РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10316 посетителей онлайн
Новости Киевские новостиВойна в Украине Война
28 311 20
взрыв (6102) война (46746) Киев (24537) Кличко (4512)

Взрывы раздаются в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева, - Кличко (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

київ

В Деснянском районе Киева раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы выезжают на место", - говорится в сообщении.

Позже мэр сообщил о взрыве в Днепровском районе.

Также глава города заявил о взрыве в Голосеевском районе.

Читайте также: Над Киевщиной и столицей уже сбиты 13 "шахедов", - Кличко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Ці обстріли можуть бути навіть якщо повністю виженуть окупантів бо вони будуть обстрілювати через державний кордон
Звільнення територій України з одного боку надає свободу від окупантів а з іншого небезпека буде залишатися в тому числі і обстріли доки не зникне терористичний режим в РФ
показать весь комментарий
16.12.2022 09:38
+12
Схоже,що кацапи не дивляться аристовича і буданова, тому і не знають, що у них закінчуються ракети...
показать весь комментарий
16.12.2022 09:55
+11
Чомусь паралельно не чуть про вибухив містах ворога.
показать весь комментарий
16.12.2022 09:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мірні пропозиції московитів
показать весь комментарий
16.12.2022 09:34 Ответить
Ці обстріли можуть бути навіть якщо повністю виженуть окупантів бо вони будуть обстрілювати через державний кордон
Звільнення територій України з одного боку надає свободу від окупантів а з іншого небезпека буде залишатися в тому числі і обстріли доки не зникне терористичний режим в РФ
показать весь комментарий
16.12.2022 09:38 Ответить
ХАМАС та ІДІЛ роками так діють, але в них нема державності і комплекса проблем, пов'язаних з цим. Їм не треба заробляти гроші, кормити населення і т.д.
показать весь комментарий
16.12.2022 09:42 Ответить
у них, на відміну від рашистів, нема і глибокого тилу з виробничими потужностями. Їх імпровізовані ракети - це не відносно точні калібри та кінжали, а трубки з вибухівкою і паливом. Тому це зовсім різні історії
показать весь комментарий
16.12.2022 10:38 Ответить
але,США не бачать можливості зміни правил ООН, щоб виключити Росію з Ради безпеки, - Білий дім
показать весь комментарий
16.12.2022 09:40 Ответить
А ти бачиш?

Можливості з разряду "Офісу простих рішень" не пропонувати.
показать весь комментарий
16.12.2022 09:44 Ответить
Да ,они есть и их предложил Кислица
показать весь комментарий
16.12.2022 10:50 Ответить
Змінити статут ООН шляхом голосування, у якому прийматиме участь РФ та Китай?

Результат буде досить очікуваний. Навіть одного Китаю вистачить.
показать весь комментарий
16.12.2022 10:56 Ответить
Вийти з організації одній з країн співзасновниць - згідно статуту ООН розпускається автоматично. Створити нову організацію (навіть з тим же статутом) без кацапні і Китаю. Але хто на таке піде?
показать весь комментарий
16.12.2022 11:45 Ответить
Потому что нужно в ООН поставить вопрос колом. Почему один из членов ООН занимается террором и убийством население европейской страны. Ету организацию нужно привлечь к ответственности как соучастника преступления.
показать весь комментарий
16.12.2022 09:57 Ответить
Нужно было еще раньше думать

Когда структуру создали с неприкасаемыми в Совбезе
показать весь комментарий
16.12.2022 10:56 Ответить
Рашисты возмущены что Украина вероломно сбивает мирно летящие на их города ракеты и не хочет закончить войну за 3 дня
показать весь комментарий
16.12.2022 09:48 Ответить
Чомусь паралельно не чуть про вибухив містах ворога.
показать весь комментарий
16.12.2022 09:53 Ответить
Схоже,що кацапи не дивляться аристовича і буданова, тому і не знають, що у них закінчуються ракети...
показать весь комментарий
16.12.2022 09:55 Ответить
Навіть якщо вони не знають, то ракети все одно закінчуються.
показать весь комментарий
16.12.2022 19:54 Ответить
В ответь лупануть по Белгороду, Курску, Брянску, Ростову.
показать весь комментарий
16.12.2022 10:33 Ответить
Москвичам чхать на Ростов и Белгород. Пока не будет ударов по Метрополии,по Москве-Путин будет бомбить Украину
показать весь комментарий
16.12.2022 11:19 Ответить
Дерьмак и пятая колонна , не позволяют ответить бумерангом по территориии террористов !
показать весь комментарий
16.12.2022 10:53 Ответить
Пока не будем отвечать п Москве и Питеру именно ударами по их ТЕЦ-Путин не остановится даже если мы деокупируем всю Украину. Путин реагирует на реакцию россиян. А россиянам,этим недолюдям-им НРАВИТСЯ когда разрушают енергоструктуру Украины. Они согласны жить в говне но чтобы у соседа было хуже. Только удар по московским ТЕЦ во время морозов-только это вправит мозги качпсскому ублюбочному народу.
Интересно как скоро это поймут на Западе?
Да путь они и не поймут-пусть дадут Украине те ракеты которые США ЗАСТАВИЛИ передатьот Украины в Россию. залп из 50 штук Х22 по Москве под 1 января-очень успокоил-бы русских ублюдков.
показать весь комментарий
16.12.2022 11:18 Ответить
Це буде продовжуватися доки не буде "хлопков" у відповідь !!!
показать весь комментарий
16.12.2022 11:24 Ответить
 
 