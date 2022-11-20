У центрі Москви велика пожежа: горить складське приміщення. ВIДЕО
У Москві сьогодні, 20 листопада, виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнуло димом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"У Москві в районі площі трьох вокзалів велика пожежа. Пожежникам вже вдалося врятувати 7 людей, які були заблоковані у районі квіткової оранжереї", - йдеться в повідомленні.
За даними Telegram-каналу Baza у палаючій будівлі стався вибух. На площі 500 квадратних метрів обвалилися перекриття.
Топ коментарі
+26 Линкин Парк
показати весь коментар20.11.2022 15:36 Відповісти Посилання
+24 Иллария Соняшникова
показати весь коментар20.11.2022 15:31 Відповісти Посилання
+10 МГМ
показати весь коментар20.11.2022 15:27 Відповісти Посилання
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или Карма?
Пздец, дожили кацапы...VISA и MASTERCARD это какая-то *********** у них привелегия...игрушка для богатых😁😁😁
Я сподіваюсь, це ж орки не його сперли?
От якби трансформаторна станція чи заводІК по виробництву якихось ракет