В підвалах московських багатоповерхівок встановлюють лавки, а на вулицях - гучномовці. ВІДЕО+ФОТО
В Москві у підвалах житлових будинків встановлюють лавки, а на вулицях монтують гучномовці для оповіщення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео та фото, що свідчать про проведення таких робіт публікуються у соцмережах.
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"Виноватыми будем все. Поэтому исходим из того, что на кону стоит, в прямом смысле слова, и существование страны, и существование каждого гражданина, и наша жизнь будущая в том числе", - https://www.youtube.com/watch?v=vwGhrYheid0&ab_channel=%D0%91%D0%95%D0%97%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%A3%D0%A0%D0%AB заявила в эфире телеканала "Россия1" http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvwGhrYheid0%26ab_channel%3D%25D0%2591%25D0%2595%25D0%2597%25D0%25A6%25D0%2595%25D0%259D%25D0%2597%25D0%25A3%25D0%25A0%25D0%25AB&utm_source=ff&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier Скабеева.
Посыл пропагандисток прост - Украину нужно добивать любой ценой: "Чтобы не было ни гаагских трибуналов, ни возбуждения уголовных дел, ни компенсаций и репараций, нужна такая активизация боевых действий, нужно так жать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира".
Однако пользователей социальных сетей больше удивило не понимание пропагандистов неизбежного наказания в случае провала украинской кампании, а то, что ведущая вслух и в прямом эфире назвала сторонников войны "пособниками путинского режима".
"Вдруг что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Претензии будут предъявлены к каждому без исключения. Пособник ли он путинского режима(!!!) или мимо проходил", - сказала Скабеева.
Пожалуй, это впервые на российском телевидении политическая власть в стране характеризуется именно такими словами и на большую аудиторию.
Тільки не "будєм", а вже є виноватими.
Рашиської пропагандони самі кладуть першу цеглинку у творення колективної вини рашиського народу.
Начебто виходить, чекають на бомбьожку мацкви 😂
Щоб не перечили керівництву...
Але мені цікаво, а на тих парковках нікому паркуватись?.. чи то всі вже до Грузії повиїжджали...
оргазму"народної війни".
Цікаво, коли все ж таки буйла пошлють мєлкім лєсом? 😕
Це має сплотити расейський нарід навколо царя.
"Підноси" вже готові врєзать по мацкве в ядєрний пєпєл?
Там "народ к разврату уже готов", навіть лавки розставили 😂
Бо ми в Україні не розуміємо чого ж хочуть США і Президент Байден.
Рашисти нарощують військовий потенціал і *********** в оборону.
Ще пару ударів по нашій енергосистемі і вся Україна стане суцільним блокадним Ленінградом - мегаполіси і міста замерзнуть.....
конгресмену та закопуються
русская собака Му-му 😕
десь так 😂
И это они ещё даже не начинали.
Буйло хоче врятувати дарагіх масквичєй от ядєрного удара? 😂
Масквічам вже варто самим подумати про своє майбутнє.... без хутіна
В підземному паркінгу біля мене повно машин. Та й ще якась молода лахудра намагалась заїхати в повний людей паркінг під час тревоги аж поки дід охоронець не послав її матом
"Идьот война народная,
Священная война
С укропской силой грозною
С бендеровской ордой..."
десь так
А теперь пригадайте, що і де встановлювала ЗЄ-влада за півроку до вторгнення, не зважаючи на те, що точно про нього знала.
І пригадайте, яку ціну своїми життями за це заплатили українці.
16-го уже было.
22-го уже было.
Теперь ближайшие 48 часов.
А тем временем идет третий месяц сидения кацапни без жратвы в чистом поле по уши в грязи и 40-50% техники неисправно. На месте обеспечить ремонт нет никакой возможности. Причем есть подозрение, что они ее ломают умышленно, чтобы не встретиться с Джавелином.
Чем и на чем кацапы срочно наступать начнут?
Так начинать бояться или подождать следующей "точной" даты вторжения?
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