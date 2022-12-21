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Штурм російського опорного пункту на донецькому напрямку. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опубліковані фрагменти штурму українськими бійцями опорного пункту російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису можна почути фрагменти планування дій бійців, броньовану машину, що підтримує штурм та результат атаки українських воїнів.
Топ коментарі
+25 Сергей Кушнир 8b3077c9
показати весь коментар21.12.2022 20:18
+24 Атас Злой
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+22 Ірландія
показати весь коментар21.12.2022 20:27
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо в когось ще є питання - може передивитись ще раз це відео. В ньому, мабуть, живі здорові або трішки поранені, але все ж таки "втрачені" загарбником, чмобікі...
Нагадую, що довжина фронту тільки суходолом - 400+ км. По Дніпру - ще 300 км. І практично скрізь, кожного дня, ідуть бойові дії: арт.дуелі, снайперська робота, атаки кацапів майже "груддю на кулемети", точна робота українських HIMARS-ів тощо.
Тож кожен може ще раз себе запитати - 300-500-700 "втрат загарбника", які "виконують" хлопці з ЗСУ кожного дня - це дохлі кацапи, чи "і трішки поранені"?