Вибухи лунають у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах Києва, - Кличко (оновлено)

У Деснянському районі Києва лунають вибухи.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Деснянському районі столиці. Всі служби їдуть на місце", - йдеться в повідомленні.

Пізніше мер повідомив про вибух у Дніпровському районі.

Також очільник міста заявив про вибух у Голосіївському районі.

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