Окупанти влучили у склад піротехніки в Харкові - почалась детонація, - ОВА. ВIДЕО

Російські окупаційні війська ввечері 10 січня обстріляли Харків і влучили у склад піротехніки, в результаті чого вона почала детонувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він розповів, що під обстріл потрапив Київський район міста. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.

На місці працюють спеціалісти ДСНС.

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