Окупанти влучили у склад піротехніки в Харкові - почалась детонація, - ОВА. ВIДЕО
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Російські окупаційні війська ввечері 10 січня обстріляли Харків і влучили у склад піротехніки, в результаті чого вона почала детонувати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він розповів, що під обстріл потрапив Київський район міста. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.
На місці працюють спеціалісти ДСНС.
Топ коментарі
+34 Garry Grant
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+22 Мартин Иден 89314523
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+22 Garry Grant
показати весь коментар11.01.2023 01:17
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ти блть адвокат чи на побігеньках??? а може ти "какаразніца"?..
небезпека є скрізь, значить давай на пох*ях жити?
русня витратила ракету вартістю кілька мільйонів доларів, аби знищити піротехніку.
(бо воєнний час без матюків - це якась *****, а не воєнний час)