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"99,9% росіян готові все покласти в інтересах батьківщини", - Путін. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент РФ Володимир Путін запевняє, що "99,9% росіян готові "все покласти в інтересах батьківщини", а Росія нібито особлива країна.

Про це він зазначив під час інтерв'ю у програмі "Москва. Кремль. Путин" на "Россия-1", інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що нібито не сильно засуджує тих, хто ставить свої власні інтереси вище державних, втім 99,9% росіян готові все покласти в інтересах батьківщини.

"Тут нічого незвичного немає, але це зайвий раз доводить, що Росія - особлива країна", - стверджує російський диктатор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про перемовини з Україною: "Готові домовлятися з усіма учасниками цього процесу про прийнятні розв’язки"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+60
Ну то нехай зроблять масовий суїцид на зло НАТО
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25.12.2022 14:35
+26
Вывод: отпрыски самого *****, пескова и других роттенбергов недостаточно расияни.
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25.12.2022 14:36
+24
Яркий писдун этот Куйло))))
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25.12.2022 14:35
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По-моему они стоят друг друга...имею ввиду русский народ и Путина...

В Украине говорят...ЯКЕ ЇХАЛО ТАКЕ Й ЗДИБАЛО...У Какацапофф так всю их историю...Начиная с упыря ВАНЬКИ ГРОЗНОГО...потом немцы Петр1, Катька, Николашки, за гафно этот народ считали...Ленин, Сталин в ГУЛАГИ загонял...
Единственный минус - что украинцам, как части этой империи, тоже немало досталось...возможно даже больше, как колонии...
Поэтому украинцам нужно подальше держаться не только от самих руководителей и вождей москалей, но и от самих козлорылых обезьян, тобишь простого русского народа...
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25.12.2022 17:42 Відповісти
На рашке прям как на ферме 99,9% коров согласны давать молоко. Кто несогласен - дают мясо.
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25.12.2022 17:57 Відповісти
От ******, видели мы как ваших " патриотов" пытались на улице записать в добровольцы. Імперія брехні.
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25.12.2022 18:44 Відповісти
В кінці вісімдесятих за компартію теж було 99%, а через 3 роки плювали на них 99%.І тут теж так буде
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25.12.2022 18:56 Відповісти
0,01% - враги народа?
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25.12.2022 19:23 Відповісти
***** практично завжди бреше.

Почти миллион россиян уехали из страны за последние две недели после того, как президент России Владимир Путин объявил о своем приказе о частичной мобилизации. Как сообщает издание Forbes, такую оценку массовой эмиграции дают в Кремле. Другой источник издания, знакомый с закрытыми подсчетами администрации президента, называет цифру в 600-700 тысяч человек.

навіть якщо вірити кацапським хотєлкам, що їх 145 мільйонів, то це 0,69% явних дезертирів, а скільки ще на росії таких, що замість "все покласти в інтересах батьківщини", покладуть тільки хєр, можна тільки здогадуватись...
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25.12.2022 21:18 Відповісти
Так. всім давно відомо що росія особлива держава з особливими схибленими інтересами.І якщо росіяни готові все покласти то вони просто безмозглі раби
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25.12.2022 23:43 Відповісти
Отличная пропаганда и больше ни чего. Подменил собою Родину, и рабы верят
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28.12.2022 21:23 Відповісти
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