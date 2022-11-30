В підвалах московських багатоповерхівок встановлюють лавки, а на вулицях - гучномовці. ВІДЕО+ФОТО

В Москві у підвалах житлових будинків встановлюють лавки, а на вулицях монтують гучномовці для оповіщення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео та фото, що свідчать про проведення таких робіт публікуються у соцмережах.

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