Оккупанты наносят ракетные удары по Харьковщине, - Синегубов

Российские оккупационные войска наносят удары по Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Синегубов написал в своем телеграм-канале.

"Внимание жители Харькова и области. Находитесь в укрытиях. Оккупанты снова наносят удары!" – отметил он.

Несколько ранее местные паблики сообщили о взрыве в городе. В регионе объявлена воздушная тревога.

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