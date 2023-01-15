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Путін про війну: Динаміка позитивна, все йде за планом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що динаміка розвитку подій на війні з Україною нібито є "позитивною".

Про це він сказав російському журналісту в Башкирії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и генерального штаба", - заявив Путін.

Також він заявив, що ситуація у російській економіці нібито є стабільною, незважаючи на санкції, запроваджені західними країнами.

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"Надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", - додав Путін.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+64
Все дуже просто, якщо наші ракети не ******** кацапію, в них проблем нема.
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15.01.2023 14:48
+56
Роз..бав будинок в Дніпрі, все по плану. Здохни ****!
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15.01.2023 14:50
+42
А 100млн. кацапів ні при чому?
Це не ***** виростило націю тварєй, це нація тварєй виростила *****.
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15.01.2023 14:55
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як же,порадують, zдохнуть за капутена
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15.01.2023 16:50 Відповісти
когда крыса возомнила себя Богом.


а концепция -Лучше в дерьме но в империи….. взяли верх над разумом .


Было бы смешно, если не было, так грустно..

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15.01.2023 16:53 Відповісти
Это он про типа захват Соледара. А вот то что они просрали Харьковскую область и Херсон, то про это типа не говорят
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15.01.2023 16:57 Відповісти
так парадную форму наши уже забрали, значит уже не по плану
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15.01.2023 17:18 Відповісти
А що тварюки залишилося ще казати? Поки йде війна, доки він живий. Смерть кацапам! Смерть путлеру!!!
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15.01.2023 17:27 Відповісти
Что то вовик в каких то прыщях. К чему бы это.
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15.01.2023 17:34 Відповісти
Созрел для гробика.
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15.01.2023 18:26 Відповісти
В бункері все тихо і спокійно, їм червону та чорну ікру, Європейські делікатеси , все у діда по плану
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15.01.2023 17:46 Відповісти
Дінамика ліквідованих лаптей позитивна, у України все іде по плану
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15.01.2023 18:30 Відповісти
гарний план, продовжуємо. Нам своє робить
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15.01.2023 19:22 Відповісти
***** є *****!
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15.01.2023 19:40 Відповісти
Яким краще бути дураком чи лисим?Відповідь: дураком не так помітно,але це той випадок...
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15.01.2023 21:04 Відповісти
.

гниди , котрим це подобається...

Ніхто Петрович
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15.01.2023 22:58 Відповісти
Воно неадекватне.. психічно хворе маньячелло..
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15.01.2023 23:07 Відповісти
-Мистер Фикс,у вас есть план?
-Да,два мешка.
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15.01.2023 23:54 Відповісти
НАЙВАЖЛИВІШІ НОВІ ПЛАНИ ворога на НАЙБЛИЖЧІ ДНІ - всякими засобами відволікати увагу від запланованого головного удару - здовж західного кордону України із Білорусі на Львів, ціль якого - відрізати шляхи постачання воєнної допомоги із Заходу до України. - https://twitter.com/AnIllarionov/status/1614078141990948865
https://www.youtube.com/watch?v=g-9CITbr-KE

(В цей сценарій логічно вписується відволікання уваги від головного: і інтенсивні бої на Донеччині, і терористичний удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Навіть нещодавня заява Угорщини про те, що вони не будуть пропускати через свою територію допомоги для України, просто ідеально вписується в цей сценарій.)
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16.01.2023 05:16 Відповісти
дінаміка спєцеальной войни.....заговорюються
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16.01.2023 09:14 Відповісти
"журналіст" аж присідає під ПТХ трохи вищий виявився-жалюгідне видовище
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16.01.2023 09:18 Відповісти
Сидять такі кацапи рік тому:

- чьто у нас па плану демілітарізацціі Украіни на 2023 гот?
- пєрідача Украінє комплєксаф ПВО "Петріот", танкаф і другова тяжолава вааруженійа
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16.01.2023 18:51 Відповісти
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