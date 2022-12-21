Штурм російського опорного пункту на донецькому напрямку. ВIДЕО

В мережі опубліковані фрагменти штурму українськими бійцями опорного пункту російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису можна почути фрагменти планування дій бійців, броньовану машину, що підтримує штурм та результат атаки українських воїнів.

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