Окупанти завдають ракетних ударів по Харківщині, - Синєгубов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська завдають ударів по Харківській області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Синегубов написав у своєму телеграм-каналі.
"Увага мешканці Харкова та області. Перебувайтеу укриттях. Окупанти знову завдають ударів!" - зазначив він.
Трохи раніше місцеві паблики повідомили про вибух у місті. у регіоні оголошено повітряну тривогу.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Умом россию не понять... Аршином общим хєр ізмерішь... .