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Окупанти завдають ракетних ударів по Харківщині, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,ракети

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харківській області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Синегубов написав у своєму телеграм-каналі.

"Увага мешканці Харкова та області. Перебувайтеу укриттях. Окупанти знову завдають ударів!" - зазначив він. 

Трохи раніше місцеві паблики повідомили про вибух у місті. у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: ракетний удар по Шевченковому й обстріли низки населених пунктів. Окупанти безуспішно намагалися покращити становище в напрямку Куп’янська

Автор: Роман Свиридович
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putin loh
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11.01.2023 00:05 Відповісти
ублюдки бесятся от визита Бербок!
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11.01.2023 00:08 Відповісти
Когда же эти срашистские ссуки сдохнут...
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11.01.2023 00:10 Відповісти
Главное перестать стрелять.(( Смерти украинцев лежат в равной степени на кацапах и 73% ублюдков которые выбрали малоросса боневтика..... и для кого Украина продажная порноактриса. Если бы даже хотел придумать такое убожество как ЗЕ то фантазии бы не хватило.Без иронии даже сказано.
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11.01.2023 00:14 Відповісти
Держите нас в курсе. Ваши комментарии имеют огромную важность для нас
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11.01.2023 00:27 Відповісти
Спасибо за доверие...но я вам не папа...у вас ЗеБени с ермаками за старших ....вместе выбирали вместе и на коленях стойте и мира у куйло просите...заглядывая в глаза....Пока вы ничего не принесли кроме БЕДЫ Украине.Асфельт вместо ракет и ТЫСЯЧИ СВОИХ ВОЕННЫХ в плен рашистам на смерть и пытки.Позорище(
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11.01.2023 09:07 Відповісти
Нахіба ракетою поцілили в магазин феєрверків - не розумію.
Умом россию не понять... Аршином общим хєр ізмерішь... .
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11.01.2023 00:17 Відповісти
Отчитались об уничтожении склада боеприпасов 😆
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11.01.2023 00:24 Відповісти
А ми? Коли ми будемо відповідать?
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11.01.2023 00:17 Відповісти
Синєгубов, шо ж вони так "фулiганять", ти б хоч в полiцiю подзвонив. чи в телеграм-каналi безпечнiше?
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11.01.2023 00:22 Відповісти
23.54 в тг стоит впемя....
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11.01.2023 08:41 Відповісти
 
 