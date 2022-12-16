Взрывы раздаются в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева, - Кличко (обновлено)

В Деснянском районе Киева раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы выезжают на место", - говорится в сообщении.

Позже мэр сообщил о взрыве в Днепровском районе.

Также глава города заявил о взрыве в Голосеевском районе.

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