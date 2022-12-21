Росіяни розгортають поблизу Москви системи ППО. ВIДЕО

Міністерство оборони РФ розгортає підрозділи ППО поблизу Москви.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, який свідчить про це, опублікований у соцмережах. На записі видно, що системи ППО встановлюється в полі, але на фоні відео можна розгледіти житлові багатоповерхівки.

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