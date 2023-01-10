Окупанти завдають ракетних ударів по Харківщині, - Синєгубов

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харківській області, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Синегубов написав у своєму телеграм-каналі.

"Увага мешканці Харкова та області. Перебувайтеу укриттях. Окупанти знову завдають ударів!" - зазначив він.

Трохи раніше місцеві паблики повідомили про вибух у місті. у регіоні оголошено повітряну тривогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: ракетний удар по Шевченковому й обстріли низки населених пунктів. Окупанти безуспішно намагалися покращити становище в напрямку Куп’янська