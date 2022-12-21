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Росіяни розгортають поблизу Москви системи ППО. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Міністерство оборони РФ розгортає підрозділи ППО поблизу Москви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, який свідчить про це, опублікований у соцмережах. На записі видно, що системи ППО встановлюється в полі, але на фоні відео можна розгледіти житлові багатоповерхівки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В підвалах московських багатоповерхівок встановлюють лавки, а на вулицях - гучномовці. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+41
Дякуемо за відео...
Чекаємо на координати міста дислокації
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21.12.2022 16:28
+40
Не помогут................
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21.12.2022 16:25
+34
50 Украинских Шахедов на Москву одновременно ичтобы залетели с разных строн-и минимкм 5 штук прорвут их ПВО и взорвутся в Кремле-и это было-бы лучшее празднование Нового Года за всю мою жизнь! И желательно чтобы прилет какраз в 12 ночи!ПС пусть пару штук в Кремле взорвутся а штуки 3-в самой большой московской ТЕЦ
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21.12.2022 16:30
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Не помогут................
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21.12.2022 16:25 Відповісти
Деньги на ветер )
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21.12.2022 16:27 Відповісти
Помогут! Координаты вычислим и по ним будем наводиться на Москву.
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21.12.2022 18:55 Відповісти
Дякуемо за відео...
Чекаємо на координати міста дислокації
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21.12.2022 16:28 Відповісти
Мабуть фсбешники операторів вичислять ..і на бутилку.Хоть поржут.
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21.12.2022 16:37 Відповісти
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало по расхераченному кремлю.
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21.12.2022 16:29 Відповісти
50 Украинских Шахедов на Москву одновременно ичтобы залетели с разных строн-и минимкм 5 штук прорвут их ПВО и взорвутся в Кремле-и это было-бы лучшее празднование Нового Года за всю мою жизнь! И желательно чтобы прилет какраз в 12 ночи!ПС пусть пару штук в Кремле взорвутся а штуки 3-в самой большой московской ТЕЦ
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21.12.2022 16:30 Відповісти
Заказ прнятЪ )
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21.12.2022 16:32 Відповісти
А потім дивитись по їх реакції "шо з ****** у русні"
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21.12.2022 16:47 Відповісти
Картина Репина "Стрижи прилетели"
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21.12.2022 16:55 Відповісти
ТЭЦ 26, Востряковский пр-д, 10, Москва
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21.12.2022 20:28 Відповісти
Навєрна точна шота случілась...
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21.12.2022 16:31 Відповісти
Ссуть мацкалі
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21.12.2022 16:31 Відповісти
Апередил))))
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21.12.2022 16:41 Відповісти
И пусть ссутся!
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21.12.2022 16:58 Відповісти
Воронеж может спать спокойно !
Химки, Истра, Коломна и т.п. готовятся встречать Новый год в подвалах.....
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21.12.2022 16:37 Відповісти
дякуєм за відео, братан! Знімай ще
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21.12.2022 16:38 Відповісти
Это мы на Цензоре написали, что будет атака по кремлю в новогоднюю ночь)))
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21.12.2022 16:38 Відповісти
Навіщо його розгортати , якщо воно ні на що - не реагує .?? .
Навіть не пальцем не поворухнуло , коли наші дрони пролетіли 800 км , аж до Волги і Рязані .
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21.12.2022 16:42 Відповісти
Розгортають чи надувають?
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21.12.2022 16:45 Відповісти
на новый год нужно именно мацкву кошмарить, возможностей много
ПВО можно уничтожить ручными средствами за 3-4 км
да и вообще - мацква незаслужено забыта у подполья
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21.12.2022 16:46 Відповісти
Коли на Червоній площі сів маленький літачок Матіаса Русса (87 або 88 рік, здається), всі зрозуміли дві прості речі:
1. У "великому, сильному і страшному" СРСР непробивна система ППО дірява як драна ганчірка.
2. Якщо і це, найкраще з найкращих, настільки прогнило, то що говорити про менш "передове".
Так і сталося, минуло 3 роки і радянський монстр виявився мертвим.
Пішла друга серія того ж серіалу - ми "великі, ми сильні, ми страшні..."
І результат буде той самий.
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21.12.2022 16:48 Відповісти
гарний, великий, тоді був скандал і кіпіш - міністра оборони совка тоді кажись зняли ...
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21.12.2022 16:53 Відповісти
Було таке.Знялии соколова іпризначили майбутнього гекачипіста язова. Перевірками тоді в частинах задовбали.
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21.12.2022 17:50 Відповісти
Мо по собі вдарять, як завжди.
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21.12.2022 16:50 Відповісти
А що с ******, кацапи?!!
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21.12.2022 17:00 Відповісти
это не ПВО, это ГМНО
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21.12.2022 17:06 Відповісти
І все це не спроста, кацапи пронюхали, шта хахлі готують до випробовувань ударний безпілотник під назвою "Руст - М" От і зашєвєлілісь гади... певне почуяла кацапська дупа шта хатя і ніпафффтаряіцца такоє нікагда, але у ніх такіє ПіВіО шта могут і пафффтаріть
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21.12.2022 17:07 Відповісти
А что у них за ПРО?

С300?
Так они горели как спички в Сирии и других местах.

Нет у них хороших про. Дырявое сито…
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21.12.2022 17:09 Відповісти
Немає в них ПРО. Все, на що спромоглися, на якусь хєрню типу "об'єктове ПВО" та просто приписати до характеристик С300 фразу "і збиває всі типи ракет".

Але С300 - не ПРО, а ВПО. Тобто, проти літаків і подібних цілей. А ракети воно практично не бачить, хто б там що не обіцяв і хто б там що не розповідав про "вундервафельні РЛС-и в складі С300". Підтверджено десятками комплексів С300/С400 окупантів, які знищені за останні 10 місяців на південному напрямку, навколо аеродному під Саками, потопленим ракетним кресером-флагманом, на якому теж була С300 спеціалізована.

Ну а новітнє вундервафельне "об'єктове" ПВО/ПРО з назвою Панцир-С - вже навіть сміху в спеціалістів не викликає. В нього ефективність навіть нижча, ніж в немодернізованих, аналогових ТОР-ів...
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21.12.2022 21:01 Відповісти
А што случілось?
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21.12.2022 17:14 Відповісти
znacit skoro ixneje PVO udarit po moskve
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21.12.2022 17:14 Відповісти
Я не експерт, але жодної пускової С300 чи С400 не помітив. Але розпізнав 2 "панцирі"...
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21.12.2022 17:15 Відповісти
киевзатридня
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21.12.2022 17:28 Відповісти
Хйло какую-то подляну готовит, вроде когда "боинг" сбивал тоже про в москву завез. защищался от потенциального ядерного удара что ли? - хз, не помогло бы.
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21.12.2022 17:32 Відповісти
умом срасею не понять...
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21.12.2022 22:33 Відповісти
Тобто до цього часу Москва була беззахисною?
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21.12.2022 17:41 Відповісти
При совку був масковскій округ пво.
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21.12.2022 17:53 Відповісти
і дуже то свинособакам допомогло коли Матіас Руст на крацнай плосчаді призимлився?
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21.12.2022 18:21 Відповісти
тю. а шо це кацапи такі сцикливі? так хоробрі були коли сплячи мирні міста бомбили у лютому, а як відчули що їм може прилетіти то обісрались. але що тут дивного, расія населена одними сцикливими підарами яких тре усіх знищити незважаючи на вік та стать, щоб і сліду в світі небуло
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21.12.2022 18:20 Відповісти
Тю! А що такоє? Московіти бояться "хлопков і задимленія" у кремлі?
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21.12.2022 18:29 Відповісти
Невже їбануть по мацкві, щоб потім кричати що ната напала?..
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21.12.2022 18:35 Відповісти
чуют твари что ****** близок!
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21.12.2022 18:51 Відповісти
По всей видимости кремлевский вурдалак в ночь зимнего сонцестояния решил достать из рукова свой последний козырь - ядерное оружие, в надежде, что Байден блефует, а в Европе в штаны наложат (на счет Европы он может оказаться правым) и надеется на дружный хор из дежурных "миротворцев" (от макрона до римского понтифика)!
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21.12.2022 18:54 Відповісти
Предохраняйтесь, ребята, предохраняйтесь...
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21.12.2022 18:55 Відповісти
А краще копати навколо окопи ,які будуть потім братскай для 1,5 млн. уродів)
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21.12.2022 18:55 Відповісти
Щось вам дуже весело,кацапи смердючі. Дивіться,щоб скоро на кутні не посміялись...
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21.12.2022 21:13 Відповісти
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21.12.2022 21:43 Відповісти
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21.12.2022 21:44 Відповісти
Масковская Церкавь Долбославия ☦
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21.12.2022 22:16 Відповісти
Єдине що є гарного в цій церкві Василя блаженого так це головні шоломи 300 - 400 річної давнини де по арабські написана присяга московитських князів ханам Золотої Орди і фрески тих часів
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21.12.2022 22:27 Відповісти
Страшно, уроды? А мы ещё не начинали. Лендлиз ещё не начался, твари! Заводы только строятся. Но как построятся, у Украины будет мощнейшая армия ты Европе. И мы вам эти ПВО в жопу засунем.
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21.12.2022 23:31 Відповісти
 
 