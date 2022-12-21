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Київська вчителька веде урок, сидячи навпочіпки на вулиці. ВIДЕО ДНЯ
Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство
Через відключення світла внаслідок російських обстрілів вчителька змушена була вести урок просто з вулиці.
Відповідне відео опублікували в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.
Жінка поставила ноутбук на стовпчик біля супермаркету та присіла біля нього на тротуарі. У кишені в неї - мобільний телефон, підключений до павербанка.
"Сфотографуйте, будь ласка, скрін зробіть і скиньте в групу. Я опублікую (завдання. - Ред.), але трохи пізніше, як з’явиться інтернет, бо поки його нема", - каже вчителька учням.
Топ коментарі
+41 Белла Богун
показати весь коментар21.12.2022 11:39
+35 Alexey Prus 9f3d4003
показати весь коментар21.12.2022 11:28
+34 Лена Воробец
показати весь коментар21.12.2022 11:35
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"Бюджетные училки, налоговички, госслужащие - неиссякаемый источник предателей, коллаборантов и всех остальных наших бед!"
Литера Z... означает Zeki РабZeи Пригожина...и трошки другого Zeka... Джугашвили...🦍🦍🦍главное что встали с КОЛЕН...🤣🦍🦍🦍👹👹👹🤣
нема слів, щоб подякувати...
ви подумали що вона на якусь премію розраховує за свій вчинок?
вчителів завжди не хватало і буде не хватати...
а той хто вибирає цю професію тільки з матеріальних міркувань дуже помиляється..
Короче..Владимирский Централ..ты навечно РабZeю обосрал,а ветер Северный помог,СкреПОНОСу развеять Миф и быдле этом...
Почти Игорь Тальков...я мечтаю вернутся с войны...,и увидеть страну не Дураков...🤣🤣,а дебилов путлера...👹🦍
Украина сегодня ,Кузня Ума и Мысли для всего Мира,и пример для подражания...
Нашої нації.
Нації нескорених...
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