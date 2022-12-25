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"99,9% росіян готові все покласти в інтересах батьківщини", - Путін. ВIДЕО
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Президент РФ Володимир Путін запевняє, що "99,9% росіян готові "все покласти в інтересах батьківщини", а Росія нібито особлива країна.
Про це він зазначив під час інтерв'ю у програмі "Москва. Кремль. Путин" на "Россия-1", інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що нібито не сильно засуджує тих, хто ставить свої власні інтереси вище державних, втім 99,9% росіян готові все покласти в інтересах батьківщини.
"Тут нічого незвичного немає, але це зайвий раз доводить, що Росія - особлива країна", - стверджує російський диктатор.
Топ коментарі
+60 Vitalii abad93bd
показати весь коментар25.12.2022 14:35
+26 jklpqrs
показати весь коментар25.12.2022 14:36
+24 Sergiy Escobar
показати весь коментар25.12.2022 14:35
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Будь ласка, зачекайте...
В Украине говорят...ЯКЕ ЇХАЛО ТАКЕ Й ЗДИБАЛО...У Какацапофф так всю их историю...Начиная с упыря ВАНЬКИ ГРОЗНОГО...потом немцы Петр1, Катька, Николашки, за гафно этот народ считали...Ленин, Сталин в ГУЛАГИ загонял...
Единственный минус - что украинцам, как части этой империи, тоже немало досталось...возможно даже больше, как колонии...
Поэтому украинцам нужно подальше держаться не только от самих руководителей и вождей москалей, но и от самих козлорылых обезьян, тобишь простого русского народа...
Почти миллион россиян уехали из страны за последние две недели после того, как президент России Владимир Путин объявил о своем приказе о частичной мобилизации. Как сообщает издание Forbes, такую оценку массовой эмиграции дают в Кремле. Другой источник издания, знакомый с закрытыми подсчетами администрации президента, называет цифру в 600-700 тысяч человек.
навіть якщо вірити кацапським хотєлкам, що їх 145 мільйонів, то це 0,69% явних дезертирів, а скільки ще на росії таких, що замість "все покласти в інтересах батьківщини", покладуть тільки хєр, можна тільки здогадуватись...