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У центрі Москви велика пожежа: горить складське приміщення. ВIДЕО

У Москві сьогодні, 20 листопада, виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнуло димом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"У Москві в районі площі трьох вокзалів велика пожежа. Пожежникам вже вдалося врятувати 7 людей, які були заблоковані у районі квіткової оранжереї", - йдеться в повідомленні.

За даними Telegram-каналу Baza у палаючій будівлі стався вибух. На площі 500 квадратних метрів обвалилися перекриття.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Москві провели марш "На Вашингтон": Вимагали вдарити по США ядерними ракетами та цитували Путіна. ВIДЕО

Автор: 

москва (1264) пожежа (4351)


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Топ коментарі
+26
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20.11.2022 15:36 Відповісти
+24
Взимку від таких гарних новин українцям тепліше стає.
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20.11.2022 15:31 Відповісти
+10
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20.11.2022 15:27 Відповісти
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20.11.2022 15:27 Відповісти
Случайность? Кто тригеминия там закурил?

или Карма?
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20.11.2022 15:29 Відповісти
...Кто то не там закурил?...
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20.11.2022 15:30 Відповісти
мабуть хотіли запалити "трубку мира", але "шото пашло не так"
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20.11.2022 16:37 Відповісти
Взимку від таких гарних новин українцям тепліше стає.
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20.11.2022 15:31 Відповісти
Що згорить то не згниє!😁😁😏
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20.11.2022 15:48 Відповісти
Краще так про кацапів. Що не згорить, то згниє.
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20.11.2022 16:07 Відповісти
В мордорі кожен день щось горить.
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20.11.2022 15:32 Відповісти
А якби ще й вибухнуло було б зовсім харашо
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20.11.2022 15:35 Відповісти
Хай вона вся нах згорить...
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20.11.2022 15:35 Відповісти
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20.11.2022 15:36 Відповісти
класс. ведь традиционно пожарки будут от ленинградского вокзала до казанского или яровславского часа за 2 доезжать и то, если с огоньком будут ехать )
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20.11.2022 15:45 Відповісти
Кацапи все не накурятся
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20.11.2022 15:47 Відповісти
"Пожежникам вдалося врятувати сімох москалів....", яка важлива новина... Певно, врятовані москалі зможуть і надалі вбивати (або підтримувати вбивство)українців. Щановні редактори, коли ви вже почнете писати тексти, а не передруковувати мордорські пабліки?
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20.11.2022 15:48 Відповісти
На звуковом фоне первого видео звучит какая-то реклама, типо "Что сразу по-прибытии можно будет подать на карту VISA и Маstercard"....

Пздец, дожили кацапы...VISA и MASTERCARD это какая-то *********** у них привелегия...игрушка для богатых😁😁😁
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20.11.2022 16:07 Відповісти
І що?Хіба до війни в москалів нічого не горіло?Ну виняток є воєнкомати.То що тепер кожну пожежу виставляти як що?Як заслугу диверсантів?Бунт своїх же?((
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20.11.2022 16:08 Відповісти
да бодай би вся мацква згоріла, ніхто би з людей не засмутився.
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20.11.2022 16:19 Відповісти
так собі горить, могло б і краще
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20.11.2022 16:36 Відповісти
.... Зомби стон, плывет, плывет над Россией, пробуждается мокшанский улус......
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20.11.2022 16:36 Відповісти
Красівоє показують!
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20.11.2022 16:45 Відповісти
великий передел начался , пока без стрельбы , паяльников в жопе кацапов , утюгов на спине , .......но это - пока , ......кацапы , вас ждут великие времена , времена тьмы , страха , ужаса, 90-ые будут для вас детским садом.
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20.11.2022 16:47 Відповісти
Вася, де твій Єнот?
Я сподіваюсь, це ж орки не його сперли?
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20.11.2022 16:53 Відповісти
Гори, гори ясно, щоб не згасло!
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20.11.2022 17:04 Відповісти
100 % COTTON
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20.11.2022 17:05 Відповісти
Нічого незвичайного. Горить якийсь сарай із непотрібом, напередодні ревізії. За документами там "ценностєй на стотисячьпіццот міліонов".
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20.11.2022 17:09 Відповісти
Чудово! Нехай горить, палає, вибухає у тисячу разів більше!
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20.11.2022 17:34 Відповісти
малувато.
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20.11.2022 17:47 Відповісти
Когда горит москва - всему миру тепло!
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20.11.2022 19:55 Відповісти
25 метрів на 20... це нічого.. для оранжиреї
От якби трансформаторна станція чи заводІК по виробництву якихось ракет
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20.11.2022 21:00 Відповісти
 
 