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Київ (13851) школа (1827) вчитель (319) відключення світла (217)

Київська вчителька веде урок, сидячи навпочіпки на вулиці. ВIДЕО ДНЯ

Відео Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Через відключення світла внаслідок російських обстрілів вчителька змушена була вести урок просто з вулиці.

Відповідне відео опублікували в соцмережах, повідомляє Цензор.НЕТ.

Жінка поставила ноутбук на стовпчик біля супермаркету та присіла біля нього на тротуарі. У кишені в неї - мобільний телефон, підключений до павербанка.

"Сфотографуйте, будь ласка, скрін зробіть і скиньте в групу. Я опублікую (завдання. - Ред.), але трохи пізніше, як з’явиться інтернет, бо поки його нема", - каже вчителька учням.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
Респект вчительці, на отаких педагогах і тримається наша освіта, незважаючи на всі "реформи" і "покращення" від МОНу.
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21.12.2022 11:39
+35
перемога за нами
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21.12.2022 11:28
+34
Це-українці!
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21.12.2022 11:35
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перемога за нами
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21.12.2022 11:28 Відповісти
Молодець
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21.12.2022 11:35 Відповісти
Це-українці!
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21.12.2022 11:35 Відповісти
Кацапам до нас як до Місяця рачки.
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21.12.2022 11:39 Відповісти
💛💙
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21.12.2022 15:40 Відповісти
А незламні .
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21.12.2022 11:36 Відповісти
Респект вчительці, на отаких педагогах і тримається наша освіта, незважаючи на всі "реформи" і "покращення" від МОНу.
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21.12.2022 11:39 Відповісти
Гадаю що вона не з бюджетноi ссфери освiти...
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21.12.2022 13:21 Відповісти
Я тобі, як вчителька з бюджетної сфери відповідаю: " дура - ти"
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21.12.2022 17:36 Відповісти
То тобi,убога, посчастило,що не попала пiд окупацiю- жах бере вiд кiлькостi зрадникiв у бюджетнiй сферi..I так буде доти, доки буде iснувати матерiальна соска вiд влади.

"Бюджетные училки, налоговички, госслужащие - неиссякаемый источник предателей, коллаборантов и всех остальных наших бед!"
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21.12.2022 18:40 Відповісти
Мавзолейные дебилы стали усиленно изучать Феньку Федора Достоевского.. чувак сидел в Тюряге ещё до Николашки Второго кровавого...Роман "Бесы" написан Достоевским чесно..про рюZZkий нацызм...
Литера Z... означает Zeki РабZeи Пригожина...и трошки другого Zeka... Джугашвили...🦍🦍🦍главное что встали с КОЛЕН...🤣🦍🦍🦍👹👹👹🤣
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21.12.2022 11:41 Відповісти
Русским имперским фашизмом заражены около 90% русских, никакие достижения русской культуры, вроде литературы, поэзии, балета и классической музыки, не сделали из потомков смеси мокшан, угро-финов и татаро-монгол по-настоящему цивилизованных людей. Россию нужно изолировать от цивилизованного мира на столетия, пока не дозреют до цивилизации или не перебьют друг друга.
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21.12.2022 11:46 Відповісти
це справжній Вчитель, Вчителька...
нема слів, щоб подякувати...
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21.12.2022 11:45 Відповісти
бiльше плати за уроки, бо жити iм залишилося недовго з такими грошиками, та i система стирайе людей надмiрними запросами. Навiть у вихiднi по вечорам родаки дзвонять, спокою нема. Радянськi вчительки зламаються - будемо бiгати-шукати, а вчителя за день не надрукуйеш, це рокiв 10 практики.
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26.12.2022 04:46 Відповісти
ви думаєте вона заради грошей оце старається?
ви подумали що вона на якусь премію розраховує за свій вчинок?
вчителів завжди не хватало і буде не хватати...
а той хто вибирає цю професію тільки з матеріальних міркувань дуже помиляється..
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26.12.2022 10:49 Відповісти
Если света нет у учительницы, то откуда он возьмется у учеников?
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21.12.2022 11:49 Відповісти
вони можуть бути де завгодно. на лівому березі може не бути електрики, на правому є.
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21.12.2022 11:56 Відповісти
Може бути, що діти за кордоном.
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21.12.2022 12:18 Відповісти
+5
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21.12.2022 21:58 Відповісти
у мене уроки за кордоном, зриваються, бо свiтло тю-тю. Кабель оптичного Нета пасивний, без павербанкiв
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22.12.2022 00:02 Відповісти
Ого ! Якщо з павербанком інет є, то Ви живете.
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22.12.2022 06:50 Відповісти
нема павербанка, нема грошей, нема роботи, хотiлося вбити себе. I можна подумати що павербанк менi замiнить ноутбук Ноутбук ще треба купити... а грошей не зiбрано i на powerbank
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26.12.2022 04:50 Відповісти
Вибачте ... Дивують дописи, типу, "їсти нема чого", але на ЗП у 14 тис. не погоджуються - "я краще голодувати буду".
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26.12.2022 13:04 Відповісти
Лучшим хитом всех времён и народов признан Владимирский Централ который спел не помню фамилию..
Короче..Владимирский Централ..ты навечно РабZeю обосрал,а ветер Северный помог,СкреПОНОСу развеять Миф и быдле этом...
Почти Игорь Тальков...я мечтаю вернутся с войны...,и увидеть страну не Дураков...🤣🤣,а дебилов путлера...👹🦍
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21.12.2022 11:55 Відповісти
Владімірскій централ це хіт Міхаїла Кругаю. Виключно увесь репертуар цього барда "русского шансона" навколокримінальний, що і зробило його популярним. Родная говень...
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21.12.2022 16:29 Відповісти
Учительница доказала..что Украинец и рюZzkий это разные народы..а рюSSkий..это не национальность..нет такого народа и никогда не было... Меря Чудь Веся и прочие Каздлашенковы типа..коми и чукчи с Мордовией якуто-калмыко-бурято-нанайцами...но все они рюZZkие...🤣🖤🤣🦍🦍🦍 Вставшие с Кален
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21.12.2022 12:09 Відповісти
Перше,чим відрізняється українець від москаля - це мова.
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21.12.2022 12:18 Відповісти
демократiя та свобода, а мова то таке у краiнi на перехрестi всiх дорог 😉
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26.12.2022 04:55 Відповісти
"мова то таке" - лише у макітрах меншовартісних утирків
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26.12.2022 12:21 Відповісти
Ця вчителька разом із ЗСУ кує нашу перемогу на всіх фронтах. Розумні та освічені діти - потужна загроза режиму корумпованих нездар при владі.
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21.12.2022 12:17 Відповісти
Треба забрати Героя в когось з тих кому Кучма давав і дати цій жіночці
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21.12.2022 12:20 Відповісти
Мова и Ызык Мавзолецных обезьян рюSSкего мира отличается умом и сообразительностью...в Україні ніколи не було дяревня Простоквашино кота Матроскина с постальоном Печкин..у нас були . Як козаки у футбол в грали ..🤣 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.12.2022 12:24 Відповісти
Недавно писатель Михаил Шейтельман сказал геніальну фразу..
Украина сегодня ,Кузня Ума и Мысли для всего Мира,и пример для подражания...
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21.12.2022 12:35 Відповісти
До тебе це не відноситься, судячи з написаних постів, попередній пост взагалі на суржику ,може з бодуна пишеш перебуваючи в "общазi"
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21.12.2022 13:22 Відповісти
Слезы на глазах! Горжусь! Люблю вас, украинцы! ❤️
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21.12.2022 15:42 Відповісти
Ну и кого ВЫ ***** поБидить хотите кацапы ******????
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21.12.2022 15:53 Відповісти
Герої тилу!
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21.12.2022 15:57 Відповісти
Вчителька НАШОГО майбутнього.
Нашої нації.
Нації нескорених...
Повага й захоплення...
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21.12.2022 16:57 Відповісти
в селi ще гiрше, нема нi того нi iншого, кабель Интернета йе, а сигнала нема
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21.12.2022 23:59 Відповісти
Молодчина Какое счастье,что есть такие люди,которые держат внутренний фронт
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22.12.2022 00:20 Відповісти
можна продовжувати платити iм кастровану зарплатню, улибатися та казати дякую. А коли вони помруть, вспомнити, та трохи ********
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26.12.2022 04:58 Відповісти
 
 