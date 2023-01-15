32 522 121
Путін про війну: Динаміка позитивна, все йде за планом. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що динаміка розвитку подій на війні з Україною нібито є "позитивною".
Про це він сказав російському журналісту в Башкирії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и генерального штаба", - заявив Путін.
Також він заявив, що ситуація у російській економіці нібито є стабільною, незважаючи на санкції, запроваджені західними країнами.
"Надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы", - додав Путін.
Топ коментарі
+64 Alex Dev 0616d21e
показати весь коментар15.01.2023 14:48
+56 Volodymyr Heviak 6eeda805
показати весь коментар15.01.2023 14:50
+42 maravillo
показати весь коментар15.01.2023 14:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а концепция -Лучше в дерьме но в империи….. взяли верх над разумом .
Было бы смешно, если не было, так грустно..
гниди , котрим це подобається...
Ніхто Петрович
-Да,два мешка.
https://www.youtube.com/watch?v=g-9CITbr-KE
(В цей сценарій логічно вписується відволікання уваги від головного: і інтенсивні бої на Донеччині, і терористичний удар по багатоповерхівці у Дніпрі. Навіть нещодавня заява Угорщини про те, що вони не будуть пропускати через свою територію допомоги для України, просто ідеально вписується в цей сценарій.)
- чьто у нас па плану демілітарізацціі Украіни на 2023 гот?
- пєрідача Украінє комплєксаф ПВО "Петріот", танкаф і другова тяжолава вааруженійа