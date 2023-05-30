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Вибухи лунають у Деснянському, Дніпровському та Голосіївському районах Києва, - Кличко (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

київ

У Деснянському районі Києва лунають вибухи.

Про це повідомив мер Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Деснянському районі столиці. Всі служби їдуть на місце", - йдеться в повідомленні.

Пізніше мер повідомив про вибух у Дніпровському районі.

Також очільник міста заявив про вибух у Голосіївському районі.

Читайте: ППО працює у Києві та області, - ОВА (оновлено)

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+17
Ці обстріли можуть бути навіть якщо повністю виженуть окупантів бо вони будуть обстрілювати через державний кордон
Звільнення територій України з одного боку надає свободу від окупантів а з іншого небезпека буде залишатися в тому числі і обстріли доки не зникне терористичний режим в РФ
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16.12.2022 09:38
+12
Схоже,що кацапи не дивляться аристовича і буданова, тому і не знають, що у них закінчуються ракети...
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16.12.2022 09:55
+11
Чомусь паралельно не чуть про вибухив містах ворога.
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16.12.2022 09:53
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Мірні пропозиції московитів
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16.12.2022 09:34 Відповісти
Ці обстріли можуть бути навіть якщо повністю виженуть окупантів бо вони будуть обстрілювати через державний кордон
Звільнення територій України з одного боку надає свободу від окупантів а з іншого небезпека буде залишатися в тому числі і обстріли доки не зникне терористичний режим в РФ
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16.12.2022 09:38 Відповісти
ХАМАС та ІДІЛ роками так діють, але в них нема державності і комплекса проблем, пов'язаних з цим. Їм не треба заробляти гроші, кормити населення і т.д.
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16.12.2022 09:42 Відповісти
у них, на відміну від рашистів, нема і глибокого тилу з виробничими потужностями. Їх імпровізовані ракети - це не відносно точні калібри та кінжали, а трубки з вибухівкою і паливом. Тому це зовсім різні історії
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16.12.2022 10:38 Відповісти
але,США не бачать можливості зміни правил ООН, щоб виключити Росію з Ради безпеки, - Білий дім
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16.12.2022 09:40 Відповісти
А ти бачиш?

Можливості з разряду "Офісу простих рішень" не пропонувати.
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16.12.2022 09:44 Відповісти
Да ,они есть и их предложил Кислица
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16.12.2022 10:50 Відповісти
Змінити статут ООН шляхом голосування, у якому прийматиме участь РФ та Китай?

Результат буде досить очікуваний. Навіть одного Китаю вистачить.
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16.12.2022 10:56 Відповісти
Вийти з організації одній з країн співзасновниць - згідно статуту ООН розпускається автоматично. Створити нову організацію (навіть з тим же статутом) без кацапні і Китаю. Але хто на таке піде?
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16.12.2022 11:45 Відповісти
Потому что нужно в ООН поставить вопрос колом. Почему один из членов ООН занимается террором и убийством население европейской страны. Ету организацию нужно привлечь к ответственности как соучастника преступления.
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16.12.2022 09:57 Відповісти
Нужно было еще раньше думать

Когда структуру создали с неприкасаемыми в Совбезе
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16.12.2022 10:56 Відповісти
Рашисты возмущены что Украина вероломно сбивает мирно летящие на их города ракеты и не хочет закончить войну за 3 дня
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16.12.2022 09:48 Відповісти
Чомусь паралельно не чуть про вибухив містах ворога.
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16.12.2022 09:53 Відповісти
Схоже,що кацапи не дивляться аристовича і буданова, тому і не знають, що у них закінчуються ракети...
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16.12.2022 09:55 Відповісти
Навіть якщо вони не знають, то ракети все одно закінчуються.
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16.12.2022 19:54 Відповісти
В ответь лупануть по Белгороду, Курску, Брянску, Ростову.
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16.12.2022 10:33 Відповісти
Москвичам чхать на Ростов и Белгород. Пока не будет ударов по Метрополии,по Москве-Путин будет бомбить Украину
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16.12.2022 11:19 Відповісти
Дерьмак и пятая колонна , не позволяют ответить бумерангом по территориии террористов !
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16.12.2022 10:53 Відповісти
Пока не будем отвечать п Москве и Питеру именно ударами по их ТЕЦ-Путин не остановится даже если мы деокупируем всю Украину. Путин реагирует на реакцию россиян. А россиянам,этим недолюдям-им НРАВИТСЯ когда разрушают енергоструктуру Украины. Они согласны жить в говне но чтобы у соседа было хуже. Только удар по московским ТЕЦ во время морозов-только это вправит мозги качпсскому ублюбочному народу.
Интересно как скоро это поймут на Западе?
Да путь они и не поймут-пусть дадут Украине те ракеты которые США ЗАСТАВИЛИ передатьот Украины в Россию. залп из 50 штук Х22 по Москве под 1 января-очень успокоил-бы русских ублюдков.
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16.12.2022 11:18 Відповісти
Це буде продовжуватися доки не буде "хлопков" у відповідь !!!
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16.12.2022 11:24 Відповісти
 
 