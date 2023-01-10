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Оккупанты наносят ракетные удары по Харьковщине, - Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,ракети

Российские оккупационные войска наносят удары по Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Синегубов написал в своем телеграм-канале.

"Внимание жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!" – отметил он.

Несколько ранее местные паблики сообщили о взрыве в городе. В регионе объявлена воздушная тревога.

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putin loh
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11.01.2023 00:05 Ответить
ублюдки бесятся от визита Бербок!
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11.01.2023 00:08 Ответить
Когда же эти срашистские ссуки сдохнут...
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11.01.2023 00:10 Ответить
Главное перестать стрелять.(( Смерти украинцев лежат в равной степени на кацапах и 73% ублюдков которые выбрали малоросса боневтика..... и для кого Украина продажная порноактриса. Если бы даже хотел придумать такое убожество как ЗЕ то фантазии бы не хватило.Без иронии даже сказано.
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11.01.2023 00:14 Ответить
Держите нас в курсе. Ваши комментарии имеют огромную важность для нас
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11.01.2023 00:27 Ответить
Спасибо за доверие...но я вам не папа...у вас ЗеБени с ермаками за старших ....вместе выбирали вместе и на коленях стойте и мира у куйло просите...заглядывая в глаза....Пока вы ничего не принесли кроме БЕДЫ Украине.Асфельт вместо ракет и ТЫСЯЧИ СВОИХ ВОЕННЫХ в плен рашистам на смерть и пытки.Позорище(
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11.01.2023 09:07 Ответить
Нахіба ракетою поцілили в магазин феєрверків - не розумію.
Умом россию не понять... Аршином общим хєр ізмерішь... .
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11.01.2023 00:17 Ответить
Отчитались об уничтожении склада боеприпасов 😆
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11.01.2023 00:24 Ответить
А ми? Коли ми будемо відповідать?
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11.01.2023 00:17 Ответить
Синєгубов, шо ж вони так "фулiганять", ти б хоч в полiцiю подзвонив. чи в телеграм-каналi безпечнiше?
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11.01.2023 00:22 Ответить
23.54 в тг стоит впемя....
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11.01.2023 08:41 Ответить
 
 