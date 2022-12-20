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Влада блокує роботу пекарні в Херсоні, яка має випікати безкоштовний хліб для мешканців міста, - Порошенко

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

У "ЄС" заявляють, що влада блокує відкриття пекарні у Херсоні, у якій волонтери мають намір випікати безкоштовний хліб для містян.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби "ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

"Шокований і обурений ситуацією навколо пекарні, яка мала вже сьогодні роздавати херсонцям безкоштовний хліб. Як розповіла нам активістка ГО "Справа Громад" Оксана Погомій, раптом почалися "палки в колеса" вже налагодженого процесу",- пояснює Порошенко, який побував у звільненому від рашистів Херсоні.

Він акцентував увагу, що Оксана Погомій під час окупації міста, не втекла, а з ризиком для життя тримала український спротив в окупованому Херсоні та відкрито виступала проти російського режиму.

За словами Погомій, ще 1 грудня очільниця Херсонської міської ВЦА Галина Лугова погодила відкриття пекарні в одній з тутешніх шкіл.

"Але "згори" спустили вказівку "пекарні не буде", - додає Порошенко.

Він також уточнив, що в пекарні встановлено сучасне нове обладнання. Є можливість забезпечити її автономним водопостачанням, електрикою та необхідними продуктами.

"Пекарня готова працювати цілодобово і давати щодня не менше 600 кг безкоштовного хліба. Не потрібно нічого від чиновників, окрім дозволу на це приміщення", - додає він

Читайте на "Цензор.НЕТ": Миколаєву передали мобільну котельню. ФОТОрепортаж

Народний депутат з фракції "ЄС" Володимир Ар’єв, який був присутній на зустрічі волонтерів з очільницею ВЦА, повідомив у Facebook, що вона відмовилась пояснювати свої дії, бо поспішала включитись в телемарафон "Єдині новини". Він також оприлюднив відео цієї розмови.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+51
Ленка скумбрией будет корми вместо хлеба
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20.12.2022 16:27
+49
Тому що "зеленим чмоням" від цього жодної користі. Тому і забороняють! ***!
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20.12.2022 16:07
+46
слуги вже зовсім береги втратили. Їм ця війна щоб і не закінчувалася
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20.12.2022 16:08
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Так Янушевич же!!!

Людинка Азарова дуже корисна для ЗЄ.
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20.12.2022 17:01 Відповісти
Не від пісюніста - не дають!
А на насідки - пофіг! Особливо,після того,як херсонці виявили бажаня поцікавитися у "найвеличнішого" - "як він про@бав їхне місто?".
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20.12.2022 17:05 Відповісти
Боневтік зі своїми зеленими мразотами зовсім *****... Дограється сученя...
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20.12.2022 17:05 Відповісти
Ох и суки слуги урода
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20.12.2022 17:07 Відповісти
Під...р зЕлений.🤮😡
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20.12.2022 17:14 Відповісти
ЯК ХЕРСОНЦІ ГОЛОСУВАЛИ. РЕЙТИНГ ПАРТІЙ

Український Південь21 Липня, 20198:58 pmНемає коментарів



Херсонці сьогодні голосували на позачергових виборах до Верховної Ради України! Причому, якщо до обіду явка була низькою, надвечір херсонці активізувались! Варто зазначити, шо в районах області проходили проводився всеукраїнський екзитпол, тому загальнодержавні тенденції такі.

До Верховної Ради проходять п'ять партій за результатами екзитполу ТСН станом на 18:00.

Перше місце на парламентських виборах 2019 року зайняла пропрезидентська партія "Слуга народу", за яку проголосувало 44,4% українців, ідеться в ексклюзивному опитуванні на замовлення ТСН дослідницьких компаній KantAr TNS та INFO SAPIENS станом на 18:00.

На другому місці - проросійська "Опозиційна платформа - За життя" із результатом у 12,5%.

Третя сходинка у партії "Європейська солідарність" - 8,5%.

Четверта сходинка за партією "Батьківщина", яка може розраховувати на 7,7%.

До Ради також проходить "Голос" Святослава Вакарчука - 6%.
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20.12.2022 17:19 Відповісти
Припиніть чвари під час війни!Забудьте про політичні розбіжності,забудьте про політичний піар,забудьте про власні амбіції і політичні дивіденди!Не грайте на руки ворогу!Згуртуйтеся для Перемоги!Все інше потім!Слава Україні!
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20.12.2022 17:21 Відповісти
Ага! І хліб після перемоги почнемо їсти?!
Каі Каі, йди в сраку зі своїми гаслами!
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20.12.2022 17:29 Відповісти
Сам туди сходи і не вилазь звідти!Де ти побачив,що я проти роботи цієї пекарні??
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20.12.2022 17:41 Відповісти
Каі Каі, не можу!!! Ти вже зайняв тепле місце,то ж сиди і проголошуй "правильні" гасла.
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20.12.2022 17:45 Відповісти
Ніколи не сперечайтеся з ідіотами. Ви опуститеся до їх рівня, де вони вас задавлять своїм досвідом.(М.Твен)
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20.12.2022 18:05 Відповісти
Слідую цьому принципу!
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20.12.2022 18:06 Відповісти
🎃🎃🎃Питання не особистов Вам,🎍
але все ж якщо досвід маєте скажіть як на вашу думку буде развиваться ситуація з москалями коли виберуть знову П:

- їх можно будет стріляти чи знову до тюрми та ще й по нових законах?🎇
- П об'явить нарешті війну Московії чи то буде її знову дратувати? 🎇
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20.12.2022 20:05 Відповісти
Мне вот интересно, ты реально такой? Или притворяешься? Назови мне дату ОБЬЯВЛЕНИЯ войны совком гитлеровской Германии????
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20.12.2022 21:08 Відповісти
то екстремізм, авантюризм, демагогія, популізм "в одному флаконі". І, схоже, на повний дебелізм.
Короче: зебілізм.
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20.12.2022 21:14 Відповісти
Знову гасла?! А по темі хлібця херсонцям, слабо?
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20.12.2022 18:31 Відповісти
Каі Каі, це про тебе:
Яр Холодний відповів на коментар

- В чому різниця між нормальною людиною та ЗЕ-бидлом?
- Нормальна людина спочатку думає - що сказать чи зробить, і які будуть наслідки А ЗЕ-бидло спочатку ляпає язиком чи вчиняє якусь дію, а потім виправдовується, що його "не так зрозуміли" Бо думать воно не здатне - нема чим Вміст черепа у них використовується для запам"ятовування номерів рахунків, на які їм хабарі надходять
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20.12.2022 18:35 Відповісти
🤢🤡: »Думать стратегически у меня нет времени»
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20.12.2022 19:27 Відповісти
Там все в голові випалене коксом.
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20.12.2022 19:58 Відповісти
Ви б особисто, згуртовались би з вiдвертими зрадниками?
Що б цого вийшло?
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20.12.2022 17:33 Відповісти
Так хто ж їх роздмухує , якщо не зебіли ?? От навіщо блокувати роботу цієї , всього навсього - пекарні . ??? . Ну організував все Порошенко , політичний противник зелені , і що тут такого ?? Не для себе ж пектиме хліб . Немає жодного приводу блокувати її роботу . Й.бнуті люди , інакше й не назвеш !
Я ще на початку війни закопав "сокиру війни" з зебілами , думав - зараз не політичних розбірок , головна загроза - мордор ,, але ж зелень млядська просто насильно змушує її відкопувати знову .
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20.12.2022 17:38 Відповісти
Так зеЩур і є мордор.
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20.12.2022 19:59 Відповісти
Зараз царь приїде і всіх нагодує!
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20.12.2022 17:26 Відповісти
А похожее на песню - вот такое:

«Нам солнца не надо, Зеленский нам светит,
Нам хлеба не надо - работу давай.
Мы партию спросим, она нам ответит,
И честно поделит большой каравай.

Нас партия кормит, нас партия поит,
Талоны на мыло и сахар дает.
Нас партия всех на работу устроит,
Она нас отправит в последний полет.

Без Бубочки бабы рожать перестанут,
Без Зели солнце не сможет взойти,
Без Клоуна ночь над страною настанет,
И мы не сумеем дорогу найти.

Без Зеленского свиньи разучатся хрюкать,
Коровы не будут давать молока
Да здравствует Зеля, да здравствует Ленка,
И как бы нам не забыть Ермака .....
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20.12.2022 17:39 Відповісти
Вашим єзигом йдіть вашого ***** критикувати.
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20.12.2022 17:47 Відповісти
Зєбіл, на ...й, це туди
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20.12.2022 17:52 Відповісти
Матюкатися це кацапськi ліміти.
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20.12.2022 18:03 Відповісти
При цьому школу тре закрити?
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20.12.2022 17:46 Відповісти
А хто там зараз вчитися буде?
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20.12.2022 18:56 Відповісти
а пекарня має обов'язково розміщуватися в учбових класах, а не в учбових виробничих приміщеннях?
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20.12.2022 19:46 Відповісти
В Україні школи відкриті?
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20.12.2022 19:50 Відповісти
ти таки точно ідіот
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20.12.2022 20:06 Відповісти
Георгий Маляренко

Зараз всі школи закриті, потім відкриють назад

20.12.2022 19:00Відповісти Керування спамом
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21.12.2022 01:21 Відповісти
Ти само не з України зовсім, ніц.
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21.12.2022 01:22 Відповісти
В СЕ НІКОЛИ не зустрінете пекарню в учбових закладах!!!
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21.12.2022 01:23 Відповісти
політичні гасання преЗЕдента доконають Україну.
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20.12.2022 18:39 Відповісти
как вы задрали своими срачами, шо пеце шо зелебобики, до вас до сих пор не дошло шо такое война....а я сегодня проснулся потому что по моему району города фигачили предположительно ракетами, а когда стоял в очердеи на НП, в течении 2.5 часов, все время слышал тяжелые прилеты в том числе и рсзо в центр города....приехав домой та же канонада ,правда . больше по левому берегу, 9 менсяцев оккупации, месяц без воды и электро , но я счастлив ,тем ,что наконец орков нет,ачитая ваш срач ,честно хочется дать по рылу шо одним ,шо другим. Кстати луговая не из зеленых и не из пециных....да она не права ,но надо выяснять почему такое решение ,а не срачами кормить рашку.....
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20.12.2022 19:53 Відповісти
ти читати вмієш? "1 грудня очільниця Херсонської міської ВЦА Галина Лугова погодила відкриття пекарні в одній з тутешніх шкіл. "Але "згори" спустили вказівку "пекарні не буде"", - так в статті.
Тут на Лугову мінімум бочки - якщо, врешті, допетраєш.

А хліб тобі, чи твоїм сусідам потрібен? Чи ти будеш перейматися виключно обстрілами?
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20.12.2022 21:08 Відповісти
вот, открывается истинное мохнатое рыло Зеленского и его бандитского окружения. на людей "зеленым" всегда было начхать, они только о наживе думают, и как сохранить свою никчемную власть.
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20.12.2022 19:57 Відповісти
По Маріуполь вже і дурням стало видно, що таке зеНарік.
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20.12.2022 20:01 Відповісти


Петро Олексійович і Марина Анатоліївна подарували Миколаєву мобільну котельню, яка дозволить не вимикати тепло місту під час ремонту основного пошкодженого обстрілами обладнання. Під час обстрілів її можна перевозити, що ускладнює наведення ракет.
Також подружжя Порошенків відвідали сьогодні Херсон, де мала запуститися перша пекарня, закуплена за кошти ПП і волонтерів.
Пекарня не запустилася з двох причин: міська влада не в захваті від того, що 1800 містян отримуватимуть безкоштовний хліб від Порошенка. Тому проект зіштовхнувся із рядом перешкод, зокрема пекарню виганяють зі школи, де вона розмістилася.
Я не знаю, чи друга перешкода пов'язана з першою, чи просто так співпало, але біля цієї школи сьогодні був приліт такої сили, що в обладнанні щось закоротило, і тепер потрібне переналаштування.
Але, як сказала наша Оксанка Погомій, ми ж вперті, все одно доб'ємося свого, хліб буде.

Тамара Горіха Зерня, 19/12.22р.
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20.12.2022 20:05 Відповісти
ГЕРАЩЕНКО ІРИНА

Дійсно дика історія з Херсону.
Наші місцеві активісти Погомій Оксана, яка весь час провела в окупації і не приховувала проукраїнську позицію, виступили з ідеєю відкрити пекарню, яка б випікала більше 1000 буханців хлібу щодня і безплатно роздавала тим, хто потребує.
Європейська Солідарність Петро Порошенко допомогли закупити обладнання, встановити генератор і пробити скважину для пекарні.
Місцева влада ініціативу спочатку підтримала, а коли побачила, що все серйозно, й вже змонтовано обладнання - відмовила.
Дико. Особливо на фоні сусіднього Миколаєва, де немає протидіі ініціатив, що працюють на місто. Тут ГО Справа Громад допомогли встановити котельню, очистку для води. Можливо тому, що місцева влада в тандемі з генералом Марченком усвідомлюють, що таке справжня єдність, коли мова йде про допомогу людям.
А в Херсоні благодійна хлібопекарня буде. Й не варто це блокувати- люди не зрозуміють.
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20.12.2022 21:22 Відповісти
Порох будує "будки" (кулемети, броневики, буржуйки, мобільну котельну, пекарню...) - саме те що треба зараз,

а ЗЄ-ля мішки на єдиному киздафоні ворочає
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21.12.2022 00:38 Відповісти
Ну це ж проста пекарня, без незламності. Бо зе- ...да все поназивали під одним словом.
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20.12.2022 20:05 Відповісти
На шибенецю зеленого членограя! Пройшло вже 3 роки правління ЗЕ. Країна за його правління прийшла до занепаду, а ідіоти бігають з перемогою, а істинне зло не бачать.
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20.12.2022 20:59 Відповісти
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