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+12 Evgen Karpenko
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+11 Никоай Соловей
показати весь коментар16.12.2022 09:53
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Звільнення територій України з одного боку надає свободу від окупантів а з іншого небезпека буде залишатися в тому числі і обстріли доки не зникне терористичний режим в РФ
Можливості з разряду "Офісу простих рішень" не пропонувати.
Результат буде досить очікуваний. Навіть одного Китаю вистачить.
Когда структуру создали с неприкасаемыми в Совбезе
Интересно как скоро это поймут на Западе?
Да путь они и не поймут-пусть дадут Украине те ракеты которые США ЗАСТАВИЛИ передатьот Украины в Россию. залп из 50 штук Х22 по Москве под 1 января-очень успокоил-бы русских ублюдков.