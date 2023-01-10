Оккупанты наносят ракетные удары по Харьковщине, - Синегубов
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Российские оккупационные войска наносят удары по Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Синегубов написал в своем телеграм-канале.
"Внимание жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!" – отметил он.
Несколько ранее местные паблики сообщили о взрыве в городе. В регионе объявлена воздушная тревога.
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