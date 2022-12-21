Київська вчителька веде урок, сидячи навпочіпки на вулиці. ВIДЕО ДНЯ

Через відключення світла внаслідок російських обстрілів вчителька змушена була вести урок просто з вулиці.

Відповідне відео опублікували в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Жінка поставила ноутбук на стовпчик біля супермаркету та присіла біля нього на тротуарі. У кишені в неї - мобільний телефон, підключений до павербанка.

"Сфотографуйте, будь ласка, скрін зробіть і скиньте в групу. Я опублікую (завдання. - Ред.), але трохи пізніше, як з’явиться інтернет, бо поки його нема", - каже вчителька учням.

Також читайте: Мешканцям Києва потрібно готуватись до того, що протягом двох-трьох тижнів з енергетикою буде дуже складно, – Харченко