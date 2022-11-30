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В підвалах московських багатоповерхівок встановлюють лавки, а на вулицях - гучномовці. ВІДЕО+ФОТО

В Москві у підвалах житлових будинків встановлюють лавки, а на вулицях монтують гучномовці для оповіщення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео та фото, що свідчать про проведення таких робіт публікуються у соцмережах.

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В підвалах московських багатоповерхівок встановлюють лавки, а на вулицях - гучномовці 01

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В підвалах московських багатоповерхівок встановлюють лавки, а на вулицях - гучномовці 02

Також читайте: У Росії різко зріс попит на приватні бомбосховища, – ЗМІ

Автор: 

москва (1245) укриття (296)


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Топ коментарі
+28
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30.11.2022 21:31
+24
Карма вона така, дай Боже, відчують всі "прєлєсті спєцобсєрації". А то все: "Как там у хахлов?"
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30.11.2022 21:20
+23
Тю, а шо такоЄ? Для підняття настрою та патріотизму?
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30.11.2022 21:25
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Молоточки ще туди завезіть. Шоб коли їх в тому подвалі засипле, то ще тиждень шоб стукали на радість перехожим...
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30.11.2022 21:20 Відповісти
Карма вона така, дай Боже, відчують всі "прєлєсті спєцобсєрації". А то все: "Как там у хахлов?"
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30.11.2022 21:20 Відповісти
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30.11.2022 21:23 Відповісти
Кремлевская пропаганда раскручивает новый нарратив о коллективной ответственности всех без исключения россиян за развязанную войну на Украине. Вчера https://www.9tv.co.il/item/51955 о "подметающем брусчатку за кремлевской стеной дворнике, которого ждет Гаага" говорила главред телеканала "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, сегодня ей вторит телеведущая Ольга Скабеева.

"Виноватыми будем все. Поэтому исходим из того, что на кону стоит, в прямом смысле слова, и существование страны, и существование каждого гражданина, и наша жизнь будущая в том числе", - https://www.youtube.com/watch?v=vwGhrYheid0&ab_channel=%D0%91%D0%95%D0%97%D0%A6%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%A3%D0%A0%D0%AB заявила в эфире телеканала "Россия1" http://savefrom.net/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvwGhrYheid0%26ab_channel%3D%25D0%2591%25D0%2595%25D0%2597%25D0%25A6%25D0%2595%25D0%259D%25D0%2597%25D0%25A3%25D0%25A0%25D0%25AB&utm_source=ff&utm_medium=extensions&utm_campaign=link_modifier Скабеева.

Посыл пропагандисток прост - Украину нужно добивать любой ценой: "Чтобы не было ни гаагских трибуналов, ни возбуждения уголовных дел, ни компенсаций и репараций, нужна такая активизация боевых действий, нужно так жать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира".

Однако пользователей социальных сетей больше удивило не понимание пропагандистов неизбежного наказания в случае провала украинской кампании, а то, что ведущая вслух и в прямом эфире назвала сторонников войны "пособниками путинского режима".

"Вдруг что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Претензии будут предъявлены к каждому без исключения. Пособник ли он путинского режима(!!!) или мимо проходил", - сказала Скабеева.

Пожалуй, это впервые на российском телевидении политическая власть в стране характеризуется именно такими словами и на большую аудиторию.
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30.11.2022 21:32 Відповісти
Все вірно!

Тільки не "будєм", а вже є виноватими.
Рашиської пропагандони самі кладуть першу цеглинку у творення колективної вини рашиського народу.
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30.11.2022 22:31 Відповісти
це вже схоже на агонію
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30.11.2022 23:20 Відповісти
А шо такоє, шо случілось?
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30.11.2022 21:21 Відповісти
Хотіли "павтаріть"
Начебто виходить, чекають на бомбьожку мацкви 😂
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30.11.2022 22:46 Відповісти
А шо такоє шо случілась-а навєрна спєцабасрация ідьот па плану па графіку...
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30.11.2022 21:21 Відповісти
Це реально надихає. Хай їм знадобиться, але не допоможе, бажаю від щирого серця.
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30.11.2022 21:22 Відповісти
Це якесь залякування-відволікання...
Щоб не перечили керівництву...

Але мені цікаво, а на тих парковках нікому паркуватись?.. чи то всі вже до Грузії повиїжджали...
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30.11.2022 21:24 Відповісти
Імітація оргазму "народної війни".

Цікаво, коли все ж таки буйла пошлють мєлкім лєсом? 😕
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30.11.2022 22:48 Відповісти
Тю, а шо такоЄ? Для підняття настрою та патріотизму?
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30.11.2022 21:25 Відповісти
А фонарях чіпляют мотузки .
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30.11.2022 21:26 Відповісти
Ага, щось почули, гади, бач як заметушились, ню-ню 🤗 Удачі вам... і шоб такі абстрєлялі, дєбіли, ***
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30.11.2022 21:27 Відповісти
Хочуть налякати пересічних громадян, та втілити тезу Кірієнка про "народну війну". З січня начебто Пу планує ввести військовий стан у прикордонних з Україною облстях раші - та може навіть у Москві.
Це має сплотити расейський нарід навколо царя.
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30.11.2022 21:27 Відповісти
Правильно, москалики. Готовьтесь для полной демилитаризации, денацификации, ************ всей вашей помойки.
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30.11.2022 21:27 Відповісти
Селям, Максе!

"Підноси" вже готові врєзать по мацкве в ядєрний пєпєл?
Там "народ к разврату уже готов", навіть лавки розставили 😂
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30.11.2022 22:52 Відповісти
Ва-Селям,брате. Та хер там, курва. Либо шось не так, либо просто перестали выносить на публику. Вроде разговоры о поставках каких-то ракет дальности 150 км идут. О 100 3,14 здела эта говорильня, если честно.Вчера накатал злобное письмо нашему конгрессмену.
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30.11.2022 23:03 Відповісти
Дякую, Максе за листа конгресменів.
Бо ми в Україні не розуміємо чого ж хочуть США і Президент Байден.

Рашисти нарощують військовий потенціал і *********** в оборону.
Ще пару ударів по нашій енергосистемі і вся Україна стане суцільним блокадним Ленінградом - мегаполіси і міста замерзнуть.....
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30.11.2022 23:36 Відповісти
Вибач, клятий смартфон:
конгресмену та закопуються
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30.11.2022 23:38 Відповісти
Дякую за небайдужисть до ненькт та до нас...борони вас господь! 🙏🙏🙏
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01.12.2022 08:45 Відповісти
"За что?"
русская собака Му-му 😕
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30.11.2022 21:28 Відповісти
Залякує пуйло свій народ нападом українців, щоб ті самі пішли на війну. Знову запрацює телевізор, що ми фошизди і їмо дітей, щоб ті більше налякалися. Ось, що означає вибрати в президенти потвору.
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30.11.2022 21:28 Відповісти
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30.11.2022 21:31 Відповісти
Даже когда ТЦ горел на подземной парковке большинство погибли
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30.11.2022 21:34 Відповісти
Може це вони другу частину серіалу про наступ ЗСУ знімають? Першу з технікою та українськими прапорами вже зʼомки завершили
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30.11.2022 21:38 Відповісти
Дуже скоро під кожною такою лавкою лежатиме "феесбешний мішок цукру"...
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30.11.2022 21:41 Відповісти
Пора Левітана реінкарнувати )))
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30.11.2022 21:42 Відповісти
***** готовится к ядерной войне...
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30.11.2022 21:42 Відповісти
"после тяжёлых кровопролитных боёв наши войска отступили из Замкадья в Москвореп..."

десь так 😂
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30.11.2022 22:36 Відповісти
Однако шикарный ПЛАН, по которому всё идёт!
И это они ещё даже не начинали.
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30.11.2022 21:43 Відповісти
Ну -ну довбні влупіть "ядеркою" по Америці, хотів би я побачити обгорілі стіни кремля і вигорілу порожнечу на сотні кілометрів довкола.
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30.11.2022 22:00 Відповісти
Це зловісний сигнал
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30.11.2022 22:01 Відповісти
Який сигнал?
Буйло хоче врятувати дарагіх масквичєй от ядєрного удара? 😂

Масквічам вже варто самим подумати про своє майбутнє.... без хутіна
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30.11.2022 22:39 Відповісти
Обхохочешься, а так все хорошо начиналось.
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30.11.2022 22:03 Відповісти
Ат савєтскага інформбюро...вчера на протяжении суток....
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30.11.2022 22:03 Відповісти
у нас на таких лавочках навіть бомжі не сплять....це точно багата мацква?
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30.11.2022 22:04 Відповісти
В перший день війни спустились з дружиною в найближче бомбосховище. Купа людей, багато з дітьми, ніяких лавочок нема і близько, лежать і сидять прямо на бетонній підлозі, хто на чому: той на шматку картону, той на шматку пінопласту, той на якійсь дошці чи фанері, дехто приніс з дому пледи та ковдри. Одна розетка на все сховище. Пішли в інше, через три будинки. Те ж саме, тільки людей ще більше і ні розетки, ні води, ні туалету. Постояли на порозі, подивились на все це, вирішили: будь що буде і повернулись до квартири. Європейський Київ, р-н м. Нивки...
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30.11.2022 22:27 Відповісти
Кругом таке

В підземному паркінгу біля мене повно машин. Та й ще якась молода лахудра намагалась заїхати в повний людей паркінг під час тревоги аж поки дід охоронець не послав її матом
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30.11.2022 22:43 Відповісти
Земля - КРУГЛА!
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30.11.2022 22:34 Відповісти
Это все чтобы побольше мяса "мотивировать" умирать в Украине. Тип, не пойдете будете сидеть на лавочках под бомбежками.
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30.11.2022 22:41 Відповісти
«Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток…» (и.сталин)
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30.11.2022 22:47 Відповісти
Кацапи з впертістю дебілів (якими вони і є) намагаються перетворити "спєцапєрацію" на "народную, свящєнную вайну". Думають їм це допоможе (ну у 1941-му ж прокатило, чого б не прокосплеїти знов?)
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30.11.2022 22:52 Відповісти
От тільки "ленд-лізу" для "народнай священнай вайни" не буде! (Взагалі-то він буде - але не для них!)
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01.12.2022 05:03 Відповісти
говорит информбюро-сдохло *************** *****.....................тьфу на ********.........................
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30.11.2022 22:59 Відповісти
По гучномовцям скарабеєва і солов'йов будуть розповідати мокшам як правильно укладуватись на лавочки під час атаки роєм дронів. А перша лінія оборони буде МКАД, замість Львова і Рейк'явика.
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30.11.2022 23:19 Відповісти
Якісь лавочки незручні. Їм на них тижнями сидіти, а вони сколотили Бог знає що.
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30.11.2022 23:36 Відповісти
Кіно для галочки:
"Идьот война народная,
Священная война

С укропской силой грозною

С бендеровской ордой..."

десь так
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30.11.2022 23:41 Відповісти
Зате на труни легко скласти.
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30.11.2022 23:48 Відповісти
Поржали з кацапів?

А теперь пригадайте, що і де встановлювала ЗЄ-влада за півроку до вторгнення, не зважаючи на те, що точно про нього знала.
І пригадайте, яку ціну своїми життями за це заплатили українці.
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30.11.2022 23:56 Відповісти
пригадай як ти сам ржав з наступної дати. Чи "ето другоє



16-го уже было.
22-го уже было.
Теперь ближайшие 48 часов.

А тем временем идет третий месяц сидения кацапни без жратвы в чистом поле по уши в грязи и 40-50% техники неисправно. На месте обеспечить ремонт нет никакой возможности. Причем есть подозрение, что они ее ломают умышленно, чтобы не встретиться с Джавелином.
Чем и на чем кацапы срочно наступать начнут?

Так начинать бояться или подождать следующей "точной" даты вторжения?

Відповісти Керування спамом Мені подобається 17
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01.12.2022 15:22 Відповісти
А на хріна? Головний кацап сказав,що вони ж зразу в рай.Тобто мають здихати не ховаючись,з радістю і "вялічієм" на рилі.
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01.12.2022 00:42 Відповісти
Да не возбуждайтесь вы так: обыкновенный "распил" денег.
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01.12.2022 04:21 Відповісти
 
 