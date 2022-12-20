Влада блокує роботу пекарні в Херсоні, яка має випікати безкоштовний хліб для мешканців міста, - Порошенко
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У "ЄС" заявляють, що влада блокує відкриття пекарні у Херсоні, у якій волонтери мають намір випікати безкоштовний хліб для містян.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.
"Шокований і обурений ситуацією навколо пекарні, яка мала вже сьогодні роздавати херсонцям безкоштовний хліб. Як розповіла нам активістка ГО "Справа Громад" Оксана Погомій, раптом почалися "палки в колеса" вже налагодженого процесу",- пояснює Порошенко, який побував у звільненому від рашистів Херсоні.
Він акцентував увагу, що Оксана Погомій під час окупації міста, не втекла, а з ризиком для життя тримала український спротив в окупованому Херсоні та відкрито виступала проти російського режиму.
За словами Погомій, ще 1 грудня очільниця Херсонської міської ВЦА Галина Лугова погодила відкриття пекарні в одній з тутешніх шкіл.
"Але "згори" спустили вказівку "пекарні не буде", - додає Порошенко.
Він також уточнив, що в пекарні встановлено сучасне нове обладнання. Є можливість забезпечити її автономним водопостачанням, електрикою та необхідними продуктами.
"Пекарня готова працювати цілодобово і давати щодня не менше 600 кг безкоштовного хліба. Не потрібно нічого від чиновників, окрім дозволу на це приміщення", - додає він
Народний депутат з фракції "ЄС" Володимир Ар’єв, який був присутній на зустрічі волонтерів з очільницею ВЦА, повідомив у Facebook, що вона відмовилась пояснювати свої дії, бо поспішала включитись в телемарафон "Єдині новини". Він також оприлюднив відео цієї розмови.
Будь ласка, зачекайте...
Людинка Азарова дуже корисна для ЗЄ.
А на насідки - пофіг! Особливо,після того,як херсонці виявили бажаня поцікавитися у "найвеличнішого" - "як він про@бав їхне місто?".
Український Південь21 Липня, 20198:58 pmНемає коментарів
Херсонці сьогодні голосували на позачергових виборах до Верховної Ради України! Причому, якщо до обіду явка була низькою, надвечір херсонці активізувались! Варто зазначити, шо в районах області проходили проводився всеукраїнський екзитпол, тому загальнодержавні тенденції такі.
До Верховної Ради проходять п'ять партій за результатами екзитполу ТСН станом на 18:00.
Перше місце на парламентських виборах 2019 року зайняла пропрезидентська партія "Слуга народу", за яку проголосувало 44,4% українців, ідеться в ексклюзивному опитуванні на замовлення ТСН дослідницьких компаній KantAr TNS та INFO SAPIENS станом на 18:00.
На другому місці - проросійська "Опозиційна платформа - За життя" із результатом у 12,5%.
Третя сходинка у партії "Європейська солідарність" - 8,5%.
Четверта сходинка за партією "Батьківщина", яка може розраховувати на 7,7%.
До Ради також проходить "Голос" Святослава Вакарчука - 6%.
Каі Каі, йди в сраку зі своїми гаслами!
але все ж якщо досвід маєте скажіть як на вашу думку буде развиваться ситуація з москалями коли виберуть знову П:
- їх можно будет стріляти чи знову до тюрми та ще й по нових законах?🎇
- П об'явить нарешті війну Московії чи то буде її знову дратувати? 🎇
Короче: зебілізм.
Яр Холодний відповів на коментар
- В чому різниця між нормальною людиною та ЗЕ-бидлом?
- Нормальна людина спочатку думає - що сказать чи зробить, і які будуть наслідки А ЗЕ-бидло спочатку ляпає язиком чи вчиняє якусь дію, а потім виправдовується, що його "не так зрозуміли" Бо думать воно не здатне - нема чим Вміст черепа у них використовується для запам"ятовування номерів рахунків, на які їм хабарі надходять
Що б цого вийшло?
Я ще на початку війни закопав "сокиру війни" з зебілами , думав - зараз не політичних розбірок , головна загроза - мордор ,, але ж зелень млядська просто насильно змушує її відкопувати знову .
«Нам солнца не надо, Зеленский нам светит,
Нам хлеба не надо - работу давай.
Мы партию спросим, она нам ответит,
И честно поделит большой каравай.
Нас партия кормит, нас партия поит,
Талоны на мыло и сахар дает.
Нас партия всех на работу устроит,
Она нас отправит в последний полет.
Без Бубочки бабы рожать перестанут,
Без Зели солнце не сможет взойти,
Без Клоуна ночь над страною настанет,
И мы не сумеем дорогу найти.
Без Зеленского свиньи разучатся хрюкать,
Коровы не будут давать молока
Да здравствует Зеля, да здравствует Ленка,
И как бы нам не забыть Ермака .....
Зараз всі школи закриті, потім відкриють назад
20.12.2022 19:00Відповісти Керування спамом
Тут на Лугову мінімум бочки - якщо, врешті, допетраєш.
А хліб тобі, чи твоїм сусідам потрібен? Чи ти будеш перейматися виключно обстрілами?
Петро Олексійович і Марина Анатоліївна подарували Миколаєву мобільну котельню, яка дозволить не вимикати тепло місту під час ремонту основного пошкодженого обстрілами обладнання. Під час обстрілів її можна перевозити, що ускладнює наведення ракет.
Також подружжя Порошенків відвідали сьогодні Херсон, де мала запуститися перша пекарня, закуплена за кошти ПП і волонтерів.
Пекарня не запустилася з двох причин: міська влада не в захваті від того, що 1800 містян отримуватимуть безкоштовний хліб від Порошенка. Тому проект зіштовхнувся із рядом перешкод, зокрема пекарню виганяють зі школи, де вона розмістилася.
Я не знаю, чи друга перешкода пов'язана з першою, чи просто так співпало, але біля цієї школи сьогодні був приліт такої сили, що в обладнанні щось закоротило, і тепер потрібне переналаштування.
Але, як сказала наша Оксанка Погомій, ми ж вперті, все одно доб'ємося свого, хліб буде.
Тамара Горіха Зерня, 19/12.22р.
Дійсно дика історія з Херсону.
Наші місцеві активісти Погомій Оксана, яка весь час провела в окупації і не приховувала проукраїнську позицію, виступили з ідеєю відкрити пекарню, яка б випікала більше 1000 буханців хлібу щодня і безплатно роздавала тим, хто потребує.
Європейська Солідарність Петро Порошенко допомогли закупити обладнання, встановити генератор і пробити скважину для пекарні.
Місцева влада ініціативу спочатку підтримала, а коли побачила, що все серйозно, й вже змонтовано обладнання - відмовила.
Дико. Особливо на фоні сусіднього Миколаєва, де немає протидіі ініціатив, що працюють на місто. Тут ГО Справа Громад допомогли встановити котельню, очистку для води. Можливо тому, що місцева влада в тандемі з генералом Марченком усвідомлюють, що таке справжня єдність, коли мова йде про допомогу людям.
А в Херсоні благодійна хлібопекарня буде. Й не варто це блокувати- люди не зрозуміють.
а ЗЄ-ля мішки на єдиному киздафоні ворочає