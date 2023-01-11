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Окупанти влучили у склад піротехніки в Харкові - почалась детонація, - ОВА. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська ввечері 10 січня обстріляли Харків і влучили у склад піротехніки, в результаті чого вона почала детонувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він розповів, що під обстріл потрапив Київський район міста. За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих.

 На місці працюють спеціалісти ДСНС.

Читайте також: Окупанти завдають ракетних ударів по Харківщині, - Синєгубов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+34
Склад піротехніки? В Харкові? Рік війни?🤦
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11.01.2023 00:51
+22
Отчитались об уничтожении 5 складов боеприпасов, 2 тысячах биндеровцев и 3 тысяч натовских солдат 😆🤡
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11.01.2023 00:51
+22
А додуматься,что за год её можно оттуда забрать интеллект не позволяет?
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11.01.2023 01:17
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Склад піротехніки? В Харкові? Рік війни?🤦
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11.01.2023 00:51 Відповісти
А додуматься, что эта пиротехника там лежит с 2021 года - религия не позволяет?
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11.01.2023 00:56 Відповісти
А додуматься,что за год её можно оттуда забрать интеллект не позволяет?
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11.01.2023 01:17 Відповісти
Куда забрать? К тебе домой? 🤣
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11.01.2023 01:32 Відповісти
Ну понятно. Пи#данул,лишь бы что-то пи#дануть. И сделал вид,что очень весело 🤦
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11.01.2023 01:36 Відповісти
Так это ты в самом начале п*данул. Какие твои предложения, куда девать пиротехнику? Кто-то занимался бизнесом, закупил пиротехнику, оставил на складе. Началась война. Что делать с этой пиротехникой?
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11.01.2023 01:42 Відповісти
Сожрать. А потом поражаемся, что народ в массе-потомственные дегенераты.
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11.01.2023 01:45 Відповісти
Я сочувствую тебе, что ты потомственный...
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11.01.2023 01:46 Відповісти
Именно из за таких как ты недоумков и таких недоумкуватых собственников этой пиротехники и страдают посторонние люди.
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11.01.2023 01:48 Відповісти
Ой, бедняжка, страдалец ты наш. Дай-ка я тебя пожалею 😆
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11.01.2023 01:50 Відповісти
Да, капец, это же надо быть таким дегенератом, шоб на себя повесть табличку Мартин Иден.
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11.01.2023 01:53 Відповісти
Это ж надо быть таким дауном, чтобы повесить на себя табличку "Альтер Эго"😂😆
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11.01.2023 01:59 Відповісти
Да я уже увидел,что ты не в себе. Мягко говоря.
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11.01.2023 02:52 Відповісти
з міста, яке під постійними обстрілами, нах! куда дєвать бл*ть...
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11.01.2023 01:45 Відповісти
Так я же спрашиваю, куда убирать? Какой город у нас не под обстрелами? И какую ты даёшь гарантию, что завтра не прилетит туда, куда он ее уберет?
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11.01.2023 01:48 Відповісти
Тебе же сказано, недоумок-сожрать, если ты не понимаешь куда "это девать".
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11.01.2023 01:50 Відповісти
на утилізацію! нє?
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11.01.2023 01:54 Відповісти
Ну возьми утилизируй все свое имущество, чтобы завтра кацапская ракета его не разбомбила 😆
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11.01.2023 02:00 Відповісти
майно? це "майно" підвищеної небезпеки!!! хто заплатить за наслідки, що спричинені через детонацію "майна"?
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11.01.2023 02:16 Відповісти
Ти не знаєш, що таке майно підвищеної небезпеки. Підвищена небезпека - це зберігання сотень і тисяч тон аміачної селітри для обробки полів перед посівом пшениці. Попадання в такий склад ракети може пів міста знести з лиця землі. А ви тут філософствуєте про ті 3 петарди, яких ніхто і не помітив. Чи може аміачну селітру нам теж треба утилізувати і відмовитися від вирощування пшениці, доки війна не закінчиться?
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11.01.2023 02:22 Відповісти
Селітру зберігають посеред міст? Де? Негайно поінформуй відповідні органи!!!
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11.01.2023 02:26 Відповісти
Ти наївний. Я працював на декількох підприємствах, які зберігали селітру тисячами тон посеред міст-мільйонників. Бейрут міг виявитися дитячим садком на фоні наших "діячів". Але поки що Бог милував. Ти думаєш директора таких підприємств не зможуть домовитися з адміністрацією міст про не цілком безпечне зберігання селітри в місті? В якій країні ти живеш?
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11.01.2023 02:31 Відповісти
Я живу в Україні, посеред отаких довбнів як ти... Назви конкретне підприємство і конкретне місто хоча б так, інкогніто... якщо сциш брати на себе відповідальність
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11.01.2023 02:35 Відповісти
Звісно ж я не хочу брати на себе відповідальність, тому назви підприємств називати не буду 😆
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11.01.2023 02:42 Відповісти
Так і запишемо до твоїх регалій "сцикло безвідповідальне і ******"
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11.01.2023 02:53 Відповісти
не быкуй бот
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11.01.2023 03:05 Відповісти
А в Україні так, живуть одні довбні. Лише ти єдиний тут дартаньян )))
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11.01.2023 02:43 Відповісти
Можна перевірити які с/г корпорації чи виробники селітри мають склади у містах-мільйонниках. Думаю Дніпро, Дніпроазот.
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11.01.2023 04:38 Відповісти
Еще и хитро сложить тісячи тонн селитри.чтобі жахнуло на весь мир.
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11.01.2023 05:13 Відповісти
три петарди??? ти відео переглянув?
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11.01.2023 02:27 Відповісти
Так, я бачив відео. Таке враження, що просто хтось вирішив попускати салюти. Вони навіть не розліталися у різні сторони. В одному місці все згоріло і все
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11.01.2023 02:33 Відповісти
окуєть... яке ж ти... 🤬
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11.01.2023 02:37 Відповісти
І ще один важливий момент: в Україні діє заборона на використання будь якої піротехніки... як гадаєш, як довго доведелося б зберігати власнику те "майно", щоб він зробив з ним згодом, і чи придбав ти таке "майно" собі на втіху?🤔
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11.01.2023 02:23 Відповісти
Я знаю про заборону піротехніки. А власник тієї піротехніки може з України виїхав ще в лютому чи березні. Що тоді? Попадання ракети в будь яке авто може призвести до вибуху і масштабної пожежі в найближчих будівлях. То може всі авто треба утилізувати, що не дай Боже щось не трапилося? Ви такий брєд тут несете... Зараз війна. Будь що може трапитися. Небезпека скрізь. А ви акцентуєте увагу на тих пітардах...
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11.01.2023 02:38 Відповісти
слухай, якого ж ти тут сидиш і затикаєш усіх??? який твій нах інтерес???
ти блть адвокат чи на побігеньках??? а може ти "какаразніца"?..
небезпека є скрізь, значить давай на пох*ях жити?
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11.01.2023 02:43 Відповісти
Затикаю я тут не усіх. А лише тих, хто думати не хоче. До тебе я взагалі не звертався. Ти сам почав мені щось доказувати, не розуміючи справжні реалії
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11.01.2023 02:46 Відповісти
Селітру де шукати?
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11.01.2023 02:50 Відповісти
в своей тупой башке шукай селитру идиот
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11.01.2023 03:06 Відповісти
пипец что вы несете?
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11.01.2023 03:04 Відповісти
Треба найняти авто, завантажити піротехніку і повезти в друге місто. В яке? Про проїзд машини з піротехнікою через блок-пости промовчу... В другому місті треба арендувати склад і щомісяця платити аренду. А бізнес заборонений, а доходу нема. А ще, наймовірніше, власник (власниця) бізнесу арендує житло і теж щомісяця плате гроші. А бізнес заборонений, а доходу нема. І для цього всього треба бути в Україні і живим... Люди трошки не розуміють про шо пишуть
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11.01.2023 07:54 Відповісти
Отчитались об уничтожении 5 складов боеприпасов, 2 тысячах биндеровцев и 3 тысяч натовских солдат 😆🤡
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11.01.2023 00:51 Відповісти
Как ты мог забыть о 25 хаймерсах?)
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11.01.2023 00:59 Відповісти
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11.01.2023 01:22 Відповісти
Це знак для нашої перемоги в цьому році)))
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11.01.2023 00:53 Відповісти
Схоже і справді на піротехнику, а не на БК. Салют. І смішно, і сумно
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11.01.2023 01:04 Відповісти
Идиот, который не вывез или не закопал куда поглубже свою пиродуротехнику во фронтовом городе.
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11.01.2023 01:46 Відповісти
В очко тебе нужно было закопать поглубже все эти питарды 😆🤣😂😆🤣😂
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11.01.2023 01:54 Відповісти
Ну да, надо было вывозить, чтобы в это время и прилетело. Такая необходимость. Или закопать, это какую же яму надо было выкопать. Да ещё и забетонировать сверху. И все это делать в перерывах между прилетами. Чтобы что?
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11.01.2023 06:45 Відповісти
Дякувати Богові, що не в житловий квартал, та не в критичну інфраструктуру.
русня витратила ракету вартістю кілька мільйонів доларів, аби знищити піротехніку.
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11.01.2023 02:00 Відповісти
Новорічній фієрії бути!!!)
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11.01.2023 02:26 Відповісти
Представляю как орки обрадуются и представят это как уничтожение западного склада
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11.01.2023 02:55 Відповісти
не орки а русня епананая нужно писать правильно
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11.01.2023 03:08 Відповісти
Та я бы так и писал, но админ запарил меня банить, хрен знает что ему нужно
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11.01.2023 03:58 Відповісти
Це точно
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11.01.2023 05:47 Відповісти
Ну ХЗ, я давно вже помітив, що в умовах воєнного стану матюкатися тут дозволено
(бо воєнний час без матюків - це якась *****, а не воєнний час)
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11.01.2023 11:32 Відповісти
Там і дитина зрозуміє, що вибухають феєрверки. Хоча розуміти очевидне і кацапи - речі несумісні.
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11.01.2023 05:44 Відповісти
Та це ж кацапи, сєр)
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11.01.2023 10:33 Відповісти
Страхова спише, тони того що не продається!Схема
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11.01.2023 04:38 Відповісти
уничтожение запрещёнки чужими руками.
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11.01.2023 05:35 Відповісти
Піротехніка це така річ зо скільки її не забороняй а вона все одно дочекається свого часу
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11.01.2023 05:53 Відповісти
в місті працює зрадник...він скоріш за все подумав ,що то склад *********** і здав координати
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11.01.2023 06:20 Відповісти
Китайцы с Барабашова не забудут не простят.
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11.01.2023 06:37 Відповісти
Я б хазяїну цього лайна пару петард в сраку вставив-нехай політає!Це ж треба стільки вибухового лайна серед міста тримати!
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11.01.2023 06:41 Відповісти
Скільки?
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11.01.2023 06:46 Відповісти
Шо "скільки"? Що декілька годин, той ....й хфейєрверк розлітався. Завези у Харків ще феєрверків, народ потанцювати бажеє!
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11.01.2023 09:19 Відповісти
Ну, хорошо... один раз можно сказать "пиротехника" ....
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11.01.2023 11:28 Відповісти
Совсем без наводки. Чем там занимается СБУ и контрразведка.
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11.01.2023 13:23 Відповісти
Салют Перемоги, репетиція
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11.01.2023 13:57 Відповісти
 
 