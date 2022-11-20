У центрі Москви велика пожежа: горить складське приміщення. ВIДЕО

У Москві сьогодні, 20 листопада, виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнуло димом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

"У Москві в районі площі трьох вокзалів велика пожежа. Пожежникам вже вдалося врятувати 7 людей, які були заблоковані у районі квіткової оранжереї", - йдеться в повідомленні.

За даними Telegram-каналу Baza у палаючій будівлі стався вибух. На площі 500 квадратних метрів обвалилися перекриття.

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