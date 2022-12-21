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Штурм російського опорного пункту на донецькому напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опубліковані фрагменти штурму українськими бійцями опорного пункту російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису можна почути фрагменти планування дій бійців, броньовану машину, що підтримує штурм та результат атаки українських воїнів.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+25
А дома дружки боярой затарились...
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21.12.2022 20:18
+24
Дві Лади так компактно помістились у окопі і два Ашота вже збираються втішати свиноматок.
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21.12.2022 20:31
+22
Підараси недораси найшли свій безглуздий кінець 👍
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21.12.2022 20:27
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А дома дружки боярой затарились...
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21.12.2022 20:18 Відповісти
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21.12.2022 20:27 Відповісти
И чпокают ихних свиносамок Равшаны)))
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21.12.2022 20:28 Відповісти
Бояре, епта!
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22.12.2022 13:11 Відповісти
Підараси недораси найшли свій безглуздий кінець 👍
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21.12.2022 20:27 Відповісти
Дві Лади так компактно помістились у окопі і два Ашота вже збираються втішати свиноматок.
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21.12.2022 20:31 Відповісти
Компактно в один пакет, экономия.
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21.12.2022 20:39 Відповісти
семка хороших русских на GoPro......
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21.12.2022 20:37 Відповісти
А дебіли досі питають "500-700 втрат загарбника, про які пише ГШ кожен день, це тільки дохлі кацапи чи і поранені"...

Якщо в когось ще є питання - може передивитись ще раз це відео. В ньому, мабуть, живі здорові або трішки поранені, але все ж таки "втрачені" загарбником, чмобікі...

Нагадую, що довжина фронту тільки суходолом - 400+ км. По Дніпру - ще 300 км. І практично скрізь, кожного дня, ідуть бойові дії: арт.дуелі, снайперська робота, атаки кацапів майже "груддю на кулемети", точна робота українських HIMARS-ів тощо.

Тож кожен може ще раз себе запитати - 300-500-700 "втрат загарбника", які "виконують" хлопці з ЗСУ кожного дня - це дохлі кацапи, чи "і трішки поранені"?
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21.12.2022 21:10 Відповісти
Та не звертай уваги....Я вже казав одному - не віриш - в перед пересвідчитися можливість є
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21.12.2022 22:27 Відповісти
Imagine russian people living for sunflower
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21.12.2022 21:56 Відповісти
 
 