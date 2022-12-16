Взрывы раздаются в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева, - Кличко (обновлено)
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В Деснянском районе Киева раздаются взрывы.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Деснянском районе столицы. Все службы выезжают на место", - говорится в сообщении.
Позже мэр сообщил о взрыве в Днепровском районе.
Также глава города заявил о взрыве в Голосеевском районе.
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Звільнення територій України з одного боку надає свободу від окупантів а з іншого небезпека буде залишатися в тому числі і обстріли доки не зникне терористичний режим в РФ
Можливості з разряду "Офісу простих рішень" не пропонувати.
Результат буде досить очікуваний. Навіть одного Китаю вистачить.
Когда структуру создали с неприкасаемыми в Совбезе
Интересно как скоро это поймут на Западе?
Да путь они и не поймут-пусть дадут Украине те ракеты которые США ЗАСТАВИЛИ передатьот Украины в Россию. залп из 50 штук Х22 по Москве под 1 января-очень успокоил-бы русских ублюдков.