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Новини Суспільство
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Київ (13851) електроенергія (1910) відключення світла (217)

Мешканцям Києва потрібно готуватись до того, що протягом двох-трьох тижнів з енергетикою буде дуже складно, – Харченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

світло,світла,відключення,віялові

Підстанції, які постраждали під час останньої атаки вони дуже важливі для забезпечення Києва та прилеглих районів, пошкодження доволі суттєві. Відтак киянам і мешканцям прилеглих районів, потрібно готуватись до того, що протягом двох трьох- тижнів буде дуже складно.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням заяву директора Центру енергетики Олександра Харченка в ефірі Громадського радіо.

"Відновлюється енергопостачання. Я не думаю, що хтось буде до 23 грудня без живлення, але є райони, де живлення може бути дві три години на добу. І, на жаль, більшого забезпечення протягом кількох днів, тижнів вони навряд чи зможуть отримати просто тому, що є суттєві пошкодження", – каже Харченко.

За його словами, це стосується також столиці та у столиці великий дефіцит електроенергії.

"Відновити живлення раніше ніж два тижні я реальної можливості не бачу, думаю, що якщо навіть по годині щодня додаватиметься, то це буде гарний результат, враховуючи ситуацію в якій ми знаходимось", – додає директор Центру енергетики.

Також він додав, існує нестача обладнання, трансформаторів високовольтних. Вони є головною мішенню для ворога, резерви всі вичерпані. Всі склади підчищені. Всі наявні резерви вичерпані.

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"Я не бачу загрози повного блекауту, особливо у тому форматі в якому відбуваються останні атаки. Враховуючи досвід, який енергетики отримали, загально національного блекауту я не очікую", – додав Харченко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Да как же так случилось что отбивали ракеты сотнями а несколько иранских мопедов столько беды натворили? Неужели нельзя было защитить хотябы то о чем все знали что ето главная цель русофашистов? Неужели нельзя трансформаторы или рассредотачивать или в бетон прятать или хотябы аеростаты как по старинке над ними вешать
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20.12.2022 23:55
+6
Логічно наступні підстанції з трансформаторами будувати під землею і шаром бетону. А це не швидко. Бо так це будуть просто нові цілі при масованих обстрілах і повторна втрата купи грошей та часу.
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20.12.2022 23:30
+4
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20.12.2022 23:06
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20.12.2022 23:06 Відповісти
А де ж мільйони генераторів та трансформаторів?

Чи все, як раніше, на ізоленті і дяді Васі?
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20.12.2022 23:16 Відповісти
Логічно наступні підстанції з трансформаторами будувати під землею і шаром бетону. А це не швидко. Бо так це будуть просто нові цілі при масованих обстрілах і повторна втрата купи грошей та часу.
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20.12.2022 23:30 Відповісти
Я дуже сподіваюсь, що ремонтуючи ці підстанції обленерго міняє їх структуру роботи та розосереджує обладнання, щоб одне потрапляння ракети чи дрону не могло зруйнувати всю систему.
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20.12.2022 23:23 Відповісти
Сразу видно, что в энергетике вы полный ноль.)))
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20.12.2022 23:27 Відповісти
почти все тут 0. Объясните как сделать так чтобы уменьшить риски, неноль.
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20.12.2022 23:55 Відповісти
Обьясняет не-ноль. То, что вы предлагаете - полная чушь потому, что все линии электропередач воздушные и сходятся к узлам (подстанциям). Если делать подземную подстанцию (а это запредельно дорого), то линии напряжением 330 и 750 кВ придется заводить в землю. Напряжение 750 кВ легко пробивает воздушный промежуток 2 м. Нужно дальше объяснять, что инженерная задача ввода такого напряжения под землю практически нерешаема? По этой же причине невозможна прокладка подземных высоковольтных линий, теоретически да, но на практике дешевле слетать на Марс и обратно на корабле Илона Маска. Что касается рассредоточения - то это также невозможно, это требует перепроектирования всей энергосистемы страны, ведь узловые подстанции не просто так размещены, а именно в тех местах, где нужно и это все рассчитывается, исходя из размещения объектов генерации и потребителей. Выход есть: прикрытие системами ПВО каждой крупной подстанции или объекта генерации, перехват дронов и ракет на границах Украины
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21.12.2022 07:44 Відповісти
Згоден, потрібно на кожну підстанцію поставити зенітно-кулеметний підрозділ.
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21.12.2022 08:37 Відповісти
Никак.
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21.12.2022 11:48 Відповісти
мабуть рашист винищує те обладнання,котре було у власності його "гпаманців в Україні".Адже не секрет.що енергетичним сектором і великою долею фінансового сектору України є власники"рашистські гаманці"?
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20.12.2022 23:29 Відповісти
Мешканцям Києва потрібно готуватись до того, що протягом двох-трьох тижнів з енергетикою буде дуже складно

Простим мешканцям Києва...
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20.12.2022 23:34 Відповісти
это если взять оптимистичный прогноз, если не будут бомбить дальше....И вряд ли такое будет....
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20.12.2022 23:54 Відповісти
Да как же так случилось что отбивали ракеты сотнями а несколько иранских мопедов столько беды натворили? Неужели нельзя было защитить хотябы то о чем все знали что ето главная цель русофашистов? Неужели нельзя трансформаторы или рассредотачивать или в бетон прятать или хотябы аеростаты как по старинке над ними вешать
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20.12.2022 23:55 Відповісти
Ігнат на днях розповідав, чому складно відбивати масовані прильоти мопедів саме уночі. На Цензорі про це писали.
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21.12.2022 08:49 Відповісти
Вот тут и проявилась полная некомпетентность и тупость зеленожопых обезьян!
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21.12.2022 00:02 Відповісти
миллиарды им покоя не дают
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21.12.2022 00:09 Відповісти
У чому тупість ? Чи просто аби щось вкинути ? Хіба це зелені побудували існуючу систему розподільчих електропідстанцій ? Ти вважаєш, що реально усю енергосистему закопати під землю за декілька місяців ? На це пішли б роки, навіть при мирному житті. А величезні генеруючі електростанції, включно з атомними-не закопаєш, мова тільки про підстанції. І захист усіх об'єктів критичної інфраструктури від загроз з повітря взагалі-то забезпечують не зелені, а ППО. Яка досить гарно виконує свою роботу, враховуючи процент збитих повітряних цілей. Нажаль, дещо від терористів таки долітає. Проте жодна ППО світу, навіть Залізний купол, не має 100% ефективність при масованому повітряному ударі. Якщо ти дуже великий експерт-можеш навчити власним прикладом нашу ППО, як можна довести ефективність до 100%.
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21.12.2022 08:47 Відповісти
резерви всі вичерпані. Всі склади підчищені. Всі наявні резерви вичерпані - запасов нет,никуя нет,пришлите бесплатно,бабло распиляем...свет продадим на лево.... уцелевшие дроны как раз попадают туда куда надо...!? сначала два дня кричим на весь мир мы все отремонтировали ,а потом мы все теряем.... что это за куйня?

Так для информации (Теремки) - 19-го в три часа ночи вырубили свет, в 4,30 и 5 прилеты- ни воды , ни отопления ни света ,целые сутки, 20- го в три часа ночи дали свет - через три часа с копейками его выключили и опять ничего нет,только холодная вода бежит еле еле, а вычером в 19,20 дали свет на 20 минут..... Как у вас народ дела?
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21.12.2022 00:07 Відповісти
Людям на оккупированных и прифронтовых территориях тяжело вам ответить - у них нет интернета - помимо воды, света и тепла, ну, и товаров в магазинах.
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21.12.2022 00:36 Відповісти
І за що, і за кого ці люди 30 років голосували на виборах? За дружбу з лапотними "братами-рашистами", за колишніх комуняк які стали мільйонерами, за 30 років барахтання в болоті крадійства і розтаскування напівіржавого совкового спадку?
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21.12.2022 02:12 Відповісти
"Как у вас народ дела?" переихали в село, колемо дрова, нема Инета коли зникло свитло бо провадер не поставив павербанки на линию. Робота в Инет, грошей на генератори и тп тупо нема, бо за два дни до ракетних дощив були витрачени гроши на новий комп. Ось так, пустий як барабан.
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21.12.2022 04:13 Відповісти
Про село немного завидую .... Тут некуда свалить... И да, грошей - только на жизнь..
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21.12.2022 06:02 Відповісти
Артур Пирожков - еще один. Ты со светом или без?
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21.12.2022 06:00 Відповісти
Это ты стонешь, что у тебя света нет. Когда тебе отвечал, у меня не было света, и?
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21.12.2022 19:39 Відповісти
и идешь лесом!
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22.12.2022 10:03 Відповісти
а по факту, это ты идешь лесом - сиди там в темном уголке без света и продолжай плакать.
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22.12.2022 12:49 Відповісти
Центру енергетики Олександра Харченка . чо всяких левых пассажиров суют во все дыры. министр энергетики отвечай чо натворили, давай рожай
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21.12.2022 00:35 Відповісти
"Всі склади підчищені. Всі наявні резерви вичерпані." …

А это для кого информация? Для кацапов?

Кокого хрена информировать врага о своих запасах?!!
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21.12.2022 00:39 Відповісти
А Вы уверены, что это правда, а не деза, хитрым путем подбрасываемая врагу?
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21.12.2022 07:53 Відповісти
Та куди вже важче??? Дві доби - дві години світла..
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21.12.2022 01:44 Відповісти
та ладно, а коли робота в Интернет и живеш в сели куди приходить один кабель який сдихайе без електрики? А коли нема Инетрнет то нема роботи и грошей и усе - болячка инфекция смерть букашци.
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21.12.2022 04:08 Відповісти
Без світла нема діла.. без світла нема роботи.. без світла нема нормального навчання.. нема зв'язку - нічого нема..
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21.12.2022 04:19 Відповісти
Так само. Зі світлом 40 хвилин вчора, 70 хвилинн сьогодні. Правий берег
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21.12.2022 11:49 Відповісти
Цікаво, яким саме чином "готуватись"? Закупити для центру енергетики генераторів чи що?
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21.12.2022 01:51 Відповісти
бiльша частина людей в селi, Kyiv вже вспоминають по iнерцii. А де портативнi електростанцii для села? Павербанки на Инетернет?

Куди вам ще, не стидно? У селi вже половина краiни, почекайте будь ласка, залиште людям, Kyiv вiн не пуп землi, а то жалийетесь що вода перестала текти. Ну в колодязь вiдро бросьте. А то вам и вода и свитло и тирнет, щещещещещеще, ще поплачте як у столици пагано
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21.12.2022 04:06 Відповісти
А де ті генератори, та трансформатори, та інше обладнання, яке прислали США, ФРАНЦІЯ, АЗЕРБАЙДЖАН і інші країни? Чому не кажуть суспільству, де дівається технологічна поміч, в сфері енергетики? Чі так як Тимошенко, пустив під себе?! Нема відкритості від влади. А то тільки пусті заяви про пусті комори, де миші все поїли.
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21.12.2022 08:28 Відповісти
Ох, хоч би вже якось домовилися між собою та не робили суперечливих заяв. А от один каже одне, інший - тупо протилежне... Як-от учора Кулеба (той, що у Київській області керує) заявив, що на вечір "чекаємо добрих новин", а буквально через кілька годин уже ось ця, протилежна новина...
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21.12.2022 08:53 Відповісти
https://lastday.club/winkelturm-nazemnoe-***************-bashnya-tretego-rejha/

«Bинкeльтуpм»: Haзeмнoe бoмбoубeжищe-бaшня Tpeтьeгo Peйxa aвтop Apтём Kocтин -16.12.201804488 Oпыт мнoгoчиcлeнныx вoйн пoкaзaл, чтo чуть ли нe eдинcтвeннoe cпaceниe пpи бoмбapдиpoвкe гopoдa - paзнooбpaзныe бoмбoубeжищa. Bы caми этo нaвepнякa знaeтe, бoлee тoгo, нaвepнякa у вac ecть aдpec вaшeгo мecтнoгo бoмбoубeжищa, кудa нужнo, ecли чтo, cпeшнo **************. Cкopee вceгo, этo кaкoй-нибудь cпeциaльнo укpeплённый пoдвaл, кoтopый дaжe в paбoтocпocoбнoм cocтoянии мecтныe cлужбы пoддepживaют. Ho ecть и дpугoй, бoлee peдкий и нeoбычный вapиaнт - нaзeмнoe бoмбoубeжищe. Koтopoe, кaк пoкaзaл oпыт Bтopoй Mиpoвoй, co cвoeй зaдaчeй cпpaвляeтcя дaжe лучшe пoдзeмныx. И oб oднoм из тaкиx нeoбычныx зaщитныx coopужeний мы вaм ceйчac и paccкaжeм.
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21.12.2022 11:50 Відповісти
 
 