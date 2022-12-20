Мешканцям Києва потрібно готуватись до того, що протягом двох-трьох тижнів з енергетикою буде дуже складно, – Харченко
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Підстанції, які постраждали під час останньої атаки вони дуже важливі для забезпечення Києва та прилеглих районів, пошкодження доволі суттєві. Відтак киянам і мешканцям прилеглих районів, потрібно готуватись до того, що протягом двох трьох- тижнів буде дуже складно.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням заяву директора Центру енергетики Олександра Харченка в ефірі Громадського радіо.
"Відновлюється енергопостачання. Я не думаю, що хтось буде до 23 грудня без живлення, але є райони, де живлення може бути дві три години на добу. І, на жаль, більшого забезпечення протягом кількох днів, тижнів вони навряд чи зможуть отримати просто тому, що є суттєві пошкодження", – каже Харченко.
За його словами, це стосується також столиці та у столиці великий дефіцит електроенергії.
"Відновити живлення раніше ніж два тижні я реальної можливості не бачу, думаю, що якщо навіть по годині щодня додаватиметься, то це буде гарний результат, враховуючи ситуацію в якій ми знаходимось", – додає директор Центру енергетики.
Також він додав, існує нестача обладнання, трансформаторів високовольтних. Вони є головною мішенню для ворога, резерви всі вичерпані. Всі склади підчищені. Всі наявні резерви вичерпані.
"Я не бачу загрози повного блекауту, особливо у тому форматі в якому відбуваються останні атаки. Враховуючи досвід, який енергетики отримали, загально національного блекауту я не очікую", – додав Харченко.
Будь ласка, зачекайте...
Чи все, як раніше, на ізоленті і дяді Васі?
Простим мешканцям Києва...
Так для информации (Теремки) - 19-го в три часа ночи вырубили свет, в 4,30 и 5 прилеты- ни воды , ни отопления ни света ,целые сутки, 20- го в три часа ночи дали свет - через три часа с копейками его выключили и опять ничего нет,только холодная вода бежит еле еле, а вычером в 19,20 дали свет на 20 минут..... Как у вас народ дела?
А это для кого информация? Для кацапов?
Кокого хрена информировать врага о своих запасах?!!
Куди вам ще, не стидно? У селi вже половина краiни, почекайте будь ласка, залиште людям, Kyiv вiн не пуп землi, а то жалийетесь що вода перестала текти. Ну в колодязь вiдро бросьте. А то вам и вода и свитло и тирнет, щещещещещеще, ще поплачте як у столици пагано
«Bинкeльтуpм»: Haзeмнoe бoмбoубeжищe-бaшня Tpeтьeгo Peйxa aвтop Apтём Kocтин -16.12.201804488 Oпыт мнoгoчиcлeнныx вoйн пoкaзaл, чтo чуть ли нe eдинcтвeннoe cпaceниe пpи бoмбapдиpoвкe гopoдa - paзнooбpaзныe бoмбoубeжищa. Bы caми этo нaвepнякa знaeтe, бoлee тoгo, нaвepнякa у вac ecть aдpec вaшeгo мecтнoгo бoмбoубeжищa, кудa нужнo, ecли чтo, cпeшнo **************. Cкopee вceгo, этo кaкoй-нибудь cпeциaльнo укpeплённый пoдвaл, кoтopый дaжe в paбoтocпocoбнoм cocтoянии мecтныe cлужбы пoддepживaют. Ho ecть и дpугoй, бoлee peдкий и нeoбычный вapиaнт - нaзeмнoe бoмбoубeжищe. Koтopoe, кaк пoкaзaл oпыт Bтopoй Mиpoвoй, co cвoeй зaдaчeй cпpaвляeтcя дaжe лучшe пoдзeмныx. И oб oднoм из тaкиx нeoбычныx зaщитныx coopужeний мы вaм ceйчac и paccкaжeм.